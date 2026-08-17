Украинцев призвали не выбрасывать маленькие пакетики из коробок с обувью: в чем причина

Пакеты, которые идут в комплекте с новой парой обуви, служат в качестве бытового осушителя для гаража, автомобиля, книжных полок и техники.

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Как использовать пакетики с силикагелем из коробок с обувью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Почему силикагель не стоит выбрасывать после покупки обуви

Как пакетики удаляют конденсат со стекол автомобиля

Чем заменить рис для залитого телефона

Пакеты с силикагелем, которые производители обуви кладут в коробки для защиты пары от влаги во время транспортировки, после покупки отправляются в мусорное ведро - хотя у этого наполнителя есть как минимум пять бытовых применений, от защиты инструментов от коррозии до спасения залитых водой гаджетов, сообщает УНИАН.

Самый очевидный вариант - использовать пакетики по прямому назначению. Прежде чем отправлять пару на сезонное хранение, в каждый ботинок или кроссовок стоит вложить по пакетику: это устраняет сырость в коробке и не дает обуви деформироваться.

Второе направление - помещения, где владелец просто не знает реального уровня влажности. В гараже или мастерской сухость часто лишь кажущаяся, а точную цифру покажет только гигрометр, которого у большинства нет. Несколько пакетиков, разложенных в ящиках с инструментами, будут впитывать избыток влаги из воздуха, поэтому ключи и сверла не будут ржаветь.

Автомобиль, книги и документы

Зимой и во влажную осень силикагель защищает от конденсата в салоне. Достаточно положить несколько пакетиков под коврики и на приборную панель - и утром не придется соскребать лёд со стекол и долго прогревать машину.

Бумага больше всего страдает от сырости, особенно в холодных квартирах в периоды без отопления: книги и важные документы быстро портятся. Пакеты, размещенные просто на полке, делают своё дело без дополнительных условий. Наибольший эффект - в дачных книжных шкафах, где влажность выше, чем в городе.

Техника и альтернатива рису

Редко используемую электронику - павербанки, зарядные устройства, мелкие приборы - рекомендуют складывать в коробку или пластиковый контейнер вместе с силикагелем. Так контакты не окисляются, а срок службы устройства увеличивается.

Тот же принцип работает и в аварийной ситуации, когда на телефон или наушники попадает вода: вместо традиционной емкости с рисом можно использовать наполнитель, который и без того лежит без дела. Но здесь одного-двух пакетиков не хватит - нужен большой объем, поэтому либо придется накопить немало пакетиков, либо купить наполнитель отдельно. Обычный строительный силикагель стоит дешевле того, что продают для кошачьих лотков.

Ещё одно применение, знакомое владельцам кошек: силикагелевый наполнитель для лотка считается более удобным, чем древесный - мусора от него меньше, а влага впитывается так, что запахи не скапливаются.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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