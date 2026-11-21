Число раненых в результате атаки на Запорожье возросло до трех, среди них двое детей.

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РФ атаковала Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Число раненых в результате атаки на Запорожье возросло до трех

Среди пострадавших в результате удара РФ - двое детей

Взрывы прогремели в Запорожье в результате удара РФ в субботу вечером, 21 ноября.

Число раненых в результате атаки на Запорожье возросло до трех, среди них двое детей, сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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"Взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал он.

Отметим, что ранее, Семикин сообщал об одном раненом ребёнке в Вознесеновском районе города.

Добавим, что по данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал Запорожье КАБами, а позднее также и ударными дронами.

/ Инфографика: Главред

Как дальнобойное оружие может изменить ситуацию в войне с РФ

Ранее сообщалось, что одним из возможных способов сдерживания российских атак может стать воздействие на стратегически важные объекты на территории РФ, включая Москву. Для реализации подобной стратегии Украине потребовались бы баллистические ракеты.

Такой подход получил название "иранская защита". Его основная идея заключается в создании для противника дополнительных рисков за счет возможностей дальнобойного вооружения и давления на наиболее значимые объекты.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

Напомним, что для атаки РФ использовала 117 ударных беспилотников, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или обезвредили 80 дронов, однако попадания зафиксированы в 24 местах, а обломки сбитых аппаратов упали ещё в 10.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

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