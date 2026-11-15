Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

Магнитная буря 16 ноября 2026: какова будет солнечная активность в понедельник, что означает К-индекс 3,3 и к чему готовиться людям, чувствительным к погоде.

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магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Будет ли магнитная буря 16 ноября

Какого уровня достигнет геомагнитная активность

Как сохранить хорошее самочувствие во время магнитных бурь

В понедельник, 16 ноября 2026 года, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться относительно спокойной. По предварительным прогнозам, мощных магнитных бурь, которые могли бы вызвать значительные геомагнитные возмущения, не ожидается. Главред расскажет подробнее.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в течение суток максимальный планетарный К-индекс составит примерно 3,3. Это "зеленый" уровень, который соответствует относительно спокойным геомагнитным условиям.

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Магнитные бури 16 ноября - прогноз на понедельник

В первый рабочий день новой недели солнечная активность не должна вызвать значительных геомагнитных возмущений. Ожидаемый К-индекс будет колебаться примерно от 2 до 3,3, что ниже порога магнитной бури.

Согласно классификации NOAA, геомагнитная буря самого низкого уровня G1 начинается, когда планетарный К-индекс достигает 5. Показатели ниже этого уровня не относятся к магнитным бурям.

Таким образом, 16 ноября прогнозируется геомагнитная активность уровня G0. В то же время ситуация может измениться в зависимости от процессов на Солнце и скорости солнечного ветра.

Специалисты регулярно обновляют прогнозы космической погоды, поэтому показатели следует проверять в течение дня.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Некоторые люди связывают головную боль, усталость, раздражительность, нарушения сна и колебания артериального давления с изменениями геомагнитной активности.

В то же время убедительных научных доказательств того, что магнитные бури непосредственно вызывают эти симптомы у большинства людей, пока недостаточно.

Ухудшение самочувствия может быть связано с недосыпанием, стрессом, переутомлением или имеющимися заболеваниями. Поэтому важно не списывать необычные или сильные симптомы исключительно на солнечную активность.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии, специалисты советуют соблюдать простые правила здорового образа жизни:

Полноценно отдыхать

Старайтесь спать 7–9 часов в сутки и соблюдать регулярный режим.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Поддерживать водный баланс

Пейте достаточно воды в соответствии с потребностями организма и рекомендациями врача.

Сбалансированно питаться

Отдавайте предпочтение овощам, фруктам и полноценным блюдам.

Избегайте переутомления

По возможности чередуйте работу с короткими перерывами.

Ограничьте употребление алкоголя

Он может ухудшать качество сна и общее самочувствие.

Контролируйте хронические заболевания

Продолжайте назначенное лечение и не меняйте прием лекарств самостоятельно.

Если возникают сильная головная боль, боль в груди, одышка или другие необычные симптомы, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Как определяют силу магнитных бурь

Геомагнитную активность оценивают по планетарному индексу Kp, который имеет шкалу от 0 до 9.

Низкие значения свидетельствуют о спокойных геомагнитных условиях, а повышение индекса до 5 и выше означает начало магнитной бури. Чем выше показатель, тем сильнее могут быть геомагнитные возмущения.

По предварительному прогнозу, 16 ноября значение Kp не превысит 3,3, поэтому сильных магнитных бурь в понедельник не предвидится.

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