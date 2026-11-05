Человека, считавшегося пропавшим без вести после удара по Камышевахе, нашли живым

Главное:
- В Камышевахе продолжается спасательная операция
- Число погибших в результате обстрела РФ возросло до 43
- Один из пропавших без вести после удара оказался живым
В результате удара страны-агрессора России по школе в Камышевахе, по состоянию на 5 ноября, погибли 43 человека. Еще десятки людей могут оставаться под завалами.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время встречи с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру в Мадриде. Глава государства добавил, что поисково-спасательная операция продолжается уже четвертые сутки.
При этом появилась хорошая новость: одного человека, считавшегося пропавшим без вести, сегодня удалось найти живым.
"Каждый день Россия атакует наши города и населённые пункты дронами и ракетами. Много повреждений в энергетике, очень непросто всё восстанавливать. Мы обсудили с господином президентом, как Португалия может поддержать нашу энергосистему и защиту жизни в Украине. Говорили и о наших возможностях для совместного производства оружия. Очень рассчитываем, что будут новые шаги в поддержку", - подытожил президент.
Как Украина может противодействовать российским КАБам – мнение эксперта
Главред писал, что по словам военного эксперта Сергея Кузана, управляемые авиабомбы россияне преимущественно выпускают из их бомбардировщиков Су-34, значительно превосходящих советскую авиацию по характеристикам.
Единственным нашим ответом на это может быть применение дальнобойных наземных средств противовоздушной обороны. Кроме того, выходом из этой ситуации будет использование авиации, в том числе самолетов F-16.
Обстрел Камышевахи - что известно
Напомним, Главред писал, что 2 ноября российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Камышеваха Запорожской области. В результате удара погибли десятки людей.
Позже стало известно, что жертвами вражеского обстрела в Запорожской области стали двое спасателей ГСЧС. Еще двое сотрудников чрезвычайных служб получили ранения, их госпитализировали.
Впоследствии сообщалось, что сначала оккупанты нанесли удар по людям, пришедшим за гуманитарной помощью, а затем - по спасателям и полицейским, прибывшим на место.
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О персоне: Сергей Кузан
Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
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