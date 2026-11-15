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Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил об угроза нового удара

Алексей Тесля
15 ноября 2026, 22:06
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Российская баллистическая угроза остается очень серьезной, отметил глава государства.
Patriot, Зеленский
Владимир Зеленский предупредил об угрозе воздушного удара / Коллаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • Разведка узнала о подготовке Россией новых ударов
  • Российская баллистическая угроза остается очень серьезной

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что разведка располагает информацией о подготовке Россией новых ударов по Украине.

"Российская баллистическая угроза остается очень серьезной, и есть информация от разведки о подготовке новых ударов", - сказал президент.

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При этом глава государства анонсировал проведение на следующей неделе заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", назвав приоритетом ракеты для систем Patriot и NASAMS.

Массированные удары РФ по Украине

Россия выбирает один регион в качестве цели и в течение нескольких суток наносит удары по его энергосистеме; наибольшее количество попаданий с начала сентября зафиксировано в Днепровской области, заявил Зеленский.

"Больше всего с начала сентября ударов и попаданий было именно в Днепровской области: 131 попадание. Сто двадцать пять – в Киевской области. Более сотни попаданий – в Житомирской и Сумской областях", – отметил он.

По словам Зеленского, в воскресенье особое внимание было приковано к Запорожью и Днепропетровской области, где после ударов продолжаются восстановительные работы.

Президент также сообщил, что договорился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о дополнительной чрезвычайной энергетической поддержке для городов и громад, которым приходится сложнее всего: генераторы, другое оборудование и финансирование.

РФ готовит новое вооружение для ударов по Украине: эксперт о возможной угрозе

Украине следует в ближайшие полгода сосредоточиться на создании недорогих ракет-перехватчиков, способных противостоять перспективным российским крылатым ракетам небольшого размера. Об этом заявил Сергей Бескрестнов, внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам и специалист в области технологий.

По его оценке, российская сторона уже разрабатывает новые средства поражения, рассчитывая найти способы обхода украинской противовоздушной обороны. При этом Москва учитывает изменения в украинской системе защиты неба, в частности появление реактивных беспилотников-перехватчиков, предназначенных для усиления обороны Киева.

Эксперт считает, что Россия не ограничивается поиском способов противодействия существующим украинским разработкам, а готовит новые виды вооружения, которые могут усложнить работу ПВО.

Как пояснил Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", речь идет о компактных крылатых ракетах, производство которых может обходиться сравнительно недорого. В перспективе такие аппараты способны стать дополнительным инструментом российских атак по украинским объектам.

Поэтому, подчеркивает специалист, Украине важно не терять время и заранее подготовить эффективные и экономически доступные решения для отражения подобных угроз.

Искандер инфографика
/ Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Комышуваха Запорожской области. В результате удара много погибших и раненых, среди них 2 спасателя и 4 полицейских.

Напомним, ранее российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом. В результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.

Ранее Зеленский сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях Украины. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.

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