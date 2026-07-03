Украину накрыл мощный атмосферный фронт: синоптик назвала даты непогоды

Вы узнаете:
- Где в Украине температура задержится на уровне +31 градуса
- Когда в столице прогнозируются дожди и грозы
Погода в Украине после нескольких дней жары начала меняться. Воздушная масса с атмосферными фронтами уже пришла в Украину и постепенно движется с запада на восток.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, уже завтра, 4 июля, в большинстве областей Украины днем ожидается +20–+25 градусов, на юге +24–+29.
"Разве что в субботу на востоке еще задержатся +26–+31 градус. Но в воскресенье и там станет прохладнее", - отметила она.
Украину накроют осадки
4 июля в большинстве областей Украины прогнозируются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы. В западных областях завтра дожди возможны только на Волыни и в Ровенской области.
5 июля ожидаются локальные дожди и грозы. На юге и в центре - меньшая вероятность осадков. Ветер северо-западного направления будет умеренным, часто порывистым как в субботу, так и в воскресенье.
Погода в Киеве 4-5 июля
В столице днем, по данным Диденко, будет +23, +24 градуса. Кроме того, на выходных в городе вероятны локальные грозовые дожди.
В Украину вернётся жара
Синоптик отметила, что ближайшая волна жары пока возможна в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что вследствие притока прохладной воздушной массы из северных регионов Европы, в выходные ожидается снижение температурных показателей по всей Украине.
Ранее сообщалось, что до конца дня 3 июля погоду в Украине будет определять деятельность холодного атмосферного фронта, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Накануне стало известно, что вечером 29 июня Киев оказался под ударом мощной непогоды. Город накрыли пыльная буря, шквальный ветер и сильный ливень, из-за чего в отдельных районах начали падать деревья, подтапливаться дороги, а жители сообщают о перебоях с электроснабжением.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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