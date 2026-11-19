Обломки беспилотников упали на Подоле, Оболони и в Шевченковском районе.

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Что известно о последствиях ударов по Киеву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Киева

Ключевые тезисы:

Обломки БПЛА упали в трех районах столицы

На Подоле загорелись квартиры в жилом доме

Днем 19 ноября российская оккупационная армия вновь атаковала Киев ударными дронами. Обломки БПЛА упали в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах, на Подоле загорелись квартиры в жилом доме. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Воздушную тревогу из-за угрозы дронов в столице объявили в 14:33, сообщили в Киевской городской военной администрации. По данным Воздушных сил ВСУ в Telegram, на город налетали реактивные беспилотники – с востока и с северо-запада, через Гостомель.

видео дня

Около 14:40 в центре города раздались взрывы. Кличко сообщил, что в Киеве работает ПВО, и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Где упали обломки дронов в Киеве

В течение следующего часа мэр обнародовал информацию о последствиях атаки. Больше всего мест падения зафиксировали в Подольском районе.

Подольский район - обломки БПЛА упали возле трехэтажного здания (по предварительным данным, пожара не было), на одном из мест загорелись квартиры в доме, по другому адресу беспилотник упал на открытую территорию; также, по предварительным данным, зафиксировано падение БПЛА на четырёхэтажное здание.

- обломки БПЛА упали возле трехэтажного здания (по предварительным данным, пожара не было), на одном из мест загорелись квартиры в доме, по другому адресу беспилотник упал на открытую территорию; также, по предварительным данным, зафиксировано падение БПЛА на четырёхэтажное здание. Оболонский район - обломки горели на проезжей части дороги; в КМВА также сообщили о падении обломков на открытой территории.

- обломки горели на проезжей части дороги; в КМВА также сообщили о падении обломков на открытой территории. Шевченковский район – обломки упали на крышу восьмиэтажного дома.

"На Подоле в одном из мест произошло возгорание квартир в доме. По другому адресу - падение БПЛА на открытой территории", - написал Кличко.

Есть ли пострадавшие

"Одного пострадавшего в результате атаки врага медики госпитализировали", - сообщил мэр.

Обновлено по состоянию на 16:30. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что число пострадавших в результате ударов по столице возросло до четырёх, трое раненых были госпитализированы медиками.

"По предварительной информации, один человек погиб в Подольском районе", – уточнил впоследствии Кличко.

Ранее в КГВА отмечали, что известно об одной пострадавшей женщине.

"Ей оказывается необходимая медицинская помощь", – говорилось в сообщении.

Это уже вторая атака на столицу за день. Около 12:00 Кличко сообщал о попадании в трехэтажное офисное здание в Подольском районе. Впоследствии в Деснянском районе загорелась крыша трехэтажного здания, а в Голосеевском из-за падения БПЛА загорелся автомобиль на парковке медицинского центра.

Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину – последние новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 16 ноября Россия атаковала Украину 158 ударными беспилотниками, почти половина из которых были реактивными Shahed. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили или подавили 131 дрон. При этом попадания зафиксировали в 19 местах, а ещё в 11 упали обломки.

Масштабы таких атак могут расти. Премьер-министр Сергей Корецкий прогнозировал, что в ноябре РФ может применить до 6,5 тысячи реактивных дронов. Это примерно в 12 раз больше, чем в августе.

На этой неделе столица уже пережила и баллистический удар. По словам президента Владимира Зеленского, в ночь на 17 ноября по мостам Киева выпустили семь баллистических ракет. Четыре из них были направлены на Южный мост, ещё три - на Северный.

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