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Водителям рекомендуют запастись топливом: возможен ли дефицит на АЗС

Мария Николишин
5 октября 2026, 21:36
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Куюн объяснил, какие логистические сбои возможны из-за российских атак и почему полного исчезновения топлива в Украине не будет.
Водителям рекомендуют запастись топливом: возможен ли дефицит на АЗС
Куюн предупредил водителей о перебоях с топливом / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Не исключены логистические сбои из-за атак РФ
  • Отдельные АЗС могут "опустошиться" из-за ажиотажного спроса
  • Страна способна обеспечить рынок даже после ударов

Украинским водителям стоит иметь личный запас бензина или дизеля на две-три недели - для автомобиля, расходующего около 100 литров в месяц, это 50–70 литров. Причина - риск временных сбоев в поставках из-за российских атак на топливную инфраструктуру, которые могут усилить ажиотаж на заправках. Об этом заявил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире Вечер.LIVE.

По его словам, отрасль остается одной из целей обстрелов с начала полномасштабного вторжения: Украина потеряла значительную часть мощностей, но смогла перестроить систему импорта и доставки.

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Сегодня топливо поступает в страну и распределяется одновременно по нескольким каналам - бензовозами, железнодорожными вагонами, танкерами и трубопроводами. Такая многоканальность позволяет оперативно переключать маршруты, если одно из направлений выходит из строя. Впрочем, полностью застраховаться от сбоев не удастся.

"Я не исключаю, что могут возникнуть определенные логистические сбои из-за российских атак", - предупредил эксперт.

Сколько топлива следует иметь водителям

Логика создания резерва проста: если инфраструктура пострадает, трейдерам понадобится время на восстановление поставок или поиск альтернативных путей. Именно на этот переходный период и должно хватить собственного запаса.

Куюн советует рассчитывать объем исходя из реального месячного пробега: двух-трехнедельные нормы покрывают наиболее вероятный сценарий перерыва в поставках в конкретный регион.

Возможен ли дефицит топлива

Эксперт убежден, что даже после новых ударов рынок останется обеспеченным. Худшее, что может случиться, - кратковременные локальные перебои, и их остроту определят не обстрелы, а реакция потребителей.

Если объемы поставок временно сократятся, а автомобилисты одновременно отправятся заправляться, отдельные АЗС просто "иссушит" спрос. Однако сценарий, при котором страна останется совсем без топлива, он отвергает.

"Я абсолютно исключаю вариант такого мегадефицита, при котором мы останемся без топлива", - подчеркнул Куюн.

Являются ли удары по АЗС критическими

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что АЗС подвергаются ударам уже много месяцев, причем больше всего их было повреждено не в сентябре.

"Мне, честно говоря, непонятно, почему внезапно стали настолько актуальными удары по автозаправочным станциям, которые продолжаются с начала года и пик которых пришелся на июль", - подчеркнул он.

По его словам, удары по отдельным АЗС не способны оставить Украину без бензина и дизеля.

Он подчеркнул, что даже около 300 поврежденных станций нужно сопоставлять с общим масштабом украинского розничного топливного рынка.

Цены на бензин в Украине
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт Геннадий Рябцев заявлял, что высокая волатильность на рынке топлива сохранится до конца осени, а дизельное топливо будет оставаться значительно более уязвимым к внешним ценовым шокам, чем бензин.

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин отмечал, что дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115–120 гривен за литр, а при наихудшем развитии событий - до 140–145 гривен.

Эксперт также подчеркнул, что дефицита из-за ударов по АЗС ожидать не стоит. Кроме того, пока рано говорить о бензине по 110–115 грн за литр.

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О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. Ранее - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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