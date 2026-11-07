Блэкаут в Чернигове: без света 150 тысяч абонентов, транспорт остановился

Россия атаковала энергетику Черниговщины. Сроки восстановления электроснабжения пока не называют.

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Чернигов полностью обесточен после обстрела / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua

Что произошло:

Удар БПЛА повредил энергообъект на Черниговщине

Обесточены Чернигов, Славутич и два района области

Движение общественного транспорта в городе остановлено

Чернигов в субботу, 7 ноября, полностью остался без электроснабжения после ночной атаки российских ударных беспилотников, сообщает Черниговский городской совет.

Последствия удара жители почувствовали уже утром, когда городские власти обнародовали данные о ситуации в городе.

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"По состоянию на 08:00 Чернигов полностью обесточен. Из-за отсутствия электроснабжения движение общественного транспорта в городе в настоящее время приостановлено", - говорится в сообщении горсовета.

Удару предшествовала длительная угроза. И вечером 6 ноября, и утром 7-го Воздушные силы неоднократно предупреждали о группах реактивных БПЛА, которые направлялись именно на Чернигов.

Без света около 150 тысяч абонентов

В областной энергокомпании уточнили, что в результате вражеской атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого без электричества остались около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в Чернигове и Славутиче, сообщает Черниговоблэнерго.

Славутич административно относится к Киевской области, однако питается от сетей черниговского облэнерго. Поэтому город также оказался среди обесточенных.

Сроки восстановления не называют

Ни городской совет, ни энергетики не приводят данных о пострадавших в результате атаки.

Сколько продлятся восстановительные работы, пока также не сообщается.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Атака РФ на Киев 7 ноября

Как писал Главред, в ночь на 7 ноября в Киеве гремели взрывы на фоне российской атаки. Оккупанты били баллистикой по объектам инфраструктуры.

В Соломенском районе вспыхнули пожары. Зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов, детского сада и нежилого здания.

Пять человек пострадали в столице в результате атаки врага, в том числе 14-летний ребенок. Двоих раненых медики госпитализировали.

В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты на Киевщине и Житомирщине. Возникла чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы и, соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе.

Поврежден Северный мост. Движение закрыто в обе стороны. Специалисты исследуют степень повреждений.

Под ударом була и Киевская область. Атакованы объекты энергетики, гражданская инфраструктура и жилые дома в пяти районах.

В Броварском районе в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате вражеской атаки накануне вечером.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, применив ракеты различных типов ("Искандер-М", "Циркон", KN-23, С-400) и 172 ударных БПЛА и дроны-имитаторы. Главное направление удара пришлось на Киевщину.

Сбито/подавлено 4 ракеты (Искандер-М / Циркон / KN-23 / С-400). Сбито/подавлено 149 вражеских БПЛА (из них 117 - реактивные).

Зафиксировано попадание средств поражения на 24 локациях. Падение обломков сбитых целей зафиксировано на 10 локациях.

Кто может спасти украинскую энергосистему от блэкаута

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, каждая электростанция в Украине получила повреждения в результате атак страны-агрессора России, поэтому государству срочно нужны трансформаторы, силовые кабели и генераторы.

Трансформаторы Киев рассчитывает получить из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии, электрокабели - из Чили, а генераторы и кабели для электрооборудования - из Испании.

"Нам срочно нужно оборудование, ещё больше оборудования, а также трансформаторы, силовые кабели, современное электронное оборудование и различные генераторы – как дизельные, так и газовые. И мы знаем, что компании в Испании и Латинской Америке могут в этом помочь, могут оказать поддержку", - сказал Зеленский.

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Об источнике: Черниговоблэнерго Черниговоблэнерго - это публичное акционерное общество, которое занимается поставкой и распределением электроэнергии на территории Черниговской области. Это региональная энергетическая компания, которая обеспечивает потребителей электрической энергией, а также выполняет функции по ее передаче и техническому обслуживанию сетей

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