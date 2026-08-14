Почему свеклу нужно выкопать раньше моркови: как спасти урожай от гнили

Важно определить, когда собирать свеклу, до наступления похолодания. Задержка со сбором может ухудшить лежкость, поэтому обратите внимание на листья и размер.

https://glavred.info/sad-ogorod/chomu-buryak-treba-vikopati-ranishe-za-morkvu-yak-vryatuvati-urozhay-vid-gnili-10788521.html Ссылка скопирована

Когда выкапывать свеклу? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Когда выкапывать свеклу для зимнего хранения

Какие признаки указывают на зрелость корнеплодов

Как собрать урожай без повреждений

Сбор свеклы - ответственный этап осенних работ, от которого во многом зависит, сохранится ли урожай сочным и неповрежденным в течение всей зимы. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает издание Telegraf, сроки сбора корнеплодов зависят от сорта, погодных условий и региона. Во многих случаях урожай собирают с конца августа до конца сентября. Главная задача хозяев - завершить работы до наступления длительного похолодания и заморозков.

видео дня

Почему свеклу важно вовремя выкопать

В отличие от моркови, значительная часть корнеплода свеклы выступает над поверхностью почвы, поэтому он может быть более чувствительным к низким температурам. Длительное воздействие холода способно повредить ткани овоща, что негативно сказывается на его лежкости.

В то же время спешить со сбором только из-за календарной даты не стоит. Если погода остается теплой, а корнеплоды еще продолжают набирать массу, их можно оставить в почве до оптимального срока.

Как понять, что свекла созрела

Одним из главных признаков зрелости является состояние листьев - нижние листочки начинают желтеть и терять упругость. Важное значение имеет и размер корнеплода: ориентироваться следует прежде всего на характеристики конкретного сорта, ведь слишком крупные свеклы могут иметь более грубую структуру.

Убирать урожай желательно в сухой день. Перед выкопкой стоит убедиться, что в ближайшее время не ожидается продолжительного похолодания.

Видео о том, когда выкапывать свеклу, можно посмотреть здесь:

Как правильно выкапывать свеклу

Корнеплоды аккуратно подкапывают садовыми вилами, стараясь не задеть их инструментом. Оставшуюся на овощах землю лучше осторожно стряхнуть руками, не ударяя свеклу друг о друга.

После сбора ботву обрезают, оставляя небольшой черешок. Не стоит выкручивать или срезать его слишком глубоко, поскольку повреждения верхней части корнеплода могут ухудшить его хранение.

Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Перед укладкой в погреб свеклу нужно перебрать, отбраковав поврежденные, подгнившие или больные экземпляры. Качественные корнеплоды желательно немного подсушить в сухом затененном месте, после чего отправить на хранение.

Читайте также:

Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред