Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

Кратко:
- Анна Кошмал поделилась личными переменами
- Актриса называла себя "мамой мальчика", но получила новый опыт
Известная украинская актриса Анна Кошмал опубликовала пост, в котором подвела итог целого периода своей жизни, связанного с появлением в ней дочери, которую она шутливо называет Фифи.
На фотографиях - сама героиня, которая расположилась в кресле на террасе среди зелени сада, написала актриса в Instagram.
Она призналась, что поначалу сомневалась в себе, ведь привыкла быть мамой мальчика, а новый опыт оказался совершенно другим.
"Появление Фифи стало для меня большим, прекрасным и насыщенным этапом в моей жизни. Я постоянно думала: как я справлюсь с девочкой, я же мама мальчика, а это совсем другой опыт, а так хотелось просто пройти по уже протоптанной дорожке", - написала блогерка.
Что изменилось в жизни актрисы
По словам Кошмал, именно этот новый опыт помог ей раскрыться заново. Она отметила рост внутренней уверенности и появление новых сил.
"Но вместе с этой девочкой я расцвела заново, ощутила гораздо больше собственную ценность, открыла в себе новые силы, отказалась от разрушительного, увидела, куда иду и где на самом деле хотела бы оказаться, авторитетов значительно поубавилось, а любви стало больше", - поделилась героиня.
Завершая пост, блогерка подчеркнула, что для неё официально закончился определённый этап - период, который она назвала "борьбой с ветряными мельницами".
"Официально период "борьбы с ветряными мельницами" закончился. Дальше только то, что наполняет, вдохновляет, учит, помогает расти. Благодарна", - резюмировала Smorkovkina.
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О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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