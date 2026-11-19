Некоторые карликовые кусты высотой около 30 см дают первые плоды уже через 50–60 дней.

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Как вырастить помидоры на подоконнике: советы садоводов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Какие сорта томатов подходят для выращивания дома

Сколько света нужно помидорам зимой

Как подкормить кусты на подоконнике

Помидоры на подоконнике вполне реально вырастить зимой, если выбрать детерминантные карликовые сорта. Такие кусты растут компактно, не требуют большого горшка, а вместо дорогих фитоламп им подойдут обычные светодиодные лампы.

Как вырастить помидоры на подоконнике, рассказали Джим и Мэри Компетти - садоводы и авторы американского сайта о садоводстве Simple Garden Life. По их словам, главная задача - максимально воссоздать в квартире условия открытого грунта: пространство, почву, освещение, полив, циркуляцию воздуха и опыление.

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Садоводы объясняют, что томаты бывают детерминантными и индетерминантными. Первые вырастают до определенного размера и дают урожай почти одновременно, а вторые растут и плодоносят весь сезон.

"Для выращивания в помещении наибольшие шансы на успех дают детерминантные томаты. Эти сорта обычно остаются более компактными и не разрастаются чрезмерно, как индетерминантные. К тому же им обычно требуется меньше почвы, что может быть критически важным в помещении", - отмечают эксперты.

Помидоры на подоконнике - сорта, которые стоит посадить

Для комнатного выращивания стоит искать семена с пометкой "для балкона" или "для контейнеров". Лучше всего подходят мелкоплодные черри и карликовые сорта, которые садоводы рекомендуют в первую очередь:

Red Robin - карликовый детерминантный томат высотой 20–30 см со сладкими плодами размером около 2,5 см;

- карликовый детерминантный томат высотой 20–30 см со сладкими плодами размером около 2,5 см; Patio Choice Red - гибридный черри высотой 60–75 см, который дает высокий урожай и хорошо растет даже в подвесных кашпо;

- гибридный черри высотой 60–75 см, который дает высокий урожай и хорошо растет даже в подвесных кашпо; Tiny Tim - куст высотой около 30 см, дающий черри уже через 50–60 дней;

- куст высотой около 30 см, дающий черри уже через 50–60 дней; Early Girl Bush - низкорослый компактный куст с плодами по 170–200 г.

Один такой куст не даст большого урожая за раз, поэтому супруги Компетти советуют держать несколько растений и высаживать их с интервалом во времени. Так помидоры черри на подоконнике будут созревать постоянно.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что сорт Early Girl Bush - это редкий гибрид для украинского рынка. В Украине чаще продают его высокорослую версию (Early Girl). Кустовую форму иногда можно найти у коллекционеров экзотических сортов или заказать напрямую на американских сайтах по продаже семян.

В розничных украинских магазинах семена гибрида Patio Choice Red также практически не представлены. Их придется заказывать из-за рубежа или искать в каталогах крупных профильных поставщиков под заказ.

В то же время можно воспользоваться альтернативными вариантами:

Вместо Patio Choice Red (для кашпо): "Балконное чудо", "Венус" (Venus), "Вилма" (Vilma) или ампельный гибрид "Тумблинг Том" (Tumbling Tom Red / Yellow).

Вместо Early Girl Bush (низкорослые крупноплодные): "Санька", "Ляна", "Дебют F1" или "Бобкат F1".

Как вырастить помидоры на подоконнике из семян

Готовую рассаду зимой в продаже найти сложно, поэтому помидоры придется выращивать из семян. Сеять можно сразу в постоянный горшок с большим количеством дренажных отверстий.

Для карликовых сортов высотой до 30 см подойдет горшок диаметром 15–20 см, для более крупных кустовых - не менее 30 см. В одном горшке должно расти только одно растение: семена высевают с запасом, а лишние всходы затем прореживают. Почва - легкий плодородный универсальный субстрат, в который желательно добавить компост или биогумус.

Сколько света нужно помидорам на подоконнике зимой

Томатам требуется не менее 6–8 часов прямого солнечного света в сутки, поэтому именно недостаток света зимой - главная проблема. Если есть большое окно, выходящее на юг, горшок ставят прямо перед ним и каждые несколько дней поворачивают, чтобы куст освещался равномерно.

Впрочем, в большинстве регионов без дополнительного освещения не обойтись, и дорогие фитолампы для этого не обязательны.

"Обычные светодиодные лампы для мастерских дают томатам в помещении более чем достаточно света", - уверяют садоводы.

Лампы держат на расстоянии нескольких сантиметров над верхушкой и поднимают по мере роста, чтобы растение не вытягивалось. Если свет только искусственный, его включают на 12–14 часов в сутки, а в качестве дополнения к окну хватит ещё 4–6 часов.

Как опылить помидоры на подоконнике

Томаты самоопыляются, но в квартире нет насекомых и ветра, поэтому растениям стоит помочь. Проще всего - поставить рядом небольшой вращающийся вентилятор и включать его на несколько часов в день во время цветения: он разносит пыльцу и не дает воздуху застаиваться. Также можно ежедневно слегка встряхивать куст или переносить пыльцу с цветка на цветок ватной палочкой.

Чем подкормить помидоры на подоконнике и как их поливать

Поливать комнатные помидоры рекомендуется тогда, когда верхние 2,5–5 см почвы подсохнут. Под горшок ставят поддон, а воду льют под корень. Застой воды может привести к гниению корней.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Томаты очень требовательны к питанию, а в горшке запас питательных веществ ограничен. Поэтому раз в две недели их подкармливают половинной дозой универсального жидкого удобрения или еженедельно - компостным чаем или настоем биогумуса.

Детерминантные сорта в квартире пасынковать не обязательно, а горшки следует держать подальше от сквозняков и резких перепадов температуры. Если воздух из-за отопления очень сухой, поможет увлажнитель, а плоды следует собирать как можно чаще - так куст быстрее доводит до зрелости оставшийся урожай.

Смотрите видео - Пошаговый уход и сбор урожая томатов на подоконнике:

Как сообщал Главред, огородница Надежда Подлесняк выращивает преимущественно селекционные сорта томатов. Она рассказала, какие помидоры плодоносят в октябре и выдерживают холода.

Также мы писали о том, что делать с землей после помидоров, чтобы уберечься от фитофторы. По словам экспертов, одной только ликвидации кустов недостаточно, ведь часть возбудителей инфекций остается в земле.

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