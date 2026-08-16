Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

На стройке нашли сундук с золотом на 9 млн евро: кому достанется клад

Константин Пономарев
16 августа 2026, 13:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Золотые слитки и старинные монеты годами скрывались в стене подвала. После неожиданной находки к зданию устремились десятки кладоискателей.
Рабочие нашли в стене подвала золото на 9 миллионов евро
Рабочие нашли в стене подвала золото на 9 миллионов евро / Коллаж Главред, фото: VRT

Вы узнаете:

  • Что именно рабочие обнаружили в замурованном сундуке
  • Почему происхождение золота на 9 миллионов вызвало подозрения
  • Кому может достаться найденный в подвале огромный клад

Во время ремонта здания в бельгийском городе Дендермонде строители обнаружили настоящий клад. В замурованном сундуке находились пронумерованные золотые слитки и старинные монеты общей стоимостью около 9 миллионов евро.

Необычная находка заинтересовала полицию и прокуратуру Восточной Фландрии. Следователям предстоит установить происхождение драгоценностей и выяснить, кто является их законным владельцем. Об этом пишет VRT.

видео дня

Сундук обнаружили во время ремонта

Клад нашли рабочие строительной компании De Brand, ремонтировавшие здание социальной организации CAW Oost-Vlaanderen. Сундук с золотом был спрятан в стене подвального помещения.

Обнаружив слитки и монеты, строители не стали трогать содержимое тайника и сразу сообщили о нем заказчику и правоохранителям.

Сундук обнаружили во время ремонта
Сундук обнаружили во время ремонта / Фото: VRT

Представитель CAW Oost-Vlaanderen Герт Хилларт рассказал, что лично видел сокровища. По его словам, находка вызвала у присутствующих удивление, поскольку столкнуться с подобным удается лишь раз в жизни.

Происхождение золота остается загадкой

Полиция изъяла драгоценности и перевезла их в безопасное место. Расследованием занимается прокуратура Восточной Фландрии.

Пока неизвестно, как именно золото оказалось в подвале и кому оно принадлежит. Одна из рассматриваемых версий заключается в том, что слитки и монеты могли быть связаны с незаконными финансовыми операциями или мошенничеством.

Происхождение золота остается загадкой
Происхождение золота остается загадкой / Фото: VRT

Наличие номеров на золотых слитках может помочь следствию установить их происхождение. До завершения проверки социальная организация не сможет претендовать на найденное имущество.

Золото может помочь бездомным

Если по итогам расследования клад передадут CAW Oost-Vlaanderen, организация намерена направить полученные средства на поддержку бездомных и людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Герт Хилларт отметил, что деньги позволили бы расширить социальные программы по всей Восточной Фландрии. По его словам, подобная помощь особенно важна из-за большого числа людей, ежедневно нуждающихся в поддержке.

Смотрите в видео о том, как рабочие нашли золото во время ремонта:

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.

Вам может быть интересно:

Об источнике: VRT

VRT NWS - англоязычная новостная служба бельгийской общественной телерадиокомпании VRT. Издание освещает события Бельгии и Фландрии, а также публикует международные новости, аналитику и справочные материалы. Контент ориентирован прежде всего на зарубежную и не говорящую по-нидерландски аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ремонт полиция Бельгия золото деньги сокровища
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

14:31Синоптик
У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в Крыму

У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в Крыму

13:11Война
Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

12:36Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутером

Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутером

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чего

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чего

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Последние новости

14:53

Если заклинило шаровой кран: как его легко открыть за 10 минут без вызова сантехника

14:40

Дарить или нет: остаются ли цветы на 1 сентября обязательным атрибутом

14:31

+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

14:28

Положите в слив на 5 минут: копеечный способ спасет раковину

14:07

Жир больше не придется оттирать: как вернуть микроволновке чистоту за 5 минут

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
14:01

Сжигание мусора во дворе: за что грозит штраф в размере 6000 грн

13:42

До конца августа случится перелом: четыре знака зодиака оставят прошлое позади

13:13

На стройке нашли сундук с золотом на 9 млн евро: кому достанется кладВидео

13:11

У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в КрымуВидео

Реклама
12:51

Опасный четверг и удачная пятница: лунный календарь на 17–23 августа

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 17 августа: Петухам - решительность, Козлам - обида

12:36

Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

12:26

Спатифиллум будет пышно цвести до глубокой осени: чем подкормить растение в августе

12:24

Растения легче перенесут жару: новый восточный метод покоряет украинцев

12:23

Мало кто знает: для чего нужно отверстие на язычке рулетки и как им пользоваться

12:11

9 метров на одной руке: зачем индиец отращивал ногти 66 лет

11:48

Арсен Мирзоян состриг кудри: как он сейчас выглядит

11:39

"Денег нет, пишите жалобу": люди требуют от ПриватБанка вернуть деньги

11:39

Финансовый гороскоп на 17–23 августа: Львам — признание, Овнам — новый шанс

11:28

Гороскоп Таро на завтра 17 августа: Тельцам - защищаться, Скорпионам - забота

Реклама
11:17

ВСУ добились успехов на Донбассе: в ISW раскрыли, где есть продвижение

11:12

РФ выпустила по Украине тысячи дронов и авиабомб: Зеленский назвал цифры за неделюФото

11:05

Гороскоп удачи на 17–23 августа: назван самый счастливый день для каждого знака

10:51

Это провал: Меган и Гарри посоветовали исчезнуть по странной причине

10:47

Ретроград не помеха: трем знакам стоит готовиться к крутому повороту судьбы

10:35

Почему невесту переносят через порог: главные свадебные суеверия

10:29

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

10:18

Сильно беременную Натали Портман подловили в Париже

10:02

Голливудская актриса тайком стала мамой и вышла в свет с новорожденным

09:57

Знают далеко не все: как сказать "на углу дома" на украинском правильно

09:12

РФ цинично ударила ракетами и дронами по Кривому Рогу: есть погибший и много раненыхФото

08:51

Туск назвал истинную причину, по которой Польша должна помогать Украине

08:21

Более 600 дронов летели на Москву ночью: горят гигантские логистические комплексы

08:10

Опыт войны в Украине изменил тактику Ирана: Невзлин предупредил о последствияхмнение

07:14

РФ с ночи атакует Киев баллистикой и дронами: есть пострадавшие и масштабные пожарыФото

05:30

Черная полоса подходит к концу: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

04:36

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

04:04

Яблоки пролежат до весны: главное правило сбора, о котором знают не все

03:44

Лук в яблочном уксусе: закуска, которая будет готова к ужину в тот же деньВидео

02:53

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Реклама
01:05

"Последние времена": названы пугающие признаки приближения конца света

15 августа, суббота
23:12

РФ может начать новое наступление и усилить удары: в NYT назвали сроки

22:38

Популярная певица призналась, что едва не умерла во время тяжелой болезни

22:31

Китайский гороскоп на 17–23 августа: для Обезьян — прорыв, для Быков — подъем

22:23

Россия готовит массированный удар по Украине: какие вероятные цели и сроки атаки

22:13

Прислала тело в мусорном мешке: мать Яниса Тиммы сделала признание о Седоковой

22:06

"Нечем сбивать": Свитан предупредил о главной опасности обстрелов РФВидео

22:02

Зачем переворачивать и укутывать банки с закрутками: важное объяснение

21:32

РФ может уничтожить все украинские ТЭС: военный дал тревожный прогноз со сроками

21:32

Солнечный ветер приближается к Земле: когда ожидать мощного удара

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять