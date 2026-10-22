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В Украине перепишут курс валют: что будет с долларом и евро до ноября

Юрий Берендий
22 октября 2026, 20:27
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Курс доллара и евро в Украине будет зависеть от экономической ситуации, инфляции и решений Национального банка.

В Украине перепишут курс валют: что будет с долларом и евро до ноября
Курс валют в Украине - сколько будут стоить доллар и евро к ноябрю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Доллар на межбанке будет стоить 44,85–45,25 грн, евро - 50–51 грн
  • Резервы Украины составляют $47,1 млрд, но зависят от помощи партнеров
  • НБУ может повысить учетную ставку до 16,5%

В Украине ожидается относительно стабильная ситуация на валютном рынке, однако давление на гривну будет сохраняться из-за инфляции, дефицита внешней торговли и зависимости от международной финансовой помощи. На стыке октября и ноября доллар может остаться вблизи нынешних значений, тогда как евро продолжит дешеветь. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Главреду.

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Что будет с курсом доллара и евро

По прогнозу банкира, в период с 26 октября по 1 ноября валютный рынок будет оставаться в прогнозируемых пределах. В то же время ключевым вопросом станет способность сохранить стабильность в условиях постоянного экономического давления.

"На стыке октября и ноября валютный рынок, скорее всего, будет находиться в привычных пределах, хотя внешние и внутренние риски останутся достаточно ощутимыми. По нашим прогнозам, в период с 26 октября по 1 ноября курс доллара на межбанке составит 44,85–45,25 грн, евро - 50–51 грн. На наличном рынке доллар может колебаться в пределах 44,8–45,5 грн, а евро - 50–52 грн", - отметил Лесовой.

От чего зависит стабильность гривны

Он отметил, что одним из главных факторов для валютного рынка остается соотношение внутренних финансовых потребностей страны и объемов внешней поддержки. Международная помощь позволяет пополнять резервы и поддерживать присутствие Национального банка Украины на валютном рынке.

Лесовой уточнил, что на начало октября международные резервы Украины составляли $47,1 млрд - этого достаточно примерно на четыре месяца будущего импорта. До полномасштабного вторжения они составляли около $27,4 млрд. При благоприятном развитии событий к концу года резервы могут приблизиться к прогнозируемым НБУ $70 млрд, однако их дальнейший рост будет зависеть от внешнего финансирования.

Почему торговый дефицит оказывает давление на гривну

Дополнительный риск создает значительная разница между импортом и экспортом товаров. За девять месяцев импорт превысил $75,1 млрд, тогда как экспорт составил почти $29,6 млрд. Разница достигла около $45,5 млрд, что усиливает потребность в иностранной валюте.

Отдельным фактором является подорожание топлива. Более высокие расходы на нефтепродукты увеличивают потребность импортеров в валюте, а также повышают стоимость перевозок и производства, создавая дополнительное инфляционное давление.

Инфляция может превысить 11%

Лесовой сообщил, что по итогам сентября потребительские цены выросли на 2,1% за месяц, а годовая инфляция достигла 10%. По оценке Лесового, в октябре цены могут повыситься ещё на 1,7–2%, а годовой показатель - вырасти до 10,9–11,2%.

Основным источником инфляционного давления банкир называет войну. Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, разрушение производственных объектов, сбои в логистике и дополнительные расходы предприятий влияют на цены и ограничивают возможности регулятора сдерживать их традиционными монетарными инструментами.

Повысит ли НБУ учетную ставку

29 октября Национальный банк должен принять решение относительно учетной ставки. По оценке Лесового, регулятор может оставить ее на уровне 16% или повысить до 16,5%.

Повышение ставки может быть направлено на сдерживание инфляционных ожиданий, поддержку гривневых сбережений и снижение рисков роста спроса на валюту. В то же время этот шаг сам по себе не устранит факторы, оказывающие давление на гривну.

Почему евро может дешеветь

Банкир указал на то, что на курс европейской валюты в Украине влияют и международные факторы. Укрепление доллара на мировом рынке, высокие энергетические расходы и бюджетные проблемы в отдельных странах Европы ослабляют евро. Поэтому его стоимость в Украине может снижаться даже при относительно стабильном курсе доллара.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Как будут меняться курсы валют в течение недели

В период с 26 октября по 1 ноября курсовые колебания будут зависеть от сегмента валютного рынка. По прогнозу Тараса Лесового, ежедневные изменения составят до 0,05–0,15 грн на межбанке, до 0,1–0,2 грн в коммерческих банках и до 0,3 грн в обменных пунктах.

Средние недельные отклонения не превысят 1–1,5% от начального курса недели. Разница между курсами межбанковского и наличного рынков в зависимости от валюты составит в среднем 0,1–0,15 грн.

Разница между курсами покупки и продажи:

  • Межбанк: до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро
  • Коммерческие банки: 0,5–0,6 грн за доллар и 0,8–1 грн за евро
  • Обменные пункты: 0,6–1 грн за доллар и 1–1,3 грн за евро

Разница между курсами покупки на наличном рынке:

  • Коммерческие банки: 0,2–0,3 грн за доллар и 0,3–0,5 грн за евро
  • Обменные пункты: 0,3–0,5 грн за доллар и 0,5–0,7 грн за евро

Разница между курсами продажи на наличном рынке:

  • Коммерческие банки: 0,1–0,2 грн за доллар и 0,2–0,3 грн за евро
  • Обменные пункты: 0,3–0,5 грн за доллар и до 0,5 грн за евро
Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Экономика Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прогнозировал возможное повышение стоимости дизельного топлива на 2–3 грн за литр в течение ближайшей недели. По его словам, главным фактором остается полная зависимость Украины от импорта и динамика мировых котировок, хотя физического дефицита ресурсов на рынке не наблюдается благодаря законтрактованным объемам и снижению текущего спроса.

В плодоовощном секторе директор ЧАО НПО "Черниговелиткартофель" Игорь Шкурко отметил, что зимой в стране может возникнуть дефицит качественного картофеля, из-за чего цены на качественную продукцию могут вырасти до 15–20 грн/кг уже в феврале. Эксперт пояснил, что возможности импорта ограничены из-за снижения урожая в Европе, которая уже заключила контракты на значительные объемы египетского картофеля, тогда как на внутреннем рынке некондиционная продукция в настоящее время продается по 3–6 грн/кг против 8–9 грн/кг за качественный товар.

Ранее аналитики EastFruit сообщили о стремительном подорожании тепличных томатов, стоимость которых за неделю выросла в среднем на 14% и достигла 50–75 грн/кг. Причиной скачка цен стало осеннее похолодание, которое замедлило созревание урожая в теплицах, хотя нынешние показатели по-прежнему остаются в среднем на 18% ниже прошлогоднего уровня.

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О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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