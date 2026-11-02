Рецепт изысканного салата с курицей и черносливом — затмит "Оливье" и "Шубу"

Простой в приготовлении салат станет изюминкой праздничного стола.

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Рецепт шикарного салата с курицей и черносливом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

На праздничный стол можно приготовить не только классические "Оливье", "Шубу" или крабовый салат, но и более оригинальные блюда. Среди них - салат с курицей и черносливом.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Инна Прохницкая поделилась в TikTok рецептом этого салата.

Салат с курицей и черносливом - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе 1 шт.

Лук 1 шт.

Сахар 1 ст. л.

Уксус 1 ст. л.

Чернослив 100–150 г

Вареные яйца 2 шт.

Плавленый сырок 1 шт.

Грецкие орехи

Майонез

Куриное филе варим в подсоленной воде и разделяем на волокна. Лук нарезаем полукольцами и маринуем в уксусе и сахаре не менее 5–10 минут. Яйца варим и натираем на терке. Орехи нарезаем на кусочки и поджариваем.

Далее выкладываем салат слоями, каждый из которых нужно смазывать майонезом: куриное филе, лук, нарезанный чернослив, яйца, натертый плавленый сырок и орехи.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата с курицей и черносливом можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Инна Прохницкая Инна Прохницкая - украинская блогерша с аудиторией более 100 тысяч подписчиков в Instagram и 150 тысяч в TikTok. В соцсетях она публикует видео с рецептами и называет себя "королевой холодца".

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