Удивительно, но факт: где никогда не бывает комаров в Украине

Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

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Почему в Яремче нет комаров / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему комаров нет в Карпатах

Где в Украине кроме гор нет комаров

Во время подготовки к отдыху в теплый период года многие готовятся к борьбе с комарами. Не исключением стали и пользователи Reddit. Они спросили, есть ли во второй половине сентября в Карпатах комары и ответ их, пожалуй, удивил.

Один из комментаторов написал, что комаров в Карпатах не замечал даже летом. Главред узнал, почему в Карпатах нет комаров и чем это объясняется.

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Основная причина отсутствия комаров - это климатические условия. Чем выше поднимаешься в горы, тем холоднее становится. Комары не любят низких температур, ведь их жизненный цикл зависит от тепла и влаги. Даже летом температура на высоте более 1000 метров над уровнем моря часто бывает слишком низкой для активного размножения комаров.

Сразу возникает вопрос, на какой высоте нет комаров, ведь большинство популярных городков в Карпатах находятся на подножии. Комары редко встречаются на высоте более 1500-1800 метров над уровнем моря, в Карпатах это зоны полонин, где царит прохладный климат даже летом.

Важно отметить, что кроме Карпат комары нечасто встречаются в открытых степях и на морских побережьях с постоянным ветром. Например, на песчаных косах Черного и Азовского морей их значительно меньше, чем в низменных лесных районах.

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