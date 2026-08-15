Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

Она отметила, что вместе с новым опытом обрела больше уверенности в себе и внутреннего спокойствия.

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Анна Кошмал рассказала о дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Кратко:

Анна Кошмал поделилась личными переменами

Актриса называла себя "мамой мальчика", но получила новый опыт

Известная украинская актриса Анна Кошмал опубликовала пост, в котором подвела итог целого периода своей жизни, связанного с появлением в ней дочери, которую она шутливо называет Фифи.

На фотографиях - сама героиня, которая расположилась в кресле на террасе среди зелени сада, написала актриса в Instagram.

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Анна Кошмал заговорила о дочери / Фото Instagram/smorkovkin

Она призналась, что поначалу сомневалась в себе, ведь привыкла быть мамой мальчика, а новый опыт оказался совершенно другим.

"Появление Фифи стало для меня большим, прекрасным и насыщенным этапом в моей жизни. Я постоянно думала: как я справлюсь с девочкой, я же мама мальчика, а это совсем другой опыт, а так хотелось просто пройти по уже протоптанной дорожке", - написала блогерка.

Что изменилось в жизни актрисы

По словам Кошмал, именно этот новый опыт помог ей раскрыться заново. Она отметила рост внутренней уверенности и появление новых сил.

"Но вместе с этой девочкой я расцвела заново, ощутила гораздо больше собственную ценность, открыла в себе новые силы, отказалась от разрушительного, увидела, куда иду и где на самом деле хотела бы оказаться, авторитетов значительно поубавилось, а любви стало больше", - поделилась героиня.

Ранее Анна Кошмал впервые показала лицо дочери / Фото Instagram/smorkovkina

Завершая пост, блогерка подчеркнула, что для неё официально закончился определённый этап - период, который она назвала "борьбой с ветряными мельницами".

"Официально период "борьбы с ветряными мельницами" закончился. Дальше только то, что наполняет, вдохновляет, учит, помогает расти. Благодарна", - резюмировала Smorkovkina.

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О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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