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Морковь трескается прямо в земле: какая ошибка может испортить весь урожай

Мария Николишин
14 августа 2026, 13:19
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Резкие перепады влажности разрывают корень изнутри, а трещина открывает путь бактериям, вызывающим мягкую гниль.
Морковь трескается прямо в земле: какая ошибка может испортить весь урожай
Почему трескается морковь / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему кожура моркови теряет эластичность летом
  • Какой полив защищает корнеплоды от трещин

Многие огородники в конце лета могут заметить, что морковь начинает растрескиваться прямо в земле. Это большая проблема, ведь такие корнеплоды не подходят для длительного хранения.

Главред решил разобраться, почему морковь трескается и как это исправить.

видео дня

Почему морковь растрескивается в земле

Один сильный дождь после нескольких недель засухи способен вызвать растрескивание моркови прямо в земле. Трещина открывает доступ бактериям, поэтому после выкапывания корнеплод начинает гнить в ящике в течение нескольких дней, пишет Deccoria.

Механизм повреждения связан с физиологией растения: морковь накапливает воду и сахара в корне, который растет под кожурой, со временем становящейся все более твердой. Летом почва пересыхает быстрее, чем весной или осенью, поскольку жара ускоряет испарение из поверхностных слоев. По мере усиления засухи рост корнеплода замедляется, а кожица теряет эластичность.

Критический момент наступает с первым сильным дождем или первым полноценным поливом после длительного перерыва. Именно тогда мякоть набухает быстрее, чем кожура способна растянуться.

Больше всего страдают крупные, хорошо развитые корни - они впитывают значительно больше воды, чем молодые и тонкие, поэтому риск напрямую зависит от размера.

Ситуацию также усугубляет избыток азота в почве, поэтому летом стоит выбирать удобрения с преобладанием калия и фосфора. Температурные колебания дополнительно ослабляют кожуру, а при позднем сборе урожая такой же эффект дают первые заморозки.

Что делать, чтобы морковь не растрескивалась

Основная профилактика растрескивания моркови - отсутствие длительных перерывов в увлажнении. Вместо того чтобы ждать признаков стресса, таких как увядшие листья, грядку следует поливать регулярно и тщательно каждые несколько дней.

Кроме того, поливать следует медленно: вода должна успевать впитываться, а не стекать с поверхности. Оптимальным решением является система капельного орошения. Она подает воду небольшими порциями в течение длительного времени, поэтому почва не пересыхает и не перенасыщается.

Морковь трескается прямо в земле: какая ошибка может испортить весь урожай
Что любит и не любит морковь / Инфографика: Главред

Что делать с деформированной и треснувшей морковью

Даже при аккуратном поливе корнеплоды могут вырасти кривыми, раздвоенными или просто деформированными - и причина здесь обычно механическая, а не инфекционная. Такой корень с неповрежденной кожурой полностью съедобен и хранится не хуже остального урожая.

С треснувшими корнями логика иная: разрыв становится входными воротами для бактерий мягкой гнили. Такой корень моют, вырезают загрязненные и изменившие цвет участки, а остальное в тот же день отваривают, запекают или отправляют на консервирование.

Худший сценарий - появление плесени в трещине или на поверхности. Мицелий проникает глубже видимого пятна и вырабатывает токсины, которые не исчезают после обрезки гнилой части, поэтому заплесневелый корень выбрасывают полностью, даже если налет заметен только в одном месте.

Чем подкормить морковь в августе, чтобы она была сладкой - видео:

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Об источнике: Deccoria

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