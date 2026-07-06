Под Киевом критическая ситуация после атаки РФ: началась эвакуация жителей

В пригороде Киева объявили об угрозе повторной детонации после атаки РФ.

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В Вишневом жителей призвали не выходить на улицы / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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В Вишневом предупредили об угрозе повторной детонации после ночной атаки

Также в общине ухудшилось качество воздуха

В Вишневом и Крюковщине началась организованная эвакуация жителей

В Вишневом после ночной российской атаки объявили повышенную опасность из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов. Местные власти призвали жителей не выходить на улицу и не приближаться к месту поражения.

"Просим всех жителей общины и сотрудников предприятий не выходить на рабочие места и не находиться на улице. А именно на улицах Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная. Просим всех оставаться в укрытиях до отдельного сообщения об окончании опасности", - говорится в обращении общины. видео дня

В ОВА добавляют, что в результате массированной вражеской атаки в Вишневом возможна повторная детонация взрывоопасных предметов. Территория вокруг места попадания оцеплена полицией, а пребывание вблизи крайне опасно.

В Вишневом началась эвакуация жителей

По словам главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника, полицейские и спасатели при необходимости проводят эвакуацию людей из опасных районов.

В Вишневой городской территориальной общине заявили, что началась организованная эвакуация жителей Вишневого и Крюковщины.

Для тех, кому необходимо покинуть общину, открыты специальные пункты сбора:

Вишневое - ул. Европейская, 30.с.

Крюковщина - ул. Балукова, 1Е.

"Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, по возможности, взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи", - сообщают в МТГ.

В Вишневом критическая ситуация с воздухом

После ночной атаки в Вишневом зафиксировано ухудшение качества воздуха. Атмосфера насыщена вредными примесями, которые могут вызвать затрудненное дыхание и плохое самочувствие, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями.

Жителей призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

Массированная атака РФ 6 июля - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удары по Киеву и области. По данным городской военной администрации, в столице пострадали 24 человека, среди них двое детей. В ходе спасательных работ обнаружили еще двух погибших, и число жертв возросло до семи.

Больше всего пострадал Дарницкий район: обломки повредили 25-этажный дом, заблокировав жильцов верхних этажей. Спасатели эвакуировали 22 человека, но под завалами обнаружили двух погибших. В соседнем небоскребе вспыхнул пожар, продолжается эвакуация.

В Подольском районе поврежден 21-этажный дом, в Оболонском - масштабные пожары на складах и в нежилых объектах.

В области также зафиксированы последствия ударов. В результате вражеской атаки пострадали Бучанский, Вышгородский и Броварской районы области. В Бучанском районе погиб один человек, ещё 10 получили травмы, шестеро находятся в больнице. Разрушения зафиксированы в Вышгородском и Броварском районах.

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О персоне: Николай Калашник Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия. Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

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