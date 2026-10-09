Универсальный кляр для мяса и рыбы из лука – готовится всего три минуты

Рецепт кляра, благодаря которому отбивные или жареная рыба получатся очень вкусными.

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Рецепт лучшего кляра для отбивных / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Правильный кляр делает отбивные или рыбу сочными и нежными. Оказалось, что приготовить его можно очень легко и быстро всего из двух луковиц.

Главред узнал, что рецептом универсального кляра для мяса и рыбы в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Луковый кляр - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Лук 2 шт.

Яйца 2 шт.

Мука 3–4 ст. л.

Майонез 1 ст. л.

Соль

Перец

Лук чистим и измельчаем в блендере. Затем добавляем к нему яйца, муку, майонез и специи. Кляр должен иметь консистенцию густой сметаны. Обваливаем мясо или рыбу в кляре и обжариваем.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом универсального кляра для мяса или рыбы можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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