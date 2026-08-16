На стройке нашли сундук с золотом на 9 млн евро: кому достанется клад

Золотые слитки и старинные монеты годами скрывались в стене подвала. После неожиданной находки к зданию устремились десятки кладоискателей.

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Рабочие нашли в стене подвала золото на 9 миллионов евро / Коллаж Главред, фото: VRT

Вы узнаете:

Что именно рабочие обнаружили в замурованном сундуке

Почему происхождение золота на 9 миллионов вызвало подозрения

Кому может достаться найденный в подвале огромный клад

Во время ремонта здания в бельгийском городе Дендермонде строители обнаружили настоящий клад. В замурованном сундуке находились пронумерованные золотые слитки и старинные монеты общей стоимостью около 9 миллионов евро.

Необычная находка заинтересовала полицию и прокуратуру Восточной Фландрии. Следователям предстоит установить происхождение драгоценностей и выяснить, кто является их законным владельцем. Об этом пишет VRT.

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Сундук обнаружили во время ремонта

Клад нашли рабочие строительной компании De Brand, ремонтировавшие здание социальной организации CAW Oost-Vlaanderen. Сундук с золотом был спрятан в стене подвального помещения.

Обнаружив слитки и монеты, строители не стали трогать содержимое тайника и сразу сообщили о нем заказчику и правоохранителям.

Сундук обнаружили во время ремонта / Фото: VRT

Представитель CAW Oost-Vlaanderen Герт Хилларт рассказал, что лично видел сокровища. По его словам, находка вызвала у присутствующих удивление, поскольку столкнуться с подобным удается лишь раз в жизни.

Происхождение золота остается загадкой

Полиция изъяла драгоценности и перевезла их в безопасное место. Расследованием занимается прокуратура Восточной Фландрии.

Пока неизвестно, как именно золото оказалось в подвале и кому оно принадлежит. Одна из рассматриваемых версий заключается в том, что слитки и монеты могли быть связаны с незаконными финансовыми операциями или мошенничеством.

Происхождение золота остается загадкой / Фото: VRT

Наличие номеров на золотых слитках может помочь следствию установить их происхождение. До завершения проверки социальная организация не сможет претендовать на найденное имущество.

Золото может помочь бездомным

Если по итогам расследования клад передадут CAW Oost-Vlaanderen, организация намерена направить полученные средства на поддержку бездомных и людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Герт Хилларт отметил, что деньги позволили бы расширить социальные программы по всей Восточной Фландрии. По его словам, подобная помощь особенно важна из-за большого числа людей, ежедневно нуждающихся в поддержке.

Смотрите в видео о том, как рабочие нашли золото во время ремонта:

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Об источнике: VRT VRT NWS - англоязычная новостная служба бельгийской общественной телерадиокомпании VRT. Издание освещает события Бельгии и Фландрии, а также публикует международные новости, аналитику и справочные материалы. Контент ориентирован прежде всего на зарубежную и не говорящую по-нидерландски аудиторию.

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