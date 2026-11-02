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"Купол" над Киевом: "Флеш" рассказал о новой защите от "Шахедов"

Мария Николишин
2 ноября 2026, 19:09
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Над столицей развернули сотни точек радиоэлектронной борьбы, которые глушат связь между дроном и российским оператором.
'Купол' над Киевом: 'Флеш' рассказал о новой защите от 'Шахедов'
Киев накрыли "куполом" от реактивных "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/serhii_flash

Главное из заявления "Флеша":

  • Над Киевом развернули РЭБ-защиту от реактивных "Шахедов"
  • Система глушит MESH-связь дронов с операторами в РФ
  • Враг вынужден модернизировать "Шахеды"

Киев получил систему радиоэлектронной борьбы, которая блокирует дистанционное управление реактивными"Шахедами". Над столицей развернули защитный "купол", который глушит канал связи между дроном и оператором на территории России. Об этом заявил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"Ни для кого не секрет, что параллельно с войной на фронтах сейчас продолжается так называемая "война городов". И в "войне городов" тоже бывают важные специальные операции. К таким можно отнести операцию по защите столицы средствами РЭБ от реактивных "Шахедов" с дистанционным управлением", - подчеркнул он.

видео дня

Уязвимым местом новых дронов советник называет технологию MESH-радиосвязи. Через радиомодем на борту "Шахеда" российский оператор ищет цели и корректирует курс беспилотника прямо с территории РФ. Именно этот канал нужно было перехватить, чтобы затруднить управление дроном над столицей.

Защиту пришлось развертывать в сжатые сроки. К процессу привлекли всю оборонную вертикаль: Генштаб, Минобороны, МВД, СНБО, Офис президента и отдельные подразделения ВСУ. Ход работ лично контролировал глава государства.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Задачи были масштабными и амбициозными - за несколько недель выполнить большой объем работ по всему городу. К процессу были привлечены все основные производители средств РЭБ, которые круглосуточно изготавливали и монтировали оборудование", - добавил "Флеш".

Помимо технических трудностей, проект оказался сложным с организационной точки зрения. По словам Бескрестнова, антенны и аппаратуру пришлось размещать в нескольких сотнях точек по всему Киеву. Первые результаты, по его оценке, уже заметны в действиях противника.

"Эта операция заставила противника сделать паузу, модернизировать "Шахеды", искать другие решения", - подытожил он.

'Купол' над Киевом: 'Флеш' рассказал о новой защите от 'Шахедов'
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Как дроны обходят украинскую ПВО

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Россия использует ударные беспилотники в качестве ретрансляторов, чтобы обходить украинскую ПВО.

По его словам, дроны в группе способны создавать собственную сеть связи, через которую ими управляют с территории РФ. При этом отдельные наземные станции для такой схемы не обязательны.

"Дроны могут передавать сигналы друг другу, даже если просто летят один за другим. Так они создают общую сеть связи, через которую российский оператор, находящийся, например, в Брянской области или Орле, может управлять дроном, летящим впереди, и использовать его даже для атак на воздушные цели", - подчеркнул он.

'Купол' над Киевом: 'Флеш' рассказал о новой защите от 'Шахедов'
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 1 ноября российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом. В результате обстрела РФ ранения получили четверо человек.

Мониторинговые каналы писали, что страна-агрессор Россия в течение текущих суток осуществила передислокацию самолетов стратегической авиации с Дальнего Востока в Западный регион. Отмечается, что противник завершил подготовку к следующей комбинированной атаке.

Кроме того, в ГУР подчеркнули, что Россия начала применять увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", способную преодолевать до 1 200 км и нести боевую часть весом до 25 кг. Расширение возможностей БПЛА может свидетельствовать о выходе его применения за пределы Украины.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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