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Почему свеклу нужно выкопать раньше моркови: как спасти урожай от гнили

Марина Иваненко
14 августа 2026, 21:16
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Важно определить, когда собирать свеклу, до наступления похолодания. Задержка со сбором может ухудшить лежкость, поэтому обратите внимание на листья и размер.
Когда выкапывать свеклу?
Когда выкапывать свеклу? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Когда выкапывать свеклу для зимнего хранения
  • Какие признаки указывают на зрелость корнеплодов
  • Как собрать урожай без повреждений

Сбор свеклы - ответственный этап осенних работ, от которого во многом зависит, сохранится ли урожай сочным и неповрежденным в течение всей зимы. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает издание Telegraf, сроки сбора корнеплодов зависят от сорта, погодных условий и региона. Во многих случаях урожай собирают с конца августа до конца сентября. Главная задача хозяев - завершить работы до наступления длительного похолодания и заморозков.

видео дня

Почему свеклу важно вовремя выкопать

В отличие от моркови, значительная часть корнеплода свеклы выступает над поверхностью почвы, поэтому он может быть более чувствительным к низким температурам. Длительное воздействие холода способно повредить ткани овоща, что негативно сказывается на его лежкости.

В то же время спешить со сбором только из-за календарной даты не стоит. Если погода остается теплой, а корнеплоды еще продолжают набирать массу, их можно оставить в почве до оптимального срока.

Как понять, что свекла созрела

Одним из главных признаков зрелости является состояние листьев - нижние листочки начинают желтеть и терять упругость. Важное значение имеет и размер корнеплода: ориентироваться следует прежде всего на характеристики конкретного сорта, ведь слишком крупные свеклы могут иметь более грубую структуру.

Убирать урожай желательно в сухой день. Перед выкопкой стоит убедиться, что в ближайшее время не ожидается продолжительного похолодания.

Видео о том, когда выкапывать свеклу, можно посмотреть здесь:

Как правильно выкапывать свеклу

Корнеплоды аккуратно подкапывают садовыми вилами, стараясь не задеть их инструментом. Оставшуюся на овощах землю лучше осторожно стряхнуть руками, не ударяя свеклу друг о друга.

После сбора ботву обрезают, оставляя небольшой черешок. Не стоит выкручивать или срезать его слишком глубоко, поскольку повреждения верхней части корнеплода могут ухудшить его хранение.

Что любит и чего не любит свекла
Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Перед укладкой в погреб свеклу нужно перебрать, отбраковав поврежденные, подгнившие или больные экземпляры. Качественные корнеплоды желательно немного подсушить в сухом затененном месте, после чего отправить на хранение.

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Об источнике: Телеграф

"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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