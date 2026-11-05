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Зеленский назвал страны, которые могут спасти украинскую энергосистему от блэкаута

Юрий Берендий
5 ноября 2026, 19:09
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Президент призвал партнеров содействовать прямым контактам с производителями, ведь Украине нужно оборудование, совместимое с энергосетью.
Зеленский назвал страны, которые могут спасти украинскую энергосистему от блэкаута
Все электростанции Украины повреждены: Зеленский назвал страны, которые могут помочь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

  • Все электростанции Украины повреждены в результате российских атак
  • Украине срочно нужны трансформаторы, кабели и генераторы
  • Киев просит о прямых контактах с иностранными производителями

Каждая электростанция в Украине получила повреждения в результате атак страны-агрессора России, поэтому государству срочно нужны трансформаторы, силовые кабели и генераторы. Трансформаторы Киев рассчитывает получить из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии, электрокабели - из Чили, а генераторы и кабели для электрооборудования - из Испании. Об этом во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита в Мадриде, посвященной Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, энергетики работают круглосуточно, устраняя повреждения и восстанавливая электроснабжение. Именно благодаря им России не удается погрузить Украину в полный блэкаут.

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"Нам срочно нужно оборудование, ещё больше оборудования, а также трансформаторы, силовые кабели, современное электронное оборудование и различные генераторы – как дизельные, так и газовые. И мы знаем, что компании в Испании и Латинской Америке могут в этом помочь, могут оказать поддержку", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что оборудование должно быть совместимо с украинской энергосетью, а поступить - как можно быстрее. Он попросил участников саммита содействовать налаживанию прямых связей с компаниями и производителями их стран.

Какое оборудование и из каких стран нужно Украине

Президент перечислил конкретные запросы к странам иберо-американского пространства:

  • трансформаторы – из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии;
  • электрокабели – из Чили;
  • кабели для электрооборудования и генераторы – из Испании.

"Поэтому нам нужно как можно более широкое международное сотрудничество, чтобы продолжать восстанавливать и ремонтировать нашу энергетическую систему", – подчеркнул президент.

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии
Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Выдержит ли энергосистема Украины новые удары зимой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду объяснил, почему именно трансформаторы – самое сложное для восстановления оборудование.

"Если произошел удар по высоковольтной подстанции, где установлено трансформаторное оборудование, которое стоит много миллионов долларов, весит сотни тонн, производится год, а затем еще полгода доставляется, - это одна ситуация", - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, энергетики заранее готовятся к атакам и возвращаются к работе сразу после отбоя тревоги.

"Насколько это возможно, наши объекты имеют защиту, резервирование оборудования, там есть люди, которые работают. Как только после обстрела заканчивается тревога, они выходят и начинают восстановление", - пояснил Харченко.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в беседе с Главредом не ожидает, что Россия откажется от ударов, поэтому ремонтные работы станут постоянной задачей.

"Они будут наносить удары, а мы будем ремонтировать и восстанавливать поврежденное оборудование. Конечно, сейчас ситуация значительно сложнее, чем раньше. Прежде всего из-за появления нового поколения ударных средств – дронов с реактивными двигателями", – сказал эксперт.

Впрочем, Гончар обратил внимание, что ключевые узлы энергосистемы имеют дополнительную защиту.

"Ключевые электроподстанции Украины защищены. На них создана инженерная защита второго уровня, способная выдерживать удары дронов и даже крылатых ракет", - подчеркнул он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике Украины – новости

Как сообщал Главред, 4 ноября Зеленский провел селекторное совещание по ликвидации последствий российских ударов и восстановлению электроснабжения. Президент заявил, что из-за повторных атак ремонтные работы затягиваются, однако резервы необходимого оборудования сформированы. По его словам, с партнерами уже достигнуты договоренности о новых пакетах энергетической поддержки.

Накануне глава государства рассказывал о масштабах российского террора. Только за неделю Россия выпустила по Украине 1940 ударных дронов, более 1580 управляемых авиабомб и 44 ракеты различных типов. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.

Отдельно Зеленский поднимал вопрос о противодействии российским баллистическим ракетам. В интервью PBS NewsHour он заявил, что Украина до сих пор не имеет полного доступа к системе Starshield. Эта американская спутниковая система могла бы помочь блокировать запуски баллистических ракет.

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О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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