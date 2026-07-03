Украину накрыл мощный атмосферный фронт: синоптик назвала даты непогоды

Синоптик предупредила, что в ближайшее время жарких дней не будет.

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Прогноз погоды в Украине на 4–5 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где в Украине температура задержится на уровне +31 градуса

Когда в столице прогнозируются дожди и грозы

Погода в Украине после нескольких дней жары начала меняться. Воздушная масса с атмосферными фронтами уже пришла в Украину и постепенно движется с запада на восток.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, уже завтра, 4 июля, в большинстве областей Украины днем ожидается +20–+25 градусов, на юге +24–+29.

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"Разве что в субботу на востоке еще задержатся +26–+31 градус. Но в воскресенье и там станет прохладнее", - отметила она.

Украину накроют осадки

4 июля в большинстве областей Украины прогнозируются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы. В западных областях завтра дожди возможны только на Волыни и в Ровенской области.

Погода в Украине 4 июля / фото: скриншот с meteoprog

5 июля ожидаются локальные дожди и грозы. На юге и в центре - меньшая вероятность осадков. Ветер северо-западного направления будет умеренным, часто порывистым как в субботу, так и в воскресенье.

Погода в Украине 5 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 4-5 июля

В столице днем, по данным Диденко, будет +23, +24 градуса. Кроме того, на выходных в городе вероятны локальные грозовые дожди.

Погода в Киеве 4 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 5 июля / фото: скриншот с meteoprog

В Украину вернётся жара

Синоптик отметила, что ближайшая волна жары пока возможна в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что вследствие притока прохладной воздушной массы из северных регионов Европы, в выходные ожидается снижение температурных показателей по всей Украине.

Ранее сообщалось, что до конца дня 3 июля погоду в Украине будет определять деятельность холодного атмосферного фронта, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Накануне стало известно, что вечером 29 июня Киев оказался под ударом мощной непогоды. Город накрыли пыльная буря, шквальный ветер и сильный ливень, из-за чего в отдельных районах начали падать деревья, подтапливаться дороги, а жители сообщают о перебоях с электроснабжением.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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