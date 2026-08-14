Будет ли заморозка войны: Лавров пригрозил жесткими ударами по Украине и вспомнил "о дедах"

В Кремле придумали новую причину, по которой не могут прекратить агрессию против Украины.

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Глава МИД РФ анонсировал эскалацию и удары по снабжению ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Лавров отверг заморозку войны по текущей линии фронта

РФ угрожает жесткими ударами по логистике и западным судам

Путин готов к диалогу с Трампом только на своих условиях

Кремль не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров и заявил, что российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию.

Лавров угрожает эскалацией

В интервью, которое опубликовал МИД РФ, Лавров обвинил Украину в атаках на гражданские объекты и "хвастовстве" в социальных сетях.

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Комментируя действия Киева, Лавров заявил: "Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада".

При этом он подчеркнул, что эти шаги уже реализуются на практике: "И мы уже это делаем. Они уже начинают стонать".

Возможна ли заморозка войны?

Глава МИД РФ отверг возможность быстрой заморозки войны России и Украины, несмотря на призывы из разных стран.

Лавров настаивает на том, что остановка боевых действий возможна только при достижении "долгосрочного и надежного урегулирования".

Фиксацию нынешних позиций сторон в МИД РФ считают недопустимой, поскольку это якобы обесценит исторические достижения России.

"Если бы мы сейчас вдруг остановились на линии столкновения, мы, по существу, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, победивших нацизм", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что для Москвы этот вопрос принципиален, и "это невозможно рассматривать".

"Речь идёт о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства", - добавил глава внешнеполитического ведомства старны-агрессора.

"Зеркальный" ответ на действия ЕС против российского "теневого флота"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена отвечать на действия Евросоюза в отношении российских судов и торговли энергоносителями.

По словам Лаврова, ЕС якобы незаконно ограничивает возможности России зарабатывать на мировых рынках и объявляет суда, которые не подчиняются введенным Брюсселем ограничениям, частью "теневого флота".

"Мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально", - заявил российский министр.

Лавров также утверждает, что президент РФ Путин поручил выбирать цели для ответных действий самостоятельно. По словам главы МИД России, под удар могут попасть суда, которые, как утверждает Москва, работают в интересах стран, придерживающихся политики "разбоя и пиратства".

При этом Лавров обвинил ЕС в намерении изымать грузы с судов и продавать их, а полученные средства передавать Украине.

О переговорах с США и Анкоридже

Вместе с тем, в Москве заявляют об открытости к диалогу с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Лаврова, российский диктатор Владимир Путин готов к новой встрече, но все зависит от содержания их предложений.

Российский министр также припомнил кулуарные переговоры годичной давности, когда Уиткофф привозил в РФ план урегулирования от Трампа. Путин тогда якобы согласился на американские условия во время поездки на Аляску.

"Однако, по версии российской стороны, этот процесс был сорван из-за давления европейских лидеров, руководства НАТО и Владимира Зеленского, которые срочно отправились в Вашингтон. После этого США ввели санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть", а позиция американского Госдепартамента, по словам Лаврова, стала непоследовательной. В частности, глава МИД РФ вспомнил заявления госсекретаря США Марко Рубио, который сначала открестился от посредничества из-за поддержки Украины, а затем признал, что только Трамп способен посадить стороны за стол переговоров.

В России угрожают заморозить украинцев этой зимой

Как писал Главред, Минобороны России цинично опубликовало 14 августа в Telegram-канале якобы предупреждение для украинцев о "заморозке" зимой. К краткой подписи оккупанты добавили фото "Шахеда" с подписью "как снег на голову".

На эту публикацию отреагировал глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. В ответ он анонсировал отсутствие света и тепла зимой, но не у украинцев.

"Я бы тоже мог выложить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже что-то подобное написать. Но зачем, если Минобороны РФ таким образом и так обратилось к россиянам", - отметил он.

Мирные переговоры - новости

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют поездку в Россию, где должны обсудить возможное прекращение войны против Украины. По итогам переговоров Вашингтон определит дальнейшую политику в отношении Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины и международных партнеров есть совместный план действий, который должен заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме.

Зеленский также заявлял, что Украина передала американской стороне новые предложения, направленные на завершение войны.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Что реально может заставить РФ заключить мир: мнение комбрига ВСУ

Командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Маришев рассказал в интервью ТСН, что глава РФ Путин уже не является единственной фигурой, от которой зависит функционирование российской государственной машины. Система репрессий, по его мнению, продолжит работать и после смены руководства.

"Но Путин же не решает. Путин там уже ничего не решает. Там уже выстроена система. Там уже кого ни поставь, она как маховик репрессий будет работать", - пояснил комбриг.

Маришев уверен, что серьёзные внутренние изменения в России могут начаться только тогда, когда последствия войны непосредственно почувствуют жители крупнейших городов страны-агрессора, в частности Москвы и Санкт-Петербурга.

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О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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