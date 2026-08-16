Накипь может портить вкус чая и замедлять нагрев воды. Раствор из лимона и белого уксуса поможет очистить чайник быстро и без лишних усилий.

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Чайник очистится от налета за 10 минут / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему накипь может испортить вкус чая

Какие два продукта очистят чайник за 10 минут

Что поможет удалить особенно стойкий налет без щетки

Известковый налет не только портит внешний вид чайника, но и может влиять на вкус напитков. Удалить минеральные отложения без долгой чистки щеткой помогут лимон и обычный белый уксус.

Чайник используется практически ежедневно, однако его внутреннюю поверхность часто очищают лишь тогда, когда на дне уже появляется заметный светлый осадок. При этом кипячение воды не предотвращает образование известкового налета. Об этом пишет Mirror.

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Отложения возникают из-за содержащихся в жесткой воде минералов. Сами по себе они обычно не представляют угрозы для здоровья, но могут сделать чай мутным и придать ему неприятный резкий или горьковатый вкус.

Кроме того, толстый слой налета способен ухудшить работу нагревательного элемента. В результате вода закипает медленнее, а прибор расходует больше электроэнергии.

Как очистить чайник лимоном и уксусом

Автор кулинарного блога Simply Yummy Food Харини Иммануэль предложила простой способ удаления налета с помощью продуктов, которые найдутся на многих кухнях. Для чистки понадобятся:

один свежий лимон;

одна столовая ложка белого уксуса;

обычная вода.

Свежий лимон желательно использовать вместе с кожурой. Натуральная лимонная кислота помогает разрушать минеральные отложения и действует эффективнее многих готовых напитков и разбавленных соков с добавками.

Лимонная кислота помогает разрушать минеральные отложения / Фото: скриншот с Youtube

Лимон необходимо нарезать дольками и положить в чайник. Затем прибор следует на три четверти наполнить водой и добавить столовую ложку уксуса.

Полученную смесь нужно довести до кипения и оставить внутри примерно на 10 минут. За это время кислоты вступят во взаимодействие с минеральными отложениями, размягчат налет и помогут отделить его от поверхности.

Что делать после чистки

Через 10 минут воду необходимо вылить, а лимонные дольки убрать. Если на дне или стенках остались стойкие отложения, процедуру можно повторить еще один раз.

Через 10 минут воду необходимо вылить / Фото: скриншот с Youtube

После обработки чайник следует тщательно промыть теплой проточной водой. Это позволит удалить остатки раствора и избежать появления лимонного или уксусного привкуса в следующей чашке чая.

Такой способ не требует агрессивной бытовой химии или продолжительной чистки щеткой. Регулярное удаление налета поможет сохранить вкус напитков и снизить нагрузку на нагревательный элемент чайника.

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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