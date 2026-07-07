Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

В Генштабе подчеркнули, что объект в Вишневом не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины.

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Взрывы в Вишневом - Генштаб опроверг причастность к инциденту / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области

Кратко:

Объект в Вишневом не принадлежит ВСУ

Приказ о запрете размещения складов рядом с жилой застройкой действует

Объект в Вишневом в Киевской области, где 6 июля произошла повторная детонация, не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины и не подчиняется ВСУ. Об этом сообщил в комментарии Украинской правде пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что объект, на котором произошли взрывы в Вишневом в Киевской области, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным Силам Украины", - заявил он. видео дня

Пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой сообщил, что остается в силе распоряжение Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, запрещающее размещать склады боеприпасов и другие подобные объекты вблизи жилой застройки и мест пребывания гражданского населения.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины и в дальнейшем обеспечивают защиту мирных жителей и выражают соболезнования гражданским лицам, пострадавшим в результате трагедии, вызванной российским ракетным ударом.

Когда может произойти новый массированный удар РФ по Украине - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что новые российские атаки могут произойти уже в ближайшие дни, однако их масштаб, вероятно, будет меньше, чем во время ударов 2 и 6 июля.

По его словам, интенсивность дальнейших обстрелов зависит от того, сколько времени потребуется российским войскам для восстановления своих ударных возможностей после предыдущих атак. Именно этот фактор, по мнению эксперта, сдерживает возможность проведения более масштабных операций.

Коваленко отметил, что последний массированный удар уже был менее мощным по количеству применённых средств поражения по сравнению с атакой 2 июля. Он также считает, что если следующий обстрел произойдет через сутки или две, то он будет еще менее интенсивным, поскольку российские войска не успеют провести техническое обслуживание авиации, перезарядить пусковые установки и подготовить новые полетные задания.

"Поэтому, если такой удар и состоится, он будет еще более ограниченным по масштабу. Но ради поддержания атмосферы паники и террора РФ может пойти на это", - подчеркнул Коваленко.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о последствиях удара по Киеву. Ткаченко отметил, что ракеты попали в жилые дома, зафиксированы погибшие и раненые. По имеющимся данным, в результате атаки сообщается о 7 погибших и 24 раненых, среди госпитализированных - двое детей, продолжаются поисково-спасательные работы.

Местные власти в Вишневом призвали жителей не выходить на улицу из-за повышенной опасности. В обращении к жителям говорилось об угрозе повторной детонации и просьбе оставаться в укрытиях. Территория вокруг места попадания была оцеплена полицией, началась организованная эвакуация жителей.

Президент Владимир Зеленский сообщил о ситуации в Вишневом после массированного удара. Он отметил, что произошла вторичная детонация и продолжается спасательная операция с участием МВД. По данным, в результате ударов погибли 22 человека, почти 90 получили ранения, и около 300 частных домов остались без газоснабжения.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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