Под Киевом критическая ситуация после атаки РФ: началась эвакуация жителей

Главное:
- В Вишневом предупредили об угрозе повторной детонации после ночной атаки
- Также в общине ухудшилось качество воздуха
- В Вишневом и Крюковщине началась организованная эвакуация жителей
В Вишневом после ночной российской атаки объявили повышенную опасность из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов. Местные власти призвали жителей не выходить на улицу и не приближаться к месту поражения.
"Просим всех жителей общины и сотрудников предприятий не выходить на рабочие места и не находиться на улице. А именно на улицах Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная. Просим всех оставаться в укрытиях до отдельного сообщения об окончании опасности", - говорится в обращении общины.видео дня
В ОВА добавляют, что в результате массированной вражеской атаки в Вишневом возможна повторная детонация взрывоопасных предметов. Территория вокруг места попадания оцеплена полицией, а пребывание вблизи крайне опасно.
В Вишневом началась эвакуация жителей
По словам главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника, полицейские и спасатели при необходимости проводят эвакуацию людей из опасных районов.
В Вишневой городской территориальной общине заявили, что началась организованная эвакуация жителей Вишневого и Крюковщины.
Для тех, кому необходимо покинуть общину, открыты специальные пункты сбора:
- Вишневое - ул. Европейская, 30.с.
- Крюковщина - ул. Балукова, 1Е.
"Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, по возможности, взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи", - сообщают в МТГ.
В Вишневом критическая ситуация с воздухом
После ночной атаки в Вишневом зафиксировано ухудшение качества воздуха. Атмосфера насыщена вредными примесями, которые могут вызвать затрудненное дыхание и плохое самочувствие, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями.
Жителей призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Массированная атака РФ 6 июля - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удары по Киеву и области. По данным городской военной администрации, в столице пострадали 24 человека, среди них двое детей. В ходе спасательных работ обнаружили еще двух погибших, и число жертв возросло до семи.
Больше всего пострадал Дарницкий район: обломки повредили 25-этажный дом, заблокировав жильцов верхних этажей. Спасатели эвакуировали 22 человека, но под завалами обнаружили двух погибших. В соседнем небоскребе вспыхнул пожар, продолжается эвакуация.
В Подольском районе поврежден 21-этажный дом, в Оболонском - масштабные пожары на складах и в нежилых объектах.
В области также зафиксированы последствия ударов. В результате вражеской атаки пострадали Бучанский, Вышгородский и Броварской районы области. В Бучанском районе погиб один человек, ещё 10 получили травмы, шестеро находятся в больнице. Разрушения зафиксированы в Вышгородском и Броварском районах.
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О персоне: Николай Калашник
Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.
Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.
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