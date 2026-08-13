Оккупанты имеют новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

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Россияне продвинулись в Марковом / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Появилась обновленная карта боевых действий

Войска РФ продвинулись в Донецкой области

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на фронте. Так, оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области.

Об изменениях на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в четверг, 13 августа.

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Согласно обновленной карте, оккупационные войска РФ продвинулись в селе Марково Константиновской городской общины Краматорского района.

Россияне продвинулись в Марковом / Фото: DeepState

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Марковом", - говорится в сообщении аналитиков.

Карта DeepState / Инфографика: Главред

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения.

Какова цель летнего наступления РФ - мнение эксперта

Российские войска в ходе летней кампании могут сосредоточить основные усилия на Донецком направлении, поскольку стремятся установить контроль над рядом стратегически важных городов региона. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

По его словам, ближайшими целями оккупантов могут стать Покровск, Константиновка, а также Краматорск и Славянск.

"Думаю, они сосредоточатся на Донецкой области. Россиянам необходимо решить вопрос с Покровском, Константиновкой и, конечно, Краматорском и Славянском", - отметил Ступак.

Эксперт считает, что захват Покровска и Константиновки мог бы существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий, поскольку эти города имеют важное логистическое и стратегическое значение.

Ступак также спрогнозировал, какие последствия могут возникнуть для фронта, если российским войскам удастся установить контроль над этими населёнными пунктами.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на Александровском направлении освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Контрнаступательные операции демонстрируют способность Украины осуществлять относительно значительные тактические продвижения и восстанавливать отдельные элементы механизированного маневрирования на локализованных участках линии фронта. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Как писал Главред, в конце июля оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

Ранее сообщалось, что с января по август 2026 года украинские военные провели успешную наступательную операцию на Александровском направлении. Под контроль Украины вернулись 26 населенных пунктов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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