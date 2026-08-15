Жара набирает обороты: когда температура в Украине подскочит до +32 градусов

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- Какая будет погода в Украине в воскресенье
- Прогнозируются ли осадки
Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет теплой и преимущественно сухой. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, ожидается небольшая облачность, однако существенных осадков не предвидится.
В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+16 градусов. В то же время днем столбики термометров покажут +27...+32 градуса.
Ветер будет переменного направления, его скорость составит 3–8 метров в секунду.
Погода в Киеве
В Киеве и области завтра ожидается небольшая облачность, но осадков не прогнозируется.
Температура воздуха по области ночью достигнет +11…+16 градусов, а днем повысится до +27…+32 градусов.
В то же время в Киеве ночью прогнозируется +14…+16 градусов, днем температура составит около +30 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что антициклон и сухая воздушная масса будут определять погоду в Украине в ближайшие двое суток. Температура воздуха, начиная с западных регионов, будет постепенно повышаться, особенно в дневные часы.
Синоптик Наталья Диденко отмечала, что температура воздуха начнет снижаться 18 августа, причем только на западе и севере. Прохладный воздух вернется во все области Украины уже 19 августа.
Кроме того, по прогнозу синоптиков, август 2026 года в Украине будет теплее климатической нормы, однако погода в разных регионах будет заметно отличаться.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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