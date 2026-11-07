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Хитрый способ очистить микроволновку: как использовать таблетку для посудомойки

Анна Ярославская
7 ноября 2026, 14:41
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Удалить старый жир в микроволновой печи можно быстро. Эксперты поделились простым лайфхаком.
Микроволновка, таблетка для посудомоечной машины
Как очистить микроволновку с помощью таблетки для посудомоечной машины / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Таблетки для посудомоечных машин предназначены для удаления стойких остатков пищи и жира. Мало кто знает, что их можно использовать не только по прямому назначению. В частности, такая таблетка поможет избавиться от засохших брызг еды и жирных пятен внутри микроволновки.

Как рассказала эксперт по уборке Кирстен Мур в комментарии изданию Martha Stewart, в состав таблеток для посудомоечных машин входят компоненты, предназначенные для борьбы с жиром, маслами и остатками пищи. Часто они содержат поверхностно-активные вещества, которые помогают расщеплять жир, щелочные компоненты для размягчения стойких загрязнений, а также ферменты, разрушающие некоторые виды пищевых остатков. Таким образом, компоненты, которые помогают удалять въевшиеся остатки пищи с посуды, могут справиться и с брызгами еды и жирными пятнами внутри микроволновки.

Разница заключается в способе применения. В посудомоечной машине таблетка автоматически растворяется и разбавляется водой во время цикла мойки. При ручной уборке ее сначала необходимо растворить в воде, чтобы чистящие компоненты равномерно распределились в растворе. При этом стоит учитывать, что при ручной уборке таблетки будут действовать так же эффективно.

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Как очистить микроволновку с помощью таблетки для посудомоечной машины

Эксперты рекомендуют выбирать таблетки с простым составом, в котором есть компоненты для расщепления жира, а не универсальные средства формата "все в одном" с множеством дополнительных функций.

Первое, что нужно сделать, это отключить микроволновку и дождаться, пока она остынет.

Стеклянную вращающуюся тарелку и роликовое кольцо, на котором она установлена, нужно достать, чтобы очистить отдельно.

Одну таблетку для посудомоечной машины нужно растворить в горячей воде. Когда раствор остынет, смочите мягкую салфетку из микрофибры в полученном растворе и хорошо отожмите: она должна быть влажной, но с нее не должна стекать вода. Далее аккуратно протрите внутренние поверхности микроволновки, уделяя особое внимание остаткам пищи, жиру и засохшим брызгам.

Важно, чтобы жидкость не попадала в отверстия и технологические проемы. Если загрязнения стойкие, приложите к ним влажную салфетку на некоторое время, чтобы раствор успел размягчить налет.

Салфетку нужно часто промывать, удаляя остатки грязи.

После очистки протрите внутреннюю поверхность чистой сухой салфеткой из микрофибры, чтобы в углах, на краях дверцы и участках вокруг вращающейся тарелки не оставалась влага или следы чистящего средства.

Стеклянную тарелку и роликовое кольцо вымойте отдельно, используя оставшийся раствор или обычное средство для мытья посуды с водой. Тщательно ополосните и полностью высушите детали, прежде чем возвращать их на место.

Что делать нельзя

  1. Никогда не смешивайте раствор из таблетки для посудомоечной машины с отбеливателем, уксусом, аммиаком, другими бытовыми чистящими средствами или даже с другой таблеткой для посудомоечной машины. Такое сочетание может вызвать опасную химическую реакцию.
  2. Не трите поверхность слишком интенсивно и не используйте слишком много средства. Жесткая щетка, абразивная губка или чрезмерное давление могут повредить внутреннее покрытие микроволновки и оставить на нем царапины.

Когда не стоит использовать таблетку для посудомоечной машины

Таким способом можно отмыть не каждую микроволновку - многое зависит от материала и типа внутреннего покрытия прибора.

Как говорят эксперты, внутренние поверхности из нержавеющей стали обычно достаточно прочные, но на них могут оставаться разводы и следы от воды. Разбавленный чистящий раствор легче удалить, чем концентрированное средство. Кроме того, при протирании важно двигаться вдоль направления шлифовки металла.

Окрашенные внутренние поверхности требуют более бережного обращения: со временем, особенно в старых моделях, покрытие может царапаться и стираться.

Также стоит проявить осторожность с комбинированными микроволновками и моделями с конвекцией. В них могут использоваться дополнительные защитные покрытия, нагревательные элементы или специальные материалы внутренней отделки.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, потускневшей латуни можно вернуть блеск без специальных полировальных средств. Для этого подойдут продукты, которые есть почти на каждой кухне: лимон, соль, кетчуп, томатный сок, мука с уксусом или пищевая сода с фольгой.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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