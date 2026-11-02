Четверо детей остались без отцов: удар РФ унес жизни двух спасателей

Еще двое сотрудников службы получили ранения и находятся в больнице.

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В результате удара РФ погибли спасатели / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Двое спасателей ГСЧС погибли в результате удара РФ

Еще двое сотрудников чрезвычайных служб ранены и находятся в больнице

У погибших остались жены и дети

Двое спасателей ГСЧС погибли в результате повторного российского удара по учебному заведению в Запорожском районе. Еще двое сотрудников ГСЧС получили ранения, их госпитализировали. Погибшими оказались 44-летние Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Об этом сообщил глава ГСЧС Андрей Даник.

По его словам, Денис Коноваленко отдал системе гражданской защиты почти 12 лет. Алексей Сущевский поступил на службу в 2013 году и более 13 лет работал в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья.

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Оба мужчины имели государственные награды. Коноваленко был награжден знаком отличия президента Украины "За оборону Украины", Сущевский - той же наградой, а также медалью "Защитнику Отечества".

У погибших остались жены и четверо детей: двое сыновей 18 и 19 лет и две дочери, 12 и 8 лет.

"Нет слов, которые могли бы облегчить эту боль. Россия унесла жизни двух людей, посвятивших себя спасению других. Двух коллег, побратимов, части нашей большой спасательной семьи. От имени всей Службы выражаю искренние соболезнования родным и близким Дениса и Алексея. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", - подчеркнул Даник.

В результате удара РФ погибли спасатели / фото: ГСЧС

В результате удара РФ погибли спасатели / фото: ГСЧС

Что известно об ударе по Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2 ноября российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Комишуваха Запорожской области.

По его словам, российские войска атаковали школу, которую использовали для гуманитарных нужд. После первого удара по зданию оккупанты нанесли повторный удар по укрытию, где находились люди.

"Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Комишуваха в Запорожской области. С утра уже было несколько авиаударов по поселку - по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. После первого удара авиабомбами последовал повторный удар ещё девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди", - подчеркнул он.

Известно, что число погибших возросло до 24 человек, среди них 2 спасателя и 4 полицейских. Еще 5 человек ранены, среди них - 2 спасателя. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

КАБ / Инфографика: Главред

Запорожье - последние новости

Как сообщал Главред, 29 октября российские военные применили FPV-дрон для атаки на муниципальный автобус в Запорожье. В результате удара пострадали четверо человек. Кроме того, повреждения получило расположенное поблизости многоэтажное здание.

В ночь на 26 октября российские войска также нанесли удар по Запорожью. Два человека получили ранения, были повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. Среди пострадавших - двое гражданских лиц разного возраста.

25 октября российские оккупанты нанесли удар по торговому объекту в Запорожье, после попадания там вспыхнул пожар. На месте работали спасатели, им удалось локализовать возгорание. Данных о погибших или раненых в результате удара нет.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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