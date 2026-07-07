Пугачева "продала" элитную квартиру за 1 доллар: кто купил

Алла Пугачева нашла новую хозяйку для своей элитой недвижимости в США.

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Алла Пугачева избавилась от квартиры / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Кто стал новым хозяином квартиры

Почему такая сумма

Популярная российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ и уехала за границу, продала за копейки свою роскошную квартиру в Майами, цена которого исчисляется миллионами долларов.

Как пишут российские пропагандисты, элитную недвижимость на первой линии океана Алла Борисовна приобрела еще в марте 2004 года. Ее квартира расположена на площади 285 квадратных метров в легендарном жилом комплексе Majestic Tower, в самом престижном районе Майами - Бэл-Харбор.

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Орбакайте стала владелицей новой квартиры/ Фото 7Дней

Внутри квартиры певицы - три просторные спальни, четыре ванные комнаты и огромные панорамные окна с видом на Атлантический океан. Более двадцати лет назад Алла Пугачева купила квартиру за 2 миллиона 50 тысяч долларов.

Так, оказалось, что хозяйкой квартиры стала Кристина Орбакайте, получившая все права на нее по цене - всего 1 доллар.

Алла Пугачева фактически подарила квартиру / фото: instagram.com, Максим Галкин

Накануне Орбакайте оставила в совладельцах своего мужа, имеющего гражданство США. Позже супруги переоформили квартиру на собственные закрытые трасты, что гарантированно защищает ее от любых судов, проверок и кредиторов.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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