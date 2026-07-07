Урожай будет рекордным: чем обязательно подкормить кабачки и баклажаны в июле

Чтобы кабачки и баклажаны плодоносили до осени и не сбрасывали завязи, в июле важно обеспечить им правильную подкормку.

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Чем подкормить кабачки и баклажаны в июле / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Чем подкормить кабачки и баклажаны в июле

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В середине лета кабачки и баклажаны формируют завязи и активно плодоносят, поэтому им нужны дополнительные питательные вещества. Правильный уход в июле обеспечит стабильный рост и улучшит вкус овощей.

Главред расскажет, чем подкормить кабачки и баклажаны в июле, чтобы получить рекордный урожай.

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Чем подкормить кабачки и баклажаны в июле

В отличие от многих других растений, баклажаны даже в июле хорошо реагируют на азотные удобрения, но их стоит сочетать с калийно-фосфорными, пишет Southern Living. Азот помогает нарастить зеленую массу, тогда как калий и фосфор направляют силы растения на формирование завязей и налив плодов. У кабачков схожие потребности, поэтому одна схема ухода подходит для обеих культур.

Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Настой из сорняков

Простой и доступный способ обеспечить растения азотом - настой из сорняков. Для его приготовления зеленую массу заливают ведром воды и оставляют на две недели. После этого литр готового настоя разбавляют в 10 литрах чистой воды и поливают под корень. Такой раствор стимулирует рост и поддерживает растения в период активного плодоношения.

Гумат калия

Это натуральное удобрение, которое особенно полезно в июле. Оно стимулирует образование завязей и помогает растениям выдержать нагрузку во время массового плодоношения. Готовить раствор нужно в соответствии с инструкцией производителя, ведь концентрация может отличаться.

Что любят и чего не любят баклажаны / Инфографика: Главред

Древесная зола

Еще один эффективный вариант - древесная зола. Стакан золы размешивают в 10 литрах воды и настаивают сутки. Затем этим раствором поливают растения под корень. Калий из золы способствует развитию завязей и улучшает вкус плодов.

Как правильно поливать кабачки и баклажаны в жару

Хотя кабачки и баклажаны могут перенести кратковременную засуху, для стабильного роста им нужна регулярная влага. В июле растения должны получать не менее 2,5 сантиметра воды в неделю. Особенно важно поддерживать влажность почвы в период плодоношения. Чтобы вода дольше сохранялась, рекомендуем замульчировать почву. Такая мера поможет избежать пересыхания и создаст оптимальные условия для развития корневой системы.

Смотрите видео о том, почему кабачки чернеют и сохнут:

@dimsadgorod5 Почему крошечные кабачки чернеют и гниют? Есть несколько причин: Плохое опыление - кабачок желтеет и гниет. Плохое проветривание, если много листьев - плохо происходит опыление, нужно просто срезать несколько листочков сверху. Цветочек отцвел и не опадает, начинает гнить - цветочек нужно оторвать. Переувлажнение, дождь или обильный полив - молодые плоды загнивают. Если поливаете - поливайте под корень, а не по листьям, и желательно утром. Нехватка калия и бора, без этих элементов растение слабое. Нужно подкормить калием, а ещё лучше комплексным удобрением "Сбор", цинком и марганцем. Это также может быть верхушечная гниль, тогда нужно обработать кальциевой селитрой - 10 г на 10 л воды. TikTok studio #сад##сад#огород#кабачки#почемучернеютигниюткабачки#огород ♬ оригинальный звук - dimsadgorod

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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