Рецепт изысканного салата с курицей и черносливом — затмит "Оливье" и "Шубу"

На праздничный стол можно приготовить не только классические "Оливье", "Шубу" или крабовый салат, но и более оригинальные блюда. Среди них - салат с курицей и черносливом.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Инна Прохницкая поделилась в TikTok рецептом этого салата.
Салат с курицей и черносливом - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Сахар 1 ст. л.
- Уксус 1 ст. л.
- Чернослив 100–150 г
- Вареные яйца 2 шт.
- Плавленый сырок 1 шт.
- Грецкие орехи
- Майонез
Куриное филе варим в подсоленной воде и разделяем на волокна. Лук нарезаем полукольцами и маринуем в уксусе и сахаре не менее 5–10 минут. Яйца варим и натираем на терке. Орехи нарезаем на кусочки и поджариваем.
Далее выкладываем салат слоями, каждый из которых нужно смазывать майонезом: куриное филе, лук, нарезанный чернослив, яйца, натертый плавленый сырок и орехи.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом салата с курицей и черносливом можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Инна Прохницкая
Инна Прохницкая - украинская блогерша с аудиторией более 100 тысяч подписчиков в Instagram и 150 тысяч в TikTok. В соцсетях она публикует видео с рецептами и называет себя "королевой холодца".
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