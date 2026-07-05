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Украину накроет новая волна непогоды: когда придут дожди и сильный ветер

Инна Ковенько
5 июля 2026, 15:16
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Следующая неделя в Украине начнётся без сильной жары, но с дождями и порывистым ветром.
Погода в Украине 6 июля
Погода в Украине 6 июля / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине 6 июля
  • В каких регионах ожидаются дожди
  • Когда осадков станет больше

В ближайшие дни изнурительной жары в Украине не будет. Дневная температура будет держаться в пределах +22…+28 градусов, только на юге и востоке, а также в Днепропетровской области может быть немного теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

В понедельник, 6 июля, ожидаются кратковременные дожди почти по всей территории Украины. Осадки будут локальными, с прояснениями, однако днем их вероятность возрастет на Левобережье

видео дня

"Характерная особенность синоптического понедельника - порывистый, временами сильный ветер западных направлений", - отмечает Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра местами пройдет дождь. Максимальная температура останется невысокой и комфортной - от +22 до +24 градусов.

По прогнозу синоптика, в среду, 8 июля, дождей станет больше, поэтому стоит учесть это в своих планах.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, ранее представитель Укргидрометцентра Иван Семилит прогнозировал изменение погодных условий в Украине. По его словам, после периода сильной жары в Украине ожидается постепенное похолодание. Поэтому жары до +40 градусов в ближайшее время не предвидится

Отметим, синоптик Наталья Диденко сообщала, что ближайшая волна жары пока возможна в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины.

Как ранее писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что в выходные, 4 и 5 июля, будет наблюдаться влияние холодного атмосферного фронта. Ожидается похолодание, дожди с грозами и порывистым ветром

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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