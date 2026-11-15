Сотни дронов массированно атаковали Россию: Москва оказалась среди главных целей

Кратко:
- Массированная атака дронов охватила несколько регионов России
- На подлете к Москве якобы сбили 60 беспилотников
- Всего за 12 часов РФ насчитала 230 дронов
Вечером 15 ноября Москва оказалась под массированной атакой беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин в течение нескольких часов сообщал о новых группах дронов, направлявшихся к городу. В общей сложности, по его утверждению, противовоздушная оборона якобы уничтожила 60 беспилотников.
Первые сообщения об атаке появились около 19:10. Тогда мэр Москвы заявил, что российская ПВО якобы сбила четыре беспилотника, летевших в направлении столицы. По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы.
Уже через несколько минут Собянин сообщил о новой группе дронов. В 19:46 он заявил, что военные перехватили ещё 11 беспилотников.
Около 20:15 Собянин заявил об уничтожении ещё 19 беспилотников. В итоге, по его словам, количество дронов, которые якобы были сбиты при подлёте к Москве в течение вечера, достигло 60.
В то же время последствия атаки на российскую столицу он пока не раскрывает.
Россия заявила об уничтожении 230 беспилотников за день
Массированная атака дронов затронула не только Московский регион. Министерство обороны России заявило, что в течение 15 ноября силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа.
По утверждению российского военного ведомства, в период с 08:00 до 20:00 силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, оккупированного Крыма и над акваторией Чёрного моря.
Изменят ли удары вглубь России ход войны
Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.
"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.
Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.
"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели бьют рекорды по дальности", - пояснил "Лука".
По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.
"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.
В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.
"Причём, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.
Удары вглубь РФ - последние новости
Главред писал, что в ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум объектам, с которых войска РФ запускают в небо самолеты и ударные дроны. Важной целью стал аэродром"Ахтубинск" в Астраханской области, расположенный примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.
Напомним, в ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые комплексы ВМС ВСУ, поразили завод "Протон-Электротекс" в Орле, который выпускает компоненты для "Искандеров". Продукция предприятия используется, в частности, в ракетах "Искандер-М" и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1".
Силы обороны также систематически наносят удары по российской инфраструктуре беспилотников. 8 ноября Генштаб сообщил, что за сутки были поражены четыре пункта управления беспилотниками, в частности подразделение "Рубикона" во временно оккупированном Бердянске. В Генштабе тогда подчеркнули, что каждый выведенный из строя пункт управления означает меньше российских дронов над украинскими позициями.
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О личности: комбат "Лука"
Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.
Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.
Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.
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