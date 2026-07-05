Украину накроет новая волна непогоды: когда придут дожди и сильный ветер

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине 6 июля
- В каких регионах ожидаются дожди
- Когда осадков станет больше
В ближайшие дни изнурительной жары в Украине не будет. Дневная температура будет держаться в пределах +22…+28 градусов, только на юге и востоке, а также в Днепропетровской области может быть немного теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
В понедельник, 6 июля, ожидаются кратковременные дожди почти по всей территории Украины. Осадки будут локальными, с прояснениями, однако днем их вероятность возрастет на Левобережье
"Характерная особенность синоптического понедельника - порывистый, временами сильный ветер западных направлений", - отмечает Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве завтра местами пройдет дождь. Максимальная температура останется невысокой и комфортной - от +22 до +24 градусов.
По прогнозу синоптика, в среду, 8 июля, дождей станет больше, поэтому стоит учесть это в своих планах.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, ранее представитель Укргидрометцентра Иван Семилит прогнозировал изменение погодных условий в Украине. По его словам, после периода сильной жары в Украине ожидается постепенное похолодание. Поэтому жары до +40 градусов в ближайшее время не предвидится
Отметим, синоптик Наталья Диденко сообщала, что ближайшая волна жары пока возможна в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины.
Как ранее писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что в выходные, 4 и 5 июля, будет наблюдаться влияние холодного атмосферного фронта. Ожидается похолодание, дожди с грозами и порывистым ветром
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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