Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ

Похолодание замедлило созревание урожая в теплицах, а импорт пока не покрывает дефицит.

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В Украине помидоры продолжают дорожать / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Тепличные помидоры за неделю подорожали в среднем на 14%

Похолодание замедлило созревание овощей

Несмотря на рост цен, помидоры на 18% дешевле, чем в прошлом году

В Украине цены на помидоры продолжают активно расти. Восходящий ценовой тренд на рынке сформировался еще на прошлой неделе. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Такую ситуацию аналитики рынка связывают с довольно существенным сокращением предложения этой продукции на рынке на фоне достаточно высокого спроса на тепличные помидоры.

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Так, в настоящее время тепличные помидоры уже поступают в продажу по цене 50–75 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Поставки этой продукции с местных тепличных комбинатов на сегодняшний день достаточно ограничены и нестабильны. Так, в большинстве стационарных тепличных комбинатов созревание томатов существенно замедлилось из-за похолодания, а поставки этой продукции из пленочных теплиц вообще прекратились", - говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что компенсировать недостаток предложения местных тепличных овощей за счет импортной продукции продавцам пока не удается.

Однако, несмотря на очередное подорожание в этом сегменте, в настоящее время помидоры в среднем на 18% дешевле, чем в середине октября 2025 года.

Какие овощи подорожают в октябре

Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало отметила, что в октябре 2026 года в Украине ожидается подорожание некоторых овощей.

По ее словам, осенью цена на овощи и фрукты в значительной степени будет зависеть от того, во сколько обойдутся их хранение и доставка в магазины.

"В октябре ожидается постепенное подорожание овощей борщевого набора по сравнению с нынешними ценами - до 7%. В то же время прогнозируется незначительное подешевение яблок - до 10% - в связи с увеличением объемов их продаж. Цены на салатные овощи в октябре 2026 года, в связи с сокращением их предложения, вырастут по сравнению с нынешними ценами до 20%", - отметила эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. За неделю продукция подешевела в среднем на 10% из-за слабого спроса и увеличения предложения овощей низкого качества.

Международный консультант по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков предупредил, что весной в Украине может существенно сократиться предложение лука, что создает предпосылки для дефицита и нового роста цен.

В то же время ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус заявил, что в октябре пастеризованное молоко в Украине может подорожать более чем на 6%, кефир - почти на 6%, а сметана - на 6,5%.

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