Универсальный кляр для мяса и рыбы из лука – готовится всего три минуты

Правильный кляр делает отбивные или рыбу сочными и нежными. Оказалось, что приготовить его можно очень легко и быстро всего из двух луковиц.
Главред узнал, что рецептом универсального кляра для мяса и рыбы в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Луковый кляр - рецепт
Ингредиенты:
- Лук 2 шт.
- Яйца 2 шт.
- Мука 3–4 ст. л.
- Майонез 1 ст. л.
- Соль
- Перец
Лук чистим и измельчаем в блендере. Затем добавляем к нему яйца, муку, майонез и специи. Кляр должен иметь консистенцию густой сметаны. Обваливаем мясо или рыбу в кляре и обжариваем.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом универсального кляра для мяса или рыбы можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
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