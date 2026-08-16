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РФ цинично ударила ракетами и дронами по Кривому Рогу: есть погибший и много раненых

Инна Ковенько
16 августа 2026, 09:12
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На одном из промышленных предприятий продолжается расчистка завалов.
Нападение РФ на Кривой Рог
Нападение РФ на Кривой Рог / Коллаж: Главред, фото: ОВА, ГСЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Кривой Рог ракетами и дронами
  • Под ударом оказались два промышленных предприятия и жилых дома
  • Есть погибший и по меньшей мере 13 раненых, продолжается разбор завалов

В ночь на 16 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу и окрестностям.

В результате атаки погиб один человек, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Отмечается, что под ударом оказались два промышленных предприятия.

"Число раненых в Кривом Роге возросло до 13. В тяжелом состоянии в больницу доставили 48-летнего мужчину. 10 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие проходят обследование", - отметил он.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, из 13 пострадавших 11 человек были госпитализированы. В настоящее время в больницах города остаются пять раненых, один из них - 48-летний мужчина - в тяжелом состоянии.

  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС

На местах ударов возникли пожары, которые уже удалось потушить. В то же время на одном из промышленных предприятий продолжается разбор завалов.

"На месте ударов возникли пожары, которые на данный момент уже потушены. Но на промышленном предприятии продолжается разбор завалов. Возможны еще плохие новости...", - отметил Вилкул.

Кроме того, в результате атаки повреждено не менее 12 многоквартирных домов в Металлургическом районе Кривого Рога. Для оказания помощи жителям в ближайшей школе развернули штаб. Там можно получить строительные материалы и подать заявление на материальную помощь от города.

Кроме того, по словам Ганжи, в течение ночи враг более 20 раз атаковал два района области беспилотниками, артиллерией и ракетами.

В Широковской и Грушевской общинах Криворожского района в результате обстрелов возникли пожары.

Также под ударом оказался Никопольский район. Российские войска атаковали Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Червоногригоровскую общины.

Там повреждены инфраструктура, предприятие, многоквартирный дом и частный дом. Пострадал 55-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

К каким последствиям могут привести удары РФ зимой - мнение эксперта

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценил риски, с которыми Украина может столкнуться в ходе нового зимнего сезона. По его словам, наиболее серьезные проблемы могут возникнуть не столько с электроэнергией, сколько с водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением.

"Без электроэнергии мы вряд ли останемся надолго. У нас работают системы, особенно атомная генерация. А вот с водой могут возникнуть серьезные проблемы – и с водоснабжением, и с водоотведением, и с теплоснабжением", – отметил Свитан в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что именно электроэнергия, тепло и вода могут стать тремя главными вызовами для Украины зимой. В то же время с обеспечением населения топливом, едой и одеждой, по его мнению, ситуация менее критична, поскольку эти ресурсы можно доставлять разными путями.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, в ночь на 16 августа Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского удара возникли пожары и зафиксированы разрушения. По данным ГСЧС, в результате ночной атаки пострадали трое. Как писал Главред, в течение ближайших 24 часов страна-агрессор Россия может нанести массированный удар по Киеву и области. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Отмечается, что целью атаки могут стать крупные склады с продуктами и товарами.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар.

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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