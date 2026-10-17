Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ

Кратко:
- Тепличные помидоры за неделю подорожали в среднем на 14%
- Похолодание замедлило созревание овощей
- Несмотря на рост цен, помидоры на 18% дешевле, чем в прошлом году
В Украине цены на помидоры продолжают активно расти. Восходящий ценовой тренд на рынке сформировался еще на прошлой неделе. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Такую ситуацию аналитики рынка связывают с довольно существенным сокращением предложения этой продукции на рынке на фоне достаточно высокого спроса на тепличные помидоры.
Так, в настоящее время тепличные помидоры уже поступают в продажу по цене 50–75 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
"Поставки этой продукции с местных тепличных комбинатов на сегодняшний день достаточно ограничены и нестабильны. Так, в большинстве стационарных тепличных комбинатов созревание томатов существенно замедлилось из-за похолодания, а поставки этой продукции из пленочных теплиц вообще прекратились", - говорится в сообщении.
Аналитики добавляют, что компенсировать недостаток предложения местных тепличных овощей за счет импортной продукции продавцам пока не удается.
Однако, несмотря на очередное подорожание в этом сегменте, в настоящее время помидоры в среднем на 18% дешевле, чем в середине октября 2025 года.
Какие овощи подорожают в октябре
Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало отметила, что в октябре 2026 года в Украине ожидается подорожание некоторых овощей.
По ее словам, осенью цена на овощи и фрукты в значительной степени будет зависеть от того, во сколько обойдутся их хранение и доставка в магазины.
"В октябре ожидается постепенное подорожание овощей борщевого набора по сравнению с нынешними ценами - до 7%. В то же время прогнозируется незначительное подешевение яблок - до 10% - в связи с увеличением объемов их продаж. Цены на салатные овощи в октябре 2026 года, в связи с сокращением их предложения, вырастут по сравнению с нынешними ценами до 20%", - отметила эксперт.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. За неделю продукция подешевела в среднем на 10% из-за слабого спроса и увеличения предложения овощей низкого качества.
Международный консультант по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков предупредил, что весной в Украине может существенно сократиться предложение лука, что создает предпосылки для дефицита и нового роста цен.
В то же время ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус заявил, что в октябре пастеризованное молоко в Украине может подорожать более чем на 6%, кефир - почти на 6%, а сметана - на 6,5%.
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Об источнике: EastFruit
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