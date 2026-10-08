Идеальное тесто на вареники и пельмени – лучший рецепт от хозяйки

Рецепт теста для вареников, которое не потеряет вкус после заморозки.

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Рецепт эластичного и вкусного теста / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вареники и пельмени - любимые блюда многих. Но если готовить их самостоятельно дома, часто возникают проблемы с тестом. И причиной этого нередко является неправильный рецепт.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик в TikTok поделилась рецептом идеального теста для вареников и пельменей, которое получится у всех и прекрасно перенесет заморозку.

Тесто для вареников и пельменей - рецепт

Ингредиенты:

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Горячая вода 500 г

Соль 1 ч. л. с горкой

Сахар 2 ч. л.

Растительное масло 35 г

Мука 965 г

Просеиваем муку и смешиваем с солью, сахаром, маслом и кипятком. Замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками. Затем кладем тесто в пакет и отставляем на час.

После этого можно тонко раскатать тесто, вырезать и сформировать вареники или пельмени с начинкой. Варить их нужно в подсоленной воде.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом теста для вареников и пельменей можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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