OSINT-аналитик считает, что оккупанты провоцируют контратаки ВСУ, чтобы уничтожать украинских штурмовиков дронами.

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РФ перешла к новой "пассивно-агрессивной" тактике просачивания на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Малые группы оккупантов избегают боя и ждут контратак ВСУ

Цель - выманить украинских штурмовиков под удары дронов

Карты РФ показывают в пять раз больше захватов, чем DeepState

Российские войска отказались от масштабных штурмов и перешли к тактике "пассивно-агрессивного наступления": небольшие пехотные группы оккупантов просачиваются через линию фронта как можно глубже, избегают огневого контакта и пытаются продержаться там как можно дольше. Главная цель - не столько контроль над территорией, сколько провокация контратак ВСУ, чтобы уничтожать украинских штурмовиков дронами. Об этом пишет OSINT-аналитик Monstas в X.

По словам аналитика, армия страны-агрессора изменила тактику инфильтрации еще во время летней кампании, которую он называет катастрофической для РФ. Поводом стало расхождение между российскими картами и реальной ситуацией.

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"Россияне изменили тактику инфильтрации во время катастрофической летней кампании, чтобы догнать карты, которыми они руководствуются. К середине октября российские карты показывали, что в этом году они захватили в пять раз больше территории, чем [показывает] DeepState", - пишет аналитик.

Как работает "пассивно-агрессивное наступление"

Еще недавно россияне пытались активно обороняться во время украинских контратак. Теперь их небольшие пехотные группы проникают как можно дальше вглубь украинских позиций, рассредоточиваются, закрепляются на местности и выживают как можно дольше, провоцируя украинских военных атаковать первыми.

Важную роль в этой модели играют беспилотники. Из-за их эффективности традиционные штурмовые группы стали слишком затратными для обеих сторон, поэтому оккупанты делают ставку на малые подразделения, которые пытаются скрываться. В то же время украинские дроны активно выявляют и уничтожают такие группы.

Главный побочный эффект такой тактики, по оценке Monstas, - разрыв между картами и реальностью на земле.

"Это интересная стратегия, которая создает невероятно глубокие серые зоны на российских картах, за которыми не стоит реального контроля над территорией", - заключает автор.

При этом аналитик ставит под сомнение конечную эффективность такого подхода. По его словам, он требует нестандартного мышления и полного пренебрежения к человеческой жизни.

Как устроен FPV-дрон / Инфографика: Главред

Где армия РФ может усилить натиск на фронте?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду предположил, что после ударов по Крымскому мосту российский генштаб попытается перейти к массированным атакам на юге и востоке.

"И я думаю, что в самое ближайшее время российский генштаб начнет массированную атаку на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Потому что для них это единственный способ расширить сухопутный коридор. Сейчас он составляет около 100 км, и с помощью middle strike мы контролируем его на всю глубину", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, у кого больше шансов выстоять в войне на истощение, Жданов назвал Украину и объяснил, почему удары РФ не дают ожидаемого результата.

"Во-первых, как бы россияне ни старались, какие бы мощные массированные и комбинированные удары ни наносили, но их результативность ниже среднего. Даже если идет в ход баллистика. Во-вторых, мы успеваем восстанавливаться. Не полностью, конечно, но все равно восстанавливаемся", - пояснил Жданов.

Война в Украине - новости

Как сообщал Главред, ВСУ освободили 14 населенных пунктов и 204 кв. км на севере Харьковской области. Операция "Медвежья ловушка" сорвала планы страны-агрессора окружить украинские подразделения. Освобожденные территории расположены к северу и северо-востоку от Великого Бурлука.

По оценке ISW, российское командование планировало замкнуть кольцо вблизи села Приколотное. Подробности тайной операции ВСУ раскрыли аналитики и военные. Командир 475-го штурмового полка Александр Настенко отметил, что зачистка приграничных сел продолжается.

Аналитики DeepState 15 ноября обновили интерактивную карту боевых действий. По их данным, оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях. На Покровском направлении враг расширил зону контроля вблизи села Вольное Шаховской общины.

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