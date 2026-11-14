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Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

Виталий Кирсанов
14 ноября 2026, 21:11
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Суммы на счетах и история платежей в базу не попадут, а держателем реестра планируют сделать Минфин.
Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ
Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр / Коллаж: Главред, фото: Главред

Ключевые факты:

  • В реестр попадут счета, электронные кошельки и банковские сейфы
  • Суммы, остатки и история платежей в базе храниться не будут
  • Держателем реестра планируют сделать Минфин

В Украине планируют создать централизованный реестр банковских счетов, в котором будут собраны сведения обо всех счетах, электронных кошельках и арендованных банковских сейфах граждан. Получать информацию из него смогут Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) - и только при наличии законных оснований.

Соответствующий законопроект №14327-д Верховная Рада приняла за основу.

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Документ должен приблизить украинские правила финансового мониторинга к европейским стандартам и стать одним из шагов к присоединению Украины к SEPA - Единой зоне платежей в евро, пояснили в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета, пишет Судебно-юридическая газета.

В единой базе будут учитывать информацию о наличии у физического лица:

  • банковских счетов;
  • счетов в ценных бумагах;
  • платежных и других счетов;
  • электронных кошельков;
  • договоров на пользование индивидуальными банковскими сейфами.

Реестр покажет, какими финансовыми услугами пользуется человек и в каких учреждениях у него открыты счета или арендованы сейфы.

Практическая цель нововведения - чтобы уполномоченные органы не рассылали многочисленные запросы в разные банки в поисках нужной информации.

Увидит ли государство деньги на счетах

Сведений о суммах на счетах, текущих остатках, переводах и истории операций в реестре не будет. В системе будут храниться только данные о самом факте открытия счета или пользования сейфом, а также название финансового учреждения, которое их обслуживает.

Сведения о наличии счетов относятся к банковской тайне, поэтому неограниченного доступа к реестру для всех государственных органов законопроект не предусматривает. Держателем и администратором системы предлагают определить Министерство финансов, а порядок ее работы Минфин будет утверждать по согласованию с Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кто еще может получить доступ к реестру

Окончательный перечень органов, которые смогут обращаться к базе, еще согласовывают с Европейской комиссией. Заместитель председателя финансового комитета Рады Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что изначально круг получателей был значительно шире, сообщает Интерфакс-Украина.

"В первоначальном варианте мы прописали 10 органов, которые могли бы иметь прямой непосредственный доступ", - отметила нардеп.

По данным агентства, компромиссная модель предполагает, что другие правоохранители будут получать сведения через прокуроров. Василевская-Смаглюк добавила, что окончательное решение пока не принято.

"Мы продолжаем консультации о том, можем ли взять за основу нашу модель", - сказала она.

Документ прошел только первое чтение, впереди его доработка и рассмотрение во втором чтении, поэтому отдельные положения еще могут измениться.

Станет ли реестр счетов концом банковской тайны?

Председатель правления Глобус Банка и вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов в комментарии Фокусу обращал внимание, что Украина в этом вопросе не изобретает ничего нового.

"Подобные реестры работают во многих странах ЕС", - отметил банкир.

Говоря о том, кто сможет пользоваться базой, Мамедов подчеркнул, что круг получателей информации будет ограничен законом.

"Доступ к нему будут иметь только уполномоченные органы и банки в рамках закона", - пояснил он.

Эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко в комментарии Деньги.ua также указывала, что речь не идет о полном раскрытии сведений о клиентах банков.

"Принципиально важно, что в новом законе речь идет не об открытии банковской тайны в ее классическом понимании", - подчеркнула она.

Банковская тайна - новости

Как сообщал Главред, реестр всех счетов украинцев обсуждают в Верховной Раде не первый год. В июле 2025 года профильный комитет парламента поддержал создание реестра всех банковских счетов граждан. После этого законопроект больше года ждал рассмотрения в сессионном зале.

Ранее в Нацбанке пересмотрели подход к ограничениям на переводы между физлицами. Регулятор не продлил ограничение в 150 тысяч гривен в месяц на исходящие переводы между счетами физлиц в одном банке. Среди причин в НБУ назвали падение объема переводов и меморандум о прозрачности рынка платежных услуг.

С июня 2025 года лимит на переводы между физлицами снизили со 150 до 100 тысяч гривен. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак назвал такое ограничение "не ко времени". По его словам, такой суммы мало для предпринимателей и, возможно, для переселенцев.

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