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Слабосоленая красная рыба за 5 минут: названы идеальные пропорции соли и сахара

Инна Ковенько
1 ноября 2026, 10:27
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Секрет удачного рецепта заключается в правильном соотношении соли и сахара
Рецепт слабосоленой красной рыбы
Рецепт слабосоленой красной рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Слабосоленую красную рыбу не обязательно покупать в магазине. Ее легко приготовить дома, потратив на подготовку всего несколько минут. Главное - соблюдать пропорции и дать рыбе достаточно времени на засолку, пишет Главред со ссылкой на украинскую фудблогершу anny.cooking.

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Как приготовить слабосоленую красную рыбу

Ингредиенты

  • 300 граммов рыбы;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 чайная ложка сахара с горкой.

Перед засолкой из филе нужно удалить косточки и хорошо просушить его бумажными полотенцами. Соль и сахар смешайте в отдельной миске, после чего тщательно натрите смесью всю поверхность рыбы, включая бока.

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Подготовленное филе положите в контейнер кожей вверх. Саму рыбу накройте пищевой пленкой, а сверху поставьте небольшой пресс. Для этого подойдет пол-литровая банка с водой. Под прессом рыба должна пролежать около двух часов в холодильнике.

Затем банку убирают, контейнер плотно закрывают крышкой и возвращают в холодильник. Уже через 8 часов рыба будет готова к употреблению. Если оставить её на 10–12 часов, вкус станет более насыщенным.

Во время засолки рыба выделит жидкость. По завершении процесса её нужно слить, а филе промокнуть бумажным полотенцем. Многие кулинары не рекомендуют промывать готовую рыбу водой, чтобы сохранить естественный вкус и текстуру.

В результате получается нежная слабосоленая красная рыба, которая прекрасно подходит для бутербродов, салатов, тарталеток и праздничных закусок.

Рецепт слабосоленой красной рыбы
Рецепт слабосоленой красной рыбы / Фото: скриншот

Видео с рецептом слабосоленой красной рыбы смотрите по ссылке.

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Об авторе: anny.cooking

anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей социальной сети.

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