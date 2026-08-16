ВСУ добились успехов на Донбассе: в ISW раскрыли, где есть продвижение

Аналитики зафиксировали продвижение украинских войск сразу по двум направлениям, в то время как РФ методично разрушает логистические переправы Донбасса.

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Силы обороны продвинулись по ключевым направлениям на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, DeepState

Кратко:

видео дня

ВСУ продвинулись в районе Славянска и Белицкого

Россия обрушила пролет моста через Казенный Торец

ISW отмечает, что видео о 19 захваченных селах в Запорожской области - фейковые

Украинские войска продвинулись на Славянском направлении - это подтверждают кадры российских обстрелов, проанализированные в Институте изучения войны (ISW). В то же время Силы обороны отбросили противника и на Покровском направлении.

Ключевым показателем изменений линии фронта стала огневая активность самих оккупантов. Россияне нанесли удары по позициям в Озерном, к востоку от Славянска, - а такие действия обычно свидетельствуют о том, что территорию уже занимают украинские подразделения. Это одновременно опровергает предыдущие заявления Москвы о контроле над участками к западу от этого населенного пункта.

На Покровском направлении, где противник делает ставку на тактику инфильтрации небольшими группами, украинские военные вернули себе позиции к северо-западу от Белицкого.

Удары по мостам как подготовка к наступлению

Параллельно с боями за конкретные позиции армия РФ пытается перерезать транспортные артерии, по которым снабжаются украинские гарнизоны на Донбассе. 15 августа оккупанты применили несколько кассетных бомб по пешеходному мосту через реку Казенный Торец в Славянске - в результате удара обрушился один пролет. Это уже не первая переправа через эту реку, которая попала под прицел.

По оценке аналитиков ISW, систематическое уничтожение мостов указывает на подготовку российских войск к штурму украинского крепостного пояса.

Подобная логика прослеживается и в районе Константиновки: оккупанты давят сразу на оба фланга, ища слабые места в обороне и пытаясь затруднить подвозку в город.

Фейковые кадры вместо реальных успехов

Отдельный блок отчета касается информационной составляющей кампании Кремля. Минобороны РФ сообщило о захвате 19 населенных пунктов в Запорожской области во время летнего наступления, а российские военные корреспонденты подкрепили эти заявления массивом видеоматериалов с Александровского направления - именно там, где ранее фиксировались успешные действия Сил обороны.

Проверка этого массива показала обратное: большинство роликов не имеют ничего общего с текущей ситуацией. Часть из них сгенерирована с помощью искусственного интеллекта, ещё часть - это старые записи, сделанные в период, когда эти сёла действительно находились под российским контролем.

Как контрнаступление ВСУ меняет фронт

"Главред" писал, что, по данным аналитиков ISW, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на Александровском направлении освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Александровские контрнаступательные операции, вероятно, оказали каскадное влияние на другие участки фронта, вынуждая российские войска выбирать между защитой от украинских контратак на Александровском направлении и распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других местах на линии фронта.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Силами обороны задачу уничтожить по итогам августа не менее 30 тысяч оккупантов РФ.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска РФ продвинулись в селе Марково Константиновской городской общины Краматорского района.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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