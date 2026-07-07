Урожай будет рекордным: чем обязательно подкормить кабачки и баклажаны в июле

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В середине лета кабачки и баклажаны формируют завязи и активно плодоносят, поэтому им нужны дополнительные питательные вещества. Правильный уход в июле обеспечит стабильный рост и улучшит вкус овощей.
Главред расскажет, чем подкормить кабачки и баклажаны в июле, чтобы получить рекордный урожай.
Чем подкормить кабачки и баклажаны в июле
В отличие от многих других растений, баклажаны даже в июле хорошо реагируют на азотные удобрения, но их стоит сочетать с калийно-фосфорными, пишет Southern Living. Азот помогает нарастить зеленую массу, тогда как калий и фосфор направляют силы растения на формирование завязей и налив плодов. У кабачков схожие потребности, поэтому одна схема ухода подходит для обеих культур.
Настой из сорняков
Простой и доступный способ обеспечить растения азотом - настой из сорняков. Для его приготовления зеленую массу заливают ведром воды и оставляют на две недели. После этого литр готового настоя разбавляют в 10 литрах чистой воды и поливают под корень. Такой раствор стимулирует рост и поддерживает растения в период активного плодоношения.
Гумат калия
Это натуральное удобрение, которое особенно полезно в июле. Оно стимулирует образование завязей и помогает растениям выдержать нагрузку во время массового плодоношения. Готовить раствор нужно в соответствии с инструкцией производителя, ведь концентрация может отличаться.
Древесная зола
Еще один эффективный вариант - древесная зола. Стакан золы размешивают в 10 литрах воды и настаивают сутки. Затем этим раствором поливают растения под корень. Калий из золы способствует развитию завязей и улучшает вкус плодов.
Как правильно поливать кабачки и баклажаны в жару
Хотя кабачки и баклажаны могут перенести кратковременную засуху, для стабильного роста им нужна регулярная влага. В июле растения должны получать не менее 2,5 сантиметра воды в неделю. Особенно важно поддерживать влажность почвы в период плодоношения. Чтобы вода дольше сохранялась, рекомендуем замульчировать почву. Такая мера поможет избежать пересыхания и создаст оптимальные условия для развития корневой системы.
Смотрите видео о том, почему кабачки чернеют и сохнут:
@dimsadgorod5 Почему крошечные кабачки чернеют и гниют? Есть несколько причин: Плохое опыление - кабачок желтеет и гниет. Плохое проветривание, если много листьев - плохо происходит опыление, нужно просто срезать несколько листочков сверху. Цветочек отцвел и не опадает, начинает гнить - цветочек нужно оторвать. Переувлажнение, дождь или обильный полив - молодые плоды загнивают. Если поливаете - поливайте под корень, а не по листьям, и желательно утром. Нехватка калия и бора, без этих элементов растение слабое. Нужно подкормить калием, а ещё лучше комплексным удобрением "Сбор", цинком и марганцем. Это также может быть верхушечная гниль, тогда нужно обработать кальциевой селитрой - 10 г на 10 л воды. TikTok studio#сад##сад#огород#кабачки#почемучернеютигниюткабачки#огород♬ оригинальный звук - dimsadgorod
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
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