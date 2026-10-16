Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

Цены на топливо в Украине превысили психологическую отметку в 100 гривен и продолжают расти.

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Что происходит с ценами на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Сколько будет стоить топливо до конца 2026 года

Грозит ли Украине дефицит дизельного топлива

Сколько литров топлива стоит держать в запасе

Крупнейшие сети АЗС Украины подняли цены на топливо. Средняя стоимость дизельного топлива в крупных сетях превысила 100 гривен. Эксперты предупреждают, что это не предел: риск для водителей постепенно смещается от цены к физическому наличию дизельного топлива на рынке.

Главред решил выяснить, что будет с ценами на топливо в Украине до конца 2026 года.

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Как изменились цены на топливо 16 октября

В пятницу бензин А-95 в крупных сетях стоит в среднем около 90,55 грн за литр, а дизельное топливо - 100,84 грн. По сравнению с предыдущим днем "БРСМ-Нафта" подняла цены на автогаз и А-95 на 1 грн/л, а на дизельное топливо - менее чем на 1 грн/л, пишет Главком.

В Socar дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л, автогаз - на 2 грн/л. WOG поднял цены на автогаз на 1 грн/л, а на дизельное топливо и ДП+ - менее чем на 2 грн/л.

В "Окко" и UPG дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л. В "Укрнафте" на 1 грн/л подорожали ДП, ДП+ и автогаз.

На данный момент самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самые низкие цены традиционно сохраняются на АЗС "БРСМ-Нафта" и "Укрнафта".

Что будет с ценами на топливо в октябре

Нынешнее повышение может оказаться лишь первым шагом. Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире "Мы-Украина" назвал рынок сбалансированным.

По его оценке, бензина на АЗС достаточно, а его стоимость соответствует рыночной. Еще в конце сентября рынок бензина выровнялся, поэтому колебаний здесь он не ожидает.

С дизельным топливом Куюн видит иную картину. Эксперт допускает, что уже в этом месяце литр может подорожать примерно на 3–4 грн.

Операторы, по его словам, сегодня не получают прибыли от продажи дизельного топлива, хотя на него приходится фактически половина всех объемов реализации на заправках.

"Соответственно, ситуация там остается сложной", - пояснил Куюн.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Сколько будет стоить бензин и дизель в Украине до конца 2026 года

Более широкий горизонт прогноза предлагает директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин. Он не ожидает резкого скачка цен до декабря, если мировой рынок нефти останется спокойным.

По его расчетам, текущие мировые котировки уже в основном заложены в украинские предельные цены. Импортный паритет эксперт оценивает в 78,97 грн/л для А-95 и 90,57 грн/л для дизтоплива.

"По базовому сценарию до конца года средняя цена А-95 составит 89–94 грн/л в зависимости от класса АЗС. Дизельное топливо будет стоить 99–102 грн/л", - рассказал Сапегин в интервью Главкому.

Такой прогноз, по словам аналитика, реален при соблюдении трех условий. Нефть Brent должна держаться на уровне около $100 за баррель, как прогнозирует Morgan Stanley на четвертый квартал. Также не должно быть новых масштабных сбоев в морской логистике, а гривня должна оставаться относительно стабильной.

Главную угрозу эксперт видит в Европе, откуда Украина импортирует готовые нефтепродукты. Если тамтешние биржи пойдут вверх, водителям придется платить заметно больше.

"Повышение на 10% добавит к импортному паритету около 5,2 грн/л для бензина и 6,6 грн/л для дизеля", - пояснил Сапегин.

В таком случае, по его оценке, цена на А-95 приблизится к 94–95 грн/л, а на дизельное топливо - к 105 грн/л. Премиальный сегмент поднимется еще выше: бензин будет стоить около 98–100 грн/л, а дизель - около 106 грн/л.

Цена на нефть / Инфографика: Главред

Есть ли дефицит топлива на АЗС из-за отключений света

Спрос на бензин и дизель для генераторов растет, однако пустых резервуаров на заправках нет. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии 24 Каналу заверил, что ажиотажа среди водителей пока не наблюдается.

Эксперт напомнил, что во время масштабных отключений электричества в декабре и январе ситуация была иной. Тогда автомобилисты значительно чаще заезжали на АЗС с канистрами, чтобы обеспечить топливом свои генераторы.

Сейчас, по словам Куюна, поставщики способны удовлетворить дополнительный спрос, поэтому повода для паники он не видит.

"Пока у нас хватает топлива, все нормально", - отметил он.

Может ли в Украине возникнуть дефицит дизельного топлива в 2027 году

Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новости.LIVE высказал мнение, что цена на дизельное топливо в Украине может закрепиться выше отметки 100 грн за литр. Впоследствии, по его мнению, страна рискует столкнуться с физической нехваткой этого топлива.

Экономист объясняет свою обеспокоенность тем, что глобальные процессы уже истощают национальные запасы нефтепродуктов в разных странах.

В качестве примера он привел перебои с топливом в Индонезии и Таиланде. Для Украины, считает Кущ, главной угрозой становится уже не стоимость литра, а сама возможность его купить.

"Если ситуация на Ближнем Востоке будет обостряться, а дефицит на мировом рынке не изменится, весной 2027 года может начаться глобальный энергетический кризис", - предупредил он.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Сколько топлива стоит держать в запасе из-за атак РФ

Помимо глобальных рисков, на рынок давят и внутренние угрозы. Систематические российские атаки нанесли топливной инфраструктуре Украины значительные разрушения. Рынок адаптировался к военным условиям и диверсифицировал маршруты импорта, однако вероятность новых ударов и перебоев остается высокой.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн пояснил, что после возможных обстрелов компаниям понадобится определенное время, чтобы восстановить цепочки поставок. Поэтому специалист призывает автовладельцев позаботиться о личном запасе на такой случай.

"Водителям стоит иметь запас топлива на 2–3 недели - 50–70 литров", - подчеркнул Куюн.

Подорожают ли продукты и лекарства из-за цен на топливо

Экономист Олег Устенко в эфире Новости.LIVE предупредил, что рост цен на топливо и ослабление гривни будут ускорять подорожание товаров в Украине.

"Топливо является частью себестоимости любой продукции. Неважно, идет ли речь о картофеле - его тоже нужно довезти до рынка или супермаркета", - отметил он.

По его мнению, продукты могут подорожать как минимум на 10%, а лекарства - еще больше.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

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О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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