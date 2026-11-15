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Враг продвинулся сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Инна Ковенько
15 ноября 2026, 23:09
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Российские войска расширили зону контроля в Донецкой области и продвинулись вблизи Купянска в Харьковской области.
Враг продвинулся сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте
Враг продвинулся в районе Вольного и Петропавловки / Коллаж: главред, фото: DeepState, 45 ОАБр

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении
  • Также враг добился успехов на Купянском направлении

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 15 ноября.

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Где зафиксировано продвижение оккупантов

По информации аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Вольное Шаховской общины Покровского района Донецкой области.

Продвижение противника в районе Вольного
Продвижение врага вблизи Вольного / Фото: DeepState

В Харьковской области оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи села Петропавловка, расположенного в семи километрах к востоку от Купянска.

Враг продвинулся в районе Петропавловки
Враг продвинулся вблизи Петропавловки / Фото: DeepState

"Враг продвинулся вблизи Враг продвинулся вблизи Вольного и Петропавловки", - говорится в сообщении.

На какие города нацелились россияне - мнение эксперта

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем российских оккупантов, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личного состава. Стратегическая задача Кремля остается неизменной - захватить весь Донбасс.

По словам эксперта, сокращение количества направлений активного российского наступления не означает, что угроза миновала. Несмотря на значительные потери, российские войска будут продолжать продвигаться вперед.

"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана и не изменилась", - подчеркнул Грабский.

Он отметил, что для предотвращения прорыва необходимо усиливать украинские подразделения дополнительными ресурсами и личным составом. В то же время без надлежащего пополнения эксперт не берется гарантировать удержание позиций в Константиновке, на окраинах Часового Яра и в Доброполье.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, оккупанты штурмуют украинский "пояс крепостей" в Донецкой области одновременно с четырёх направлений: с севера, востока, юга и юго-запада. Оккупанты уже добрались до Константиновки, которая замыкает с юга главную линию обороны на Донбассе, сообщает Институт изучения войны (ISW). Именно Константиновку эксперты считают крайней южной точкой этого оборонительного рубежа. Поэтому прорыв врага к городу означает, что бои приблизились к ключевой укрепленной зоне региона.

Ранее сообщалось, что аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Врагу удалось расширить зону контроля вблизи поселка Червоное Константиновской городской общины Краматорского района.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявлял, что российские оккупационные войска могут попытаться переправить пехоту из оккупированных Олешек через Днепр к окраинам Херсона или в сам город.

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