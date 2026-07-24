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Пограничники разгромили армию РФ при попытке массированного танкового прорыва

Анна Косик
24 июля 2026, 11:38
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Масштабный танковый прорыв закончился для оккупантов позорно.
Пограничники разгромили армию РФ при попытке массированного танкового прорыва
Массированный танковый прорыв оккупантов не удался / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • Россияне на танках пытались прорваться в Донецкой области
  • Украинские военные остановили попытку прорыва и уничтожили технику оккупантов

Оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении. Об этом сообщила в Telegram Госпограничная служба.

Россияне осуществили одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового штурма, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

видео дня

Чем закончился штурм оккупантов

Украинским бойцам удалось уничтожить 9 танков, 2 бронемашины, 3 установки "Град", которые должны были прикрывать движение вражеской техники, а также ликвидировать несколько десятков оккупантов.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

"Оккупанты долго собирали остатки своего "величия" - таких масштабных попыток прорыва в нашей зоне ответственности не было уже давно. Впрочем, весь этот металлолом так и остался сожженным в полях и вдоль лесопосадок Донецкой области", - добавили в ГВ БАС "Феникс".

Оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

Главред писал , что, по словам начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, российская армия продолжает активные наступательные действия на Лиманском направлении, несмотря на значительные потери личного состава.

Лиманское направление остается одним из ключевых для российских войск, поскольку открывает возможности для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по данным аналитиков DeepState, российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области от российских сил и водрузили флаг Украины над одним из зданий города.

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского в Днепропетровской области, расширив "серую зону" на фронте.

Больше новостей:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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