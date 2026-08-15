Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Жара набирает обороты: когда температура в Украине подскочит до +32 градусов

Мария Николишин
15 августа 2026, 20:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ночью температура опустится до +11 градусов, но днем столбики термометров начнут подниматься.
Жара набирает обороты: когда температура в Украине подскочит до +32 градусов
Прогноз погоды в Украине на 16 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в воскресенье
  • Прогнозируются ли осадки

Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет теплой и преимущественно сухой. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ожидается небольшая облачность, однако существенных осадков не предвидится.

видео дня

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+16 градусов. В то же время днем столбики термометров покажут +27...+32 градуса.

Ветер будет переменного направления, его скорость составит 3–8 метров в секунду.

Жара набирает обороты: когда температура в Украине подскочит до +32 градусов
Погода 16 августа / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается небольшая облачность, но осадков не прогнозируется.

Температура воздуха по области ночью достигнет +11…+16 градусов, а днем повысится до +27…+32 градусов.

В то же время в Киеве ночью прогнозируется +14…+16 градусов, днем температура составит около +30 градусов.

Жара набирает обороты: когда температура в Украине подскочит до +32 градусов
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что антициклон и сухая воздушная масса будут определять погоду в Украине в ближайшие двое суток. Температура воздуха, начиная с западных регионов, будет постепенно повышаться, особенно в дневные часы.

Синоптик Наталья Диденко отмечала, что температура воздуха начнет снижаться 18 августа, причем только на западе и севере. Прохладный воздух вернется во все области Украины уже 19 августа.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, август 2026 года в Украине будет теплее климатической нормы, однако погода в разных регионах будет заметно отличаться.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода на выходные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жара набирает обороты: когда температура в Украине подскочит до +32 градусов

Жара набирает обороты: когда температура в Украине подскочит до +32 градусов

20:15Синоптик
Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

19:35Украина
Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

18:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Последние новости

20:29

Хлеб будет мягким неделями: простой фокус на кухне сохранит свежесть буханки

20:15

Жара набирает обороты: когда температура в Украине подскочит до +32 градусов

19:36

Зачем замораживать картофельную шелуху: хитрость, о которой знают лишь единицы

19:35

Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

19:27

О дорогой химии можно забыть: чем отмыть лобовое стекло авто до блескаВидео

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
19:24

Мечты станут реальностью: жизнь каких трёх знаков зодиака кардинально изменится

19:10

Украина больше не раскроет данные о ракетных атаках: Коваленко объяснил решениемнение

18:51

Лукашенко назвал украинцев "бедолагами" и выдал новое заявление о войнеВидео

18:37

Турция дала добро: в РФ истерят из-за поставок оружия США Украине

Реклама
18:32

Что запрещено делать в церковные праздники: основные предостережения

18:23

Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

17:54

Любовный гороскоп на 17–23 августа: Тельцов ждет уют, а Рыб — новая романтика

17:50

Не "суеверный": как правильно назвать человека, который верит в приметыВидео

17:35

Бананы пролежат на две недели дольше: раскрыт элементарный секретВидео

17:34

Цены упали на 34% всего за неделю: популярный продукт дешевеет на глазах

17:29

Гороскоп Таро на 17–23 августа: Тельцов ждет компромисс, а Дев — счастье

17:24

"Первый - без мамы": Подкопаева расстрогала обращением к особенному человеку

16:58

Певица Алсу впервые после развода разделась и показала фото: как она выглядит

16:55

Лицензия на ракеты для Patriot не решит проблему ПВО: что ждет Украину зимой

16:39

Стоит ли промывать рис перед приготовлением: когда это испортит ваше блюдо

Реклама
16:36

Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

16:28

Легкая верхняя одежда на осень 2026: как модно встретить похолоданиеВидео

16:19

Гороскоп Таро на завтра 16 августа: Тельцам - идти дальше, Скорпиону - вперед

16:01

Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутеромВидео

15:59

РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

15:57

Испытания для отношений: какие знаки зодиака почувствуют ретроград 2026 года

15:51

Как усилить действие порошка при стирке: хитрый трюк с мусорным пакетом

15:40

В чем пойти на свадьбу: трендовые платья для дорогого образа

15:30

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чегоВидео

15:28

Почему нельзя примерять чужую обувь: основные предостережения и приметы

15:25

"Богиня красоты": Никитюк в пиджаке на голое тело похвасталась фигурой

15:16

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:15

Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд — простой лайфхак

14:44

Скончалась 26-летняя королева красоты: что с ней случилось

14:40

Тест на IQ: нужно найти число 6 среди множества 9 за пять секунд

14:32

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:21

Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часаВидео

14:08

Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

13:58

Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

13:48

Удар "Фламинго" по Самаре: под угрозой все космические программы РФ - Defense Express

Реклама
13:47

Киркоров разрыдался из-за своей старости: "На колясочке вывозят"

13:39

Деньги списываются, а оплата не проходит: в ПриватБанке произошел серьезный сбой

13:36

На территории Украины когда-то был океан: в какой области он простирался

12:54

Украина разнесла завод "Роскосмоса" и поразила аэродром с МиГ-31К - ЗеленскийВидео

12:41

Тяжелобольной Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери: "Слезы на глазах"

12:37

Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктовВидео

11:52

Гороскоп на завтра, 16 августа: Девам — новые эмоции, Стрельцам — облегчение

11:41

Зеленые помидоры не пропадут: простой рецепт необычного варенья на зимуВидео

11:40

В России хотят окончания войны: наступил переломный момент, население обеспокоено

11:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 августа: Свиньям - опыт, Обезьянам - споры

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять