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Сотни дронов массированно атаковали Россию: Москва оказалась среди главных целей

Инна Ковенько
15 ноября 2026, 22:22
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Российские власти заявили о масштабной атаке беспилотников, которая в течение дня охватила несколько регионов страны.
Украина нанесла массированный удар по Москве
Украина нанесла массированный удар по Москве / Коллаж: Главред, фото: СБС, скриншот

Кратко:

  • Массированная атака дронов охватила несколько регионов России
  • На подлете к Москве якобы сбили 60 беспилотников
  • Всего за 12 часов РФ насчитала 230 дронов

Вечером 15 ноября Москва оказалась под массированной атакой беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин в течение нескольких часов сообщал о новых группах дронов, направлявшихся к городу. В общей сложности, по его утверждению, противовоздушная оборона якобы уничтожила 60 беспилотников.

Первые сообщения об атаке появились около 19:10. Тогда мэр Москвы заявил, что российская ПВО якобы сбила четыре беспилотника, летевших в направлении столицы. По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы.

видео дня

Уже через несколько минут Собянин сообщил о новой группе дронов. В 19:46 он заявил, что военные перехватили ещё 11 беспилотников.

Около 20:15 Собянин заявил об уничтожении ещё 19 беспилотников. В итоге, по его словам, количество дронов, которые якобы были сбиты при подлёте к Москве в течение вечера, достигло 60.

В то же время последствия атаки на российскую столицу он пока не раскрывает.

Дрон "Лютый" - основные характеристики
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Россия заявила об уничтожении 230 беспилотников за день

Массированная атака дронов затронула не только Московский регион. Министерство обороны России заявило, что в течение 15 ноября силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа.

По утверждению российского военного ведомства, в период с 08:00 до 20:00 силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, оккупированного Крыма и над акваторией Чёрного моря.

Изменят ли удары вглубь России ход войны

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.

Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.

"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели бьют рекорды по дальности", - пояснил "Лука".

По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.

"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.

В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.

"Причём, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.

Удары вглубь РФ - последние новости

Главред писал, что в ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум объектам, с которых войска РФ запускают в небо самолеты и ударные дроны. Важной целью стал аэродром"Ахтубинск" в Астраханской области, расположенный примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.

Напомним, в ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые комплексы ВМС ВСУ, поразили завод "Протон-Электротекс" в Орле, который выпускает компоненты для "Искандеров". Продукция предприятия используется, в частности, в ракетах "Искандер-М" и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1".

Силы обороны также систематически наносят удары по российской инфраструктуре беспилотников. 8 ноября Генштаб сообщил, что за сутки были поражены четыре пункта управления беспилотниками, в частности подразделение "Рубикона" во временно оккупированном Бердянске. В Генштабе тогда подчеркнули, что каждый выведенный из строя пункт управления означает меньше российских дронов над украинскими позициями.

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О личности: комбат "Лука"

Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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