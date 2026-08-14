Хитрый тест по ПДД с круговым движением: какая из траекторий разрешена

Тесты по ПДД позволяют углубить знания, что дает возможность уверенно действовать в нестандартных ситуациях.

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Интересный тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие правила действуют при съезде с кольцевого перекрестка

Какие траектории движения разрешены водителю

Все водители должны в совершенстве знать ПДД. Но иногда тем, кто только недавно сел за руль, движение по кольцевому перекрестку может показаться непонятным. Поэтому, чтобы избежать опасных и неоднозначных ситуаций, стоит проходить специальные тесты.

Автор канала "За!Правилами" поделился запутанным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: какая из траекторий разрешена водителю белого автомобиля?

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Какая из траекторий разрешена / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Траектории А и Г. Траектории Б и В. Все траектории, кроме А. Траектории Б и Г. Только траектория Г. Все траектории допускаются.

Объяснение задачи

В данной задаче изображен круговой перекресток, обозначенный соответствующим дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", и белый автомобиль, водителю которого для движения по кругу предлагаются четыре траектории.

Итак, траектория А - это съезд на первом съезде, траектории Б и В - на втором, а траектория Г - это продолжение движения по кругу в крайней левой полосе.

Стоит начать с траектории А. Как можно видеть, водитель белого автомобиля въезжает на кольцо с крайней левой полосы.

"Все мы хорошо знаем, что перед поворотом или разворотом нужно занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Однако въезд на кольцевой перекресток является одним из исключений. Съезжая, водитель фактически выполняет правый поворот с крайней левой полосы. Как и в случае въезда на кольцо не с крайней полосы, так и в случае съезда с кольца здесь есть исключение. Съезжать с кольцевого перекрестка можно с любой полосы, если иной порядок движения не определен дорожными знаками или разметкой", - говорит автор видео.

В данном случае на кольце нет знаков или разметки, которые бы указывали, куда и с какой полосы разрешается продолжать движение. А значит, водитель может съехать с кольца по траектории А.

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Если водителю разрешена траектория А, то ему, соответственно, разрешена и траектория В, ведь это идентичный съезд с кольца с левой полосы. В таком случае траектория Б также не может быть запрещена, ведь перед съездом водитель успевает занять крайнюю правую полосу. Траектория Г, которая позволяет продолжить движение по кругу, также разрешена. Итак, правильный вариант ответа - 6.

Запутанная задача по ПДД для водителей - видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвященный правилам дорожного движения. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает о правилах дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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