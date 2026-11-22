Российский корабль находился в порту уже несколько дней. После взрыва на его борту вспыхнул масштабный пожар.

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В Ливии взорван военный корабль РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Что известно о российском корвете

Важные последствия взрывов в Ливии

В порту Бенгази на востоке Ливии произошёл серьёзный инцидент с участием российского военного корабля. После мощного взрыва корабль оказался охвачен огнём.

Предположительно, речь идёт о корвете "Меркурий", который мог получить критические повреждения, сообщило издание Naval News.

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По имеющейся информации, российский корабль находился в порту уже несколько дней. После взрыва на его борту вспыхнул масштабный пожар. Пока нет достоверных сведений о том, удалось ли судну остаться на плаву или оно затонуло непосредственно у причала.

Что известно о российском корвете

Предположительно, пострадавшее судно - корвет "Меркурий" проекта 20380, относящийся к серии кораблей типа "Стерегущий". Формально он числится в составе Черноморского флота, однако в нынешних условиях базируется на объектах Северного флота в Арктике.

Перед происшествием корабль сопровождал группу судов, связанных с российскими государственными структурами. Подобные корабли, в том числе Sparta II, используются для перевозки грузов военного назначения за рубеж.

Информацию о происшествии подтвердили несколько источников Naval News. Кроме того, спутниковые изображения зафиксировали сильное возгорание на борту российского судна. Дополнительные сведения также указывают на то, что в порту действительно произошёл мощный взрыв.

Что предшествовало

"Меркурий" относится к тому же типу корветов, что и "Бойкий", который, согласно приведённой информации, 3 июня 2026 года получил серьёзные повреждения во время атаки украинских беспилотников в сухом доке Кронштадта под Санкт-Петербургом.

Тогда удар сопровождался взрывом и масштабным пожаром. В результате оказалась повреждена значительная часть надстройки корабля.

Важные последствия взрывов в Ливии

По предварительным оценкам, повреждения "Меркурия" могут оказаться настолько серьёзными, что восстановление судна будет невозможным. Однако окончательных данных о его состоянии пока нет.

Причины взрыва в Бенгази официально не установлены. Не исключается версия внешнего воздействия, особенно на фоне предыдущих инцидентов с российскими судами в Средиземноморском регионе, к которым, по появлявшимся ранее сообщениям, могла быть причастна Украина.

Ориентировочная стоимость такого корвета оценивается примерно в 200 миллионов долларов. Если информация об уничтожении корабля подтвердится, это станет серьёзной потерей для российского военно-морского флота.

Почему Балтика может стать зоной новых атак на российские суда

Россия постепенно увеличивает использование балтийского направления для перемещения судов, относящихся к так называемому теневому флоту. В результате этот регион приобретает всё большее значение для российских морских перевозок.

На эту тенденцию ранее обращал внимание военный моряк в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в беседе с изданием "Главред".

По его мнению, отсутствие эффективных мер противодействия подобным действиям может привести к расширению географии инцидентов. Если ситуация в Балтийском море не изменится, количество диверсий и атак на суда может увеличиться, а сами происшествия - распространиться на новые районы.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о потоплении контейнеровоза Yanina в Черном море. По его словам, контейнеровоз Yanina, находящийся под санкциями, был потоплен в акватории Черного моря.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырех кораблей РФ в ходе операции в тылу противника. Речь идет о фрегатах проекта 11356, малом ракетном корабле проекта 21631 и сторожевом корабле проекта 22160.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударах по портовой инфраструктуре и кораблям в регионе Каспия и Черного моря. В Новороссийске поражен фрегат "Адмирал Эссен".

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