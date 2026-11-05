Сибирь всколыхнул мощный взрыв: пылает магистральный газопровод

В Кемеровской области России взорвался магистральный газопровод.

https://glavred.info/world/sibir-vskolyhnul-moshchnyy-vzryv-pylaet-magistralnyy-gazoprovod-10809716.html Ссылка скопирована

Взрыв в Сибири / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Кемеровской области РФ взорвался магистральный газопровод

Разразился масштабный пожар

Причиной называют разгерметизацию

В Кемеровской области России произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе, после которого вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Взрыв произошел в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области, расположенной в Сибири. Причиной взрыва якобы стала разгерметизация магистрального газопровода. После этого на месте возник масштабный пожар.

видео дня

Обстоятельства инцидента и масштабы возможных повреждений в настоящее время уточняются. Также пока нет официальной информации о последствиях возгорания для работы газотранспортной системы.

Это уже второй зафиксированный случай масштабного возгорания магистрального газопровода в России за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел 13 октября в Пензенской области.

Тогда вспыхнул пожар на газопроводе системы "Средняя Азия - Центр", предназначенном для транспортировки природного газа из стран Центральной Азии через территорию РФ.

Какие объекты РФ могут стать новыми целями ударов Украины

Украина может временно изменить приоритеты дальнобойных ударов по России и вместо нефтеперерабатывающих заводов выбрать другие стратегические объекты. Это помогло бы избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом, рассказал в интервью "Главред" руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, на решение Киева могут повлиять блокировка законопроекта Линдси Грэм, ограничения Starlink и критика Трампа. Среди альтернативных целей дипломат назвал газораспределительные станции, предприятия тепловой и электрической энергетики, дата-центры и маркетплейсы.

Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

Огрызко считает, что такие удары также будут наносить России ущерб, хотя их эффект будет меньше, чем от атак на НПЗ.

Взрывы в России - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ зафиксировал атаку беспилотников, после которой в Башкортостане и Луганске раздались взрывы и возникли пожары. В Луганске зафиксированы перебои с интернетом.

OSINT-каналы Exilenova+ и Supernova+ также сообщили о ночной атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Кстово, в результате которой на территории предприятия возник масштабный пожар с несколькими очагами возгорания. Предприятие имеет проектную мощность около 17 млн тонн нефти в год и обеспечивает до 11% производства бензина в РФ.

Кроме того, ранее была зафиксирована атака на линейную производственно-диспетчерскую станцию ЛПДС "Самара", которая является ключевым нефтяным узлом для приема и транспортировки сырья. На объекте насчитывается 71 резервуар общей вместимостью более 1,6 млн кубометров нефти, а площадь комплекса превышает 216 гектаров.

Читайте также:

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред