Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

Алена Кюпели
15 августа 2026, 13:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Она отметила, что вместе с новым опытом обрела больше уверенности в себе и внутреннего спокойствия.
Анна Кошмал
Анна Кошмал рассказала о дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Кратко:

  • Анна Кошмал поделилась личными переменами
  • Актриса называла себя "мамой мальчика", но получила новый опыт

Известная украинская актриса Анна Кошмал опубликовала пост, в котором подвела итог целого периода своей жизни, связанного с появлением в ней дочери, которую она шутливо называет Фифи.

На фотографиях - сама героиня, которая расположилась в кресле на террасе среди зелени сада, написала актриса в Instagram.

видео дня
Анна Кошмал заговорила о дочери
Анна Кошмал заговорила о дочери / Фото Instagram/smorkovkin

Она призналась, что поначалу сомневалась в себе, ведь привыкла быть мамой мальчика, а новый опыт оказался совершенно другим.

"Появление Фифи стало для меня большим, прекрасным и насыщенным этапом в моей жизни. Я постоянно думала: как я справлюсь с девочкой, я же мама мальчика, а это совсем другой опыт, а так хотелось просто пройти по уже протоптанной дорожке", - написала блогерка.

Что изменилось в жизни актрисы

По словам Кошмал, именно этот новый опыт помог ей раскрыться заново. Она отметила рост внутренней уверенности и появление новых сил.

"Но вместе с этой девочкой я расцвела заново, ощутила гораздо больше собственную ценность, открыла в себе новые силы, отказалась от разрушительного, увидела, куда иду и где на самом деле хотела бы оказаться, авторитетов значительно поубавилось, а любви стало больше", - поделилась героиня.

Анна Кошмал впервые показала лицо дочери
Ранее Анна Кошмал впервые показала лицо дочери / Фото Instagram/smorkovkina

Завершая пост, блогерка подчеркнула, что для неё официально закончился определённый этап - период, который она назвала "борьбой с ветряными мельницами".

"Официально период "борьбы с ветряными мельницами" закончился. Дальше только то, что наполняет, вдохновляет, учит, помогает расти. Благодарна", - резюмировала Smorkovkina.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери Таллулы, которая вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Издание Vogue опубликовало эксклюзивные свадебные снимки, подтвердив, что 71-летний артист лично присутствовал на церемонии.

Ранее также российский певец-путинист Филипп Киркоров поддался эмоциональному порыву на вечеринке. Во время диалога перед камерами росСМИ у 59-летнего артиста начали интересоваться, когда же он планирует наконец уйти на покой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Анна Кошмал
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:16Война
Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:32Синоптик
Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

14:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Последние новости

15:30

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чего

15:25

"Богиня красоты": Никитюк в пиджаке на голое тело похвасталась фигурой

15:16

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:15

Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд — простой лайфхак

14:44

Скончалась 26-летняя королева красоты: что с ней случилось

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
14:40

Тест на IQ: нужно найти число 6 среди множества 9 за пять секунд

14:32

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:21

Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часаВидео

14:08

Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

Реклама
13:58

Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

13:48

Удар "Фламинго" по Самаре: под угрозой все космические программы РФ - Defense Express

13:47

Киркоров разрыдался из-за своей старости: "На колясочке вывозят"

13:39

Деньги списываются, а оплата не проходит: в ПриватБанке произошел серьезный сбой

13:36

На территории Украины когда-то был океан: в какой области он простирался

12:54

Украина разнесла завод "Роскосмоса" и поразила аэродром с МиГ-31К - ЗеленскийВидео

12:41

Тяжелобольной Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери: "Слезы на глазах"

12:37

Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктовВидео

11:52

Гороскоп на завтра, 16 августа: Девам — новые эмоции, Стрельцам — облегчение

11:41

Зеленые помидоры не пропадут: простой рецепт необычного варенья на зимуВидео

11:40

В России хотят окончания войны: наступил переломный момент, население обеспокоено

Реклама
11:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 августа: Свиньям - опыт, Обезьянам - споры

11:06

Можно ли грызть прямо с початка: как правильно есть вареную кукурузуВидео

11:01

Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

10:51

Бронированный "Остин" и тайна с факелами. Третий корпус Билецкого организовал прощание с Коновальцем

10:45

"Сделали парную татуировку": Денисенко показала "ангельский" символ на телеВидео

10:20

РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрикаФото

09:56

Витвицкая удивила признанием накануне родов: "Можно буквально ощутить"

09:49

Изысканная закуска в банке за 10 минут: рецепт маринованного сала

09:22

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атакиВидео

09:13

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

08:46

"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известноВидео

08:39

Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

07:57

РФ ударила по Днепропетровщине: погиб младенец, среди раненых — дети

05:55

"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

05:11

Могут быстро захватить огород: о каких опасных растениях предупреждают специалисты

04:30

Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

04:03

Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

03:21

Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

03:03

Негативная энергия в доме: какие вещи стоит убрать, чтобы создать уют в доме

Реклама
02:55

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

02:15

Угроза экстремальных солнечных бурь: ученые предупредили о серьезной опасности

01:05

"Так вопросы не решаются": Польша выдвинула Украине новое обвинение

14 августа, пятница
23:55

Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде

23:54

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

23:03

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

23:02

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызуновВидео

22:12

Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

22:11

Украина может получить лицензию на Patriot при одном условии: что сдерживает Трампа

22:01

Маринованные помидоры без уксуса и аспирина: лучший способ заготовки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять