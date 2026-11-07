Хитрый способ очистить микроволновку: как использовать таблетку для посудомойки

Таблетки для посудомоечных машин предназначены для удаления стойких остатков пищи и жира. Мало кто знает, что их можно использовать не только по прямому назначению. В частности, такая таблетка поможет избавиться от засохших брызг еды и жирных пятен внутри микроволновки.
Как рассказала эксперт по уборке Кирстен Мур в комментарии изданию Martha Stewart, в состав таблеток для посудомоечных машин входят компоненты, предназначенные для борьбы с жиром, маслами и остатками пищи. Часто они содержат поверхностно-активные вещества, которые помогают расщеплять жир, щелочные компоненты для размягчения стойких загрязнений, а также ферменты, разрушающие некоторые виды пищевых остатков. Таким образом, компоненты, которые помогают удалять въевшиеся остатки пищи с посуды, могут справиться и с брызгами еды и жирными пятнами внутри микроволновки.
Разница заключается в способе применения. В посудомоечной машине таблетка автоматически растворяется и разбавляется водой во время цикла мойки. При ручной уборке ее сначала необходимо растворить в воде, чтобы чистящие компоненты равномерно распределились в растворе. При этом стоит учитывать, что при ручной уборке таблетки будут действовать так же эффективно.
Как очистить микроволновку с помощью таблетки для посудомоечной машины
Эксперты рекомендуют выбирать таблетки с простым составом, в котором есть компоненты для расщепления жира, а не универсальные средства формата "все в одном" с множеством дополнительных функций.
Первое, что нужно сделать, это отключить микроволновку и дождаться, пока она остынет.
Стеклянную вращающуюся тарелку и роликовое кольцо, на котором она установлена, нужно достать, чтобы очистить отдельно.
Одну таблетку для посудомоечной машины нужно растворить в горячей воде. Когда раствор остынет, смочите мягкую салфетку из микрофибры в полученном растворе и хорошо отожмите: она должна быть влажной, но с нее не должна стекать вода. Далее аккуратно протрите внутренние поверхности микроволновки, уделяя особое внимание остаткам пищи, жиру и засохшим брызгам.
Важно, чтобы жидкость не попадала в отверстия и технологические проемы. Если загрязнения стойкие, приложите к ним влажную салфетку на некоторое время, чтобы раствор успел размягчить налет.
Салфетку нужно часто промывать, удаляя остатки грязи.
После очистки протрите внутреннюю поверхность чистой сухой салфеткой из микрофибры, чтобы в углах, на краях дверцы и участках вокруг вращающейся тарелки не оставалась влага или следы чистящего средства.
Стеклянную тарелку и роликовое кольцо вымойте отдельно, используя оставшийся раствор или обычное средство для мытья посуды с водой. Тщательно ополосните и полностью высушите детали, прежде чем возвращать их на место.
Что делать нельзя
- Никогда не смешивайте раствор из таблетки для посудомоечной машины с отбеливателем, уксусом, аммиаком, другими бытовыми чистящими средствами или даже с другой таблеткой для посудомоечной машины. Такое сочетание может вызвать опасную химическую реакцию.
- Не трите поверхность слишком интенсивно и не используйте слишком много средства. Жесткая щетка, абразивная губка или чрезмерное давление могут повредить внутреннее покрытие микроволновки и оставить на нем царапины.
Когда не стоит использовать таблетку для посудомоечной машины
Таким способом можно отмыть не каждую микроволновку - многое зависит от материала и типа внутреннего покрытия прибора.
Как говорят эксперты, внутренние поверхности из нержавеющей стали обычно достаточно прочные, но на них могут оставаться разводы и следы от воды. Разбавленный чистящий раствор легче удалить, чем концентрированное средство. Кроме того, при протирании важно двигаться вдоль направления шлифовки металла.
Окрашенные внутренние поверхности требуют более бережного обращения: со временем, особенно в старых моделях, покрытие может царапаться и стираться.
Также стоит проявить осторожность с комбинированными микроволновками и моделями с конвекцией. В них могут использоваться дополнительные защитные покрытия, нагревательные элементы или специальные материалы внутренней отделки.
Как писал Главред, потускневшей латуни можно вернуть блеск без специальных полировальных средств. Для этого подойдут продукты, которые есть почти на каждой кухне: лимон, соль, кетчуп, томатный сок, мука с уксусом или пищевая сода с фольгой.
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Об источнике: Martha Stewart
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