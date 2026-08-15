Жара набирает обороты: когда температура в Украине подскочит до +32 градусов

Ночью температура опустится до +11 градусов, но днем столбики термометров начнут подниматься.

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Прогноз погоды в Украине на 16 августа / фото: УНИАН

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Какая будет погода в Украине в воскресенье

Прогнозируются ли осадки

Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет теплой и преимущественно сухой. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ожидается небольшая облачность, однако существенных осадков не предвидится.

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В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+16 градусов. В то же время днем столбики термометров покажут +27...+32 градуса.

Ветер будет переменного направления, его скорость составит 3–8 метров в секунду.

Погода 16 августа / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается небольшая облачность, но осадков не прогнозируется.

Температура воздуха по области ночью достигнет +11…+16 градусов, а днем повысится до +27…+32 градусов.

В то же время в Киеве ночью прогнозируется +14…+16 градусов, днем температура составит около +30 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что антициклон и сухая воздушная масса будут определять погоду в Украине в ближайшие двое суток. Температура воздуха, начиная с западных регионов, будет постепенно повышаться, особенно в дневные часы.

Синоптик Наталья Диденко отмечала, что температура воздуха начнет снижаться 18 августа, причем только на западе и севере. Прохладный воздух вернется во все области Украины уже 19 августа.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, август 2026 года в Украине будет теплее климатической нормы, однако погода в разных регионах будет заметно отличаться.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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