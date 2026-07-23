О плодовых мушках на кухне можно забыть: хитрый трюк сработает за ночь

Если мушки уже появились, справиться с ними можно с помощью самодельной ловушки.

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Как предотвратить появление плодовых мушек / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Летом многие сталкиваются с нашествием различных вредителей

С мушками можно справиться с помощью самодельной ловушки

С наступлением жаркой погоды насекомые начинают размножаться значительно быстрее.

Высокая температура, повышенная влажность и открытые окна создают идеальные условия для их появления в доме, пишет Express.

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Именно поэтому летом многие сталкиваются с нашествием различных вредителей. Особенно часто на кухне появляются плодовые мушки.

Несмотря на крошечный размер, они представляют не только неудобство, но и могут переносить бактерии, попадающие на продукты с мусора, сливов и других загрязненных поверхностей.

Чтобы избежать появления этих насекомых, специалисты советуют прежде всего убрать источники, которые их привлекают.

"Плодовые мушки процветают в теплых кухнях, где присутствуют спелые фрукты и органические отходы, поэтому профилактика начинается с удаления всего, что их привлекает".

Эксперты рекомендуют регулярно выносить мусор, держать контейнеры плотно закрытыми и не забывать очищать слив раковины, где нередко скапливаются остатки пищи.

"Мусорные ведра следует часто опорожнять и плотно закрывать, а также необходимо уделять внимание сливным отверстиям раковин, поскольку скопление пищевых отходов может быстро создать места размножения насекомых. Регулярное заливание кипятка в слив помогает очистить его от осадка и уменьшить активность насекомых".

Если мушки уже появились, справиться с ними можно с помощью самодельной ловушки.

"Если [плодовые мушки] все же появятся, можно сделать простую ловушку из яблочного уксуса в миске, накрытой пищевой пленкой с небольшими отверстиями, чтобы привлечь и поймать мушек".

Еще один вариант - использовать стеклянную банку.

"Вы можете сделать его самостоятельно из банки, добавив яблочный уксус (для привлечения плодовых мушек) и несколько капель жидкости для мытья посуды (чтобы они тонули при посадке)".

Чтобы сделать ловушку еще эффективнее, специалисты рекомендуют установить сверху бумажную воронку.

"Можно прикрепить бумажную воронку к верхней части банки, что затруднит побег мушек. Еще лучше, если вы используете желтую бумагу, которая привлекает плодовых мушек".

Раствор в ловушке желательно обновлять каждые два-три дня. При сильном нашествии можно дополнительно использовать готовые желтые липкие ловушки или специальные контейнеры с воронками.

Кроме того, в качестве натурального средства для отпугивания насекомых специалисты советуют применять эфирные масла.

"Для отпугивания насекомых можно также использовать эфирные масла, такие как лимонное или эвкалиптовое".

Смотрите видео - борьба с насекомыми:

В этом видео автор рассказывает, как ему удалось справиться с нашествием мух в хозяйственном помещении. Он делится своим опытом, объясняя, что сначала испытал несколько распространенных способов, но они оказались малоэффективными.

В итоге автор нашел более удачное решение и подробно показывает, как его применить на практике. В ролике пошагово продемонстрирован весь процесс, а также рассказано, почему именно этот метод оказался наиболее результативным и помог заметно уменьшить количество насекомых без сложных манипуляций.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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