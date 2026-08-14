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Отказывалась от еды и воды: Дженна Ортега похудела до костей

Кристина Трохимчук
14 августа 2026, 05:55
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Как сейчас выглядит Уэнсдей Адамс.
Дженна Ортега сильно похудела
Дженна Ортега сильно похудела / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как изменилась Дженна Ортега
  • Какое откровенное признание сделала актриса

Звезда сериала "Уэнсдей" и фильма "Крик" Дженна Ортега оказалась в центре внимания из-за заметных изменений во внешности. Поводом для новой волны обсуждений и тревоги среди поклонников стало недавнее интервью 23-летней актрисы для издания Esquire.

В Сети тут же начали массово обсуждать внешность артистки, а многие фанаты не скрывают своего беспокойства, ведь черты лица звезды сильно заострились, а на теле стали заметны кости.

видео дня
Дженна Ортега - как выглядит после похудения
Дженна Ортега - как выглядит после похудения / скрин из видео

Хотя сама Дженна не заявляла о намеренном снижении веса, она вспомнила о жестком периоде из начала своей карьеры, который сегодня заставляет фанатов взглянуть на ситуацию под другим углом. Актриса призналась, что в детстве могла работать целый день абсолютно без еды и жидкости.

"Я так боялась стать обузой для других, поэтому не просила даже глотка воды. Я могла целый день не есть, не пить, так как не хотела кому-то мешать", - поделилась воспоминаниями Ортега.

Дженна Ортега голодала на съемках
Дженна Ортега голодала на съемках / скрин из видео

Поклонники предполагают, что артистка и сейчас может продолжать ставить работу выше базовых потребностей и ограничивать себя во время напряженного съемочного графика.

Ортега далеко не первая звезда, чья фигура за последнее время вызывает споры. Ранее аналогичную бурную реакцию и беспокойство публики вызвало резкое похудение певицы Арианы Гранде.

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Ранее Главред сообщал, что участница "Женского квартала" Марта Адамчук откровенно заговорила о материнстве. В эфире программы "Що ДаLee?" 40-летняя исполнительница впервые объяснила, почему у нее нет детей.

Также Наталья Холоденко откровенно рассказала об общении со звездным хореографом и военным Дмитрием Дикусаром. Психолог призналась, что они регулярно поддерживают связь в переписке, но каждый контакт с танцором вызывает у нее тревогу за его судьбу.

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О персоне: Дженна Ортега

Дженна Ортега - американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребенком. В 2022 году сыграла роль Уэнздей Аддамс в комедийном сериале-ужастике Netflix "Уэнздей", принесшем актрисе номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. Актриса фигурировала в таких списках, как Power 100 от The Hollywood Reporter в 2023 году и Forbes 30 Under 30 от Forbes в 2024 году, сообщает Википедия.

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