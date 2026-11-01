Слабосоленая красная рыба за 5 минут: названы идеальные пропорции соли и сахара

Секрет удачного рецепта заключается в правильном соотношении соли и сахара

https://glavred.info/recipes/slabosolenaya-krasnaya-ryba-za-5-minut-nazvany-idealnye-proporcii-soli-i-sahara-10808639.html Ссылка скопирована

Рецепт слабосоленой красной рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Слабосоленую красную рыбу не обязательно покупать в магазине. Ее легко приготовить дома, потратив на подготовку всего несколько минут. Главное - соблюдать пропорции и дать рыбе достаточно времени на засолку, пишет Главред со ссылкой на украинскую фудблогершу anny.cooking.

Рекомендуем прочитать наш материал: Секрет хрустящих свиных отбивных: чем заменить муку и панировочные сухари

Как приготовить слабосоленую красную рыбу

Ингредиенты

300 граммов рыбы;

1 столовая ложка соли;

1 чайная ложка сахара с горкой.

Перед засолкой из филе нужно удалить косточки и хорошо просушить его бумажными полотенцами. Соль и сахар смешайте в отдельной миске, после чего тщательно натрите смесью всю поверхность рыбы, включая бока.

видео дня

Подготовленное филе положите в контейнер кожей вверх. Саму рыбу накройте пищевой пленкой, а сверху поставьте небольшой пресс. Для этого подойдет пол-литровая банка с водой. Под прессом рыба должна пролежать около двух часов в холодильнике.

Затем банку убирают, контейнер плотно закрывают крышкой и возвращают в холодильник. Уже через 8 часов рыба будет готова к употреблению. Если оставить её на 10–12 часов, вкус станет более насыщенным.

Во время засолки рыба выделит жидкость. По завершении процесса её нужно слить, а филе промокнуть бумажным полотенцем. Многие кулинары не рекомендуют промывать готовую рыбу водой, чтобы сохранить естественный вкус и текстуру.

В результате получается нежная слабосоленая красная рыба, которая прекрасно подходит для бутербродов, салатов, тарталеток и праздничных закусок.

Рецепт слабосоленой красной рыбы / Фото: скриншот

Видео с рецептом слабосоленой красной рыбы смотрите по ссылке.

Вам может понравиться наш материал: Маринованные грибы получатся хрустящими и ароматными: что добавить в банку

Читайте также:

Об авторе: anny.cooking anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей социальной сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред