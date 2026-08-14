Отказывалась от еды и воды: Дженна Ортега похудела до костей

Вы узнаете:
- Как изменилась Дженна Ортега
- Какое откровенное признание сделала актриса
Звезда сериала "Уэнсдей" и фильма "Крик" Дженна Ортега оказалась в центре внимания из-за заметных изменений во внешности. Поводом для новой волны обсуждений и тревоги среди поклонников стало недавнее интервью 23-летней актрисы для издания Esquire.
В Сети тут же начали массово обсуждать внешность артистки, а многие фанаты не скрывают своего беспокойства, ведь черты лица звезды сильно заострились, а на теле стали заметны кости.
Хотя сама Дженна не заявляла о намеренном снижении веса, она вспомнила о жестком периоде из начала своей карьеры, который сегодня заставляет фанатов взглянуть на ситуацию под другим углом. Актриса призналась, что в детстве могла работать целый день абсолютно без еды и жидкости.
"Я так боялась стать обузой для других, поэтому не просила даже глотка воды. Я могла целый день не есть, не пить, так как не хотела кому-то мешать", - поделилась воспоминаниями Ортега.
Поклонники предполагают, что артистка и сейчас может продолжать ставить работу выше базовых потребностей и ограничивать себя во время напряженного съемочного графика.
Ортега далеко не первая звезда, чья фигура за последнее время вызывает споры. Ранее аналогичную бурную реакцию и беспокойство публики вызвало резкое похудение певицы Арианы Гранде.
@esquire#Wednesday changed everything for #JennaOrtega♬ original sound - Esquire
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Также Наталья Холоденко откровенно рассказала об общении со звездным хореографом и военным Дмитрием Дикусаром. Психолог призналась, что они регулярно поддерживают связь в переписке, но каждый контакт с танцором вызывает у нее тревогу за его судьбу.
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О персоне: Дженна Ортега
Дженна Ортега - американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребенком. В 2022 году сыграла роль Уэнздей Аддамс в комедийном сериале-ужастике Netflix "Уэнздей", принесшем актрисе номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. Актриса фигурировала в таких списках, как Power 100 от The Hollywood Reporter в 2023 году и Forbes 30 Under 30 от Forbes в 2024 году, сообщает Википедия.
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