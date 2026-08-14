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Украина предлагает перемирие, а от РФ - только угрозы: есть ли шанс на новые переговоры

Дарья Пшеничник
14 августа 2026, 15:20
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Россия публично отвергла идею прекращения боевых действий на линии соприкосновения и пообещала усилить удары по логистике.
Украина предлагает перемирие, а от РФ - только угрозы: есть ли шанс на новые переговоры
Мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

О чем идет речь в материале:

видео дня
  • С кем Кремль готов вести переговоры о мире
  • Чего Киев ожидает от команды Трампа
  • Какое предложение передано РФ по морскому пути
  • Почему Москва отвергает прекращение огня

Пока Украина передает США новые предложения по ПВО и предлагает Москве прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море, в Кремле заявляют о готовности только к американо-российским встречам и категорически отвергают идею прекращения огня.

На фоне этих противоречивых сигналов российское военное руководство прибегает к открытым угрозам, а в украинском СНБО анонсируют зеркальный ответ на любые попытки устроить зимний блэкаут.

"Главред" собрал основную информацию о возможном возобновлении переговорного процесса, позициях сторон и рисках очередного витка эскалации.

Россия готова к переговорам только с посланцами Трампа

Путин, Виткофф, Уиткофф
Путин и Виткофф / kremlin.ru

В российском руководстве заявляют о готовности к возобновлению консультаций, однако делают это с четким акцентом на американских переговорщиках, фактически игнорируя украинские предложения.

По информации издания РБК-Украина, председатель комитета Совета Федерации по международным делам РФ Григорий Карасин заявил, что Москва в настоящее время настроена обсуждать именно новые предложения США. Он утверждает, что Кремль открыто ожидает встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером:

"Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это касается и Кушнера, и Виткоффа. Я не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи, независимо от того, что внес Зеленский, а чего он не внес".

Параллельно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил российскому пропагандистскому агентству "Интерфакс", что Владимир Путин "готов принять их в очередной раз", если те прибудут в Москву. В то же время Лавров подчеркнул: "Другое дело - с чем они приедут".

На что рассчитывает Киев и какие риски видит в позиции США

Украинское руководство все больше убеждается в крайней необходимости прямого участия Вашингтона в любом будущем мирном урегулировании. Как отмечает Politico, в Киеве выделяют две ключевые точки зрения на роль администрации Дональда Трампа:

  • Привлечение дипломатических усилий США (включая миссию Виткоффа и Кушнера) - единственный реальный шанс заставить Кремль пойти на конструктивный диалог.
  • Стремление Белого дома одержать внешнеполитическую победу в качестве компенсации неудач на Ближнем Востоке может создать риск давления на Украину с целью подписания соглашения на менее выгодных условиях.

По данным бывшего помощника госсекретаря США Дэниела Фрида, несмотря на риски, ситуация на поле боя укрепляет позиции Украины, что дает больше шансов на благоприятный дипломатический результат по сравнению с другими региональными конфликтами.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в комментарии телеканалу CNN подчеркнул необходимость более активного участия США:

"Нам нужно более активное участие американской стороны в мирном плане"

Накануне украинская переговорная группа уже передала Вашингтону новые предложения, направленные на усиление противовоздушной обороны и наращивание давления на РФ.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Украина предложила РФ прекратить атаки в Черном море

На фоне взаимных ударов по портовой инфраструктуре и гражданским судам, которые привели к остановке работы зерновых терминалов как в Одесской области, так и в российском Новороссийске, Киев сделал конкретный шаг для обеспечения безопасности судоходства.

Как сообщает Reuters, Украина через неназванного посредника передала России предложение взаимно прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море и ожидает ответа. Вместе с тем заместитель главы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял, что Москва пока не получала "официального" документа о черноморском прекращении огня.

Кремль отвергает идею замораживания фронта и угрожает новыми ударами

Украина предлагает перемирие, а от РФ - только угрозы: есть ли шанс на новые переговоры
Сергей Лавров / Фото: МИД РФ

Несмотря на публичные заявления об открытости к контактам с американцами, российское дипломатическое ведомство демонстрирует категорическое нежелание прекращать боевые действия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести", Кремль отвергает любую идею "заморозки" по линии соприкосновения

"Для России неприемлема остановка по линии соприкосновения - она перечеркнет подвиг наших дедов и прадедов, победивших нацизм. Это невозможно рассматривать", - отметил Лавров.

Глава российского МИД также в очередной раз прибег к открытым угрозам в адрес логистики и инфраструктуры:

"Мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не получится".

В СНБО ответили на угрозы РФ устроить зимний блэкаут

Попытки агрессора оказать психологическое давление проявились и в соцсетях. Минобороны РФ опубликовало провокационный пост с изображением дрона "Шахед" и намеками на зимние отключения света в Украине.

На эту информационную атаку отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что любые попытки запугивания обращаются против самого агрессора:

"Я бы тоже мог выложить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже что-то подобное написать. Но зачем, если Минобороны РФ таким образом и так обратилось к россиянам"

Руководитель ЦПД добавил, что россияне теперь сами видят, из-за чьих действий в их домах зимой могут исчезнуть тепло, свет и топливо, и подытожил:

"Зеркало всегда работает. Что посеешь - то и пожнёшь".

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

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Об персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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