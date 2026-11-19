Читайте в материале:
- Какие сорта томатов подходят для выращивания дома
- Сколько света нужно помидорам зимой
- Как подкормить кусты на подоконнике
Помидоры на подоконнике вполне реально вырастить зимой, если выбрать детерминантные карликовые сорта. Такие кусты растут компактно, не требуют большого горшка, а вместо дорогих фитоламп им подойдут обычные светодиодные лампы.
Как вырастить помидоры на подоконнике, рассказали Джим и Мэри Компетти - садоводы и авторы американского сайта о садоводстве Simple Garden Life. По их словам, главная задача - максимально воссоздать в квартире условия открытого грунта: пространство, почву, освещение, полив, циркуляцию воздуха и опыление.
Садоводы объясняют, что томаты бывают детерминантными и индетерминантными. Первые вырастают до определенного размера и дают урожай почти одновременно, а вторые растут и плодоносят весь сезон.
"Для выращивания в помещении наибольшие шансы на успех дают детерминантные томаты. Эти сорта обычно остаются более компактными и не разрастаются чрезмерно, как индетерминантные. К тому же им обычно требуется меньше почвы, что может быть критически важным в помещении", - отмечают эксперты.
Помидоры на подоконнике - сорта, которые стоит посадить
Для комнатного выращивания стоит искать семена с пометкой "для балкона" или "для контейнеров". Лучше всего подходят мелкоплодные черри и карликовые сорта, которые садоводы рекомендуют в первую очередь:
- Red Robin - карликовый детерминантный томат высотой 20–30 см со сладкими плодами размером около 2,5 см;
- Patio Choice Red - гибридный черри высотой 60–75 см, который дает высокий урожай и хорошо растет даже в подвесных кашпо;
- Tiny Tim - куст высотой около 30 см, дающий черри уже через 50–60 дней;
- Early Girl Bush - низкорослый компактный куст с плодами по 170–200 г.
Один такой куст не даст большого урожая за раз, поэтому супруги Компетти советуют держать несколько растений и высаживать их с интервалом во времени. Так помидоры черри на подоконнике будут созревать постоянно.
Стоит отметить, что сорт Early Girl Bush - это редкий гибрид для украинского рынка. В Украине чаще продают его высокорослую версию (Early Girl). Кустовую форму иногда можно найти у коллекционеров экзотических сортов или заказать напрямую на американских сайтах по продаже семян.
В розничных украинских магазинах семена гибрида Patio Choice Red также практически не представлены. Их придется заказывать из-за рубежа или искать в каталогах крупных профильных поставщиков под заказ.
В то же время можно воспользоваться альтернативными вариантами:
- Вместо Patio Choice Red (для кашпо): "Балконное чудо", "Венус" (Venus), "Вилма" (Vilma) или ампельный гибрид "Тумблинг Том" (Tumbling Tom Red / Yellow).
- Вместо Early Girl Bush (низкорослые крупноплодные): "Санька", "Ляна", "Дебют F1" или "Бобкат F1".
Как вырастить помидоры на подоконнике из семян
Готовую рассаду зимой в продаже найти сложно, поэтому помидоры придется выращивать из семян. Сеять можно сразу в постоянный горшок с большим количеством дренажных отверстий.
Для карликовых сортов высотой до 30 см подойдет горшок диаметром 15–20 см, для более крупных кустовых - не менее 30 см. В одном горшке должно расти только одно растение: семена высевают с запасом, а лишние всходы затем прореживают. Почва - легкий плодородный универсальный субстрат, в который желательно добавить компост или биогумус.
Сколько света нужно помидорам на подоконнике зимой
Томатам требуется не менее 6–8 часов прямого солнечного света в сутки, поэтому именно недостаток света зимой - главная проблема. Если есть большое окно, выходящее на юг, горшок ставят прямо перед ним и каждые несколько дней поворачивают, чтобы куст освещался равномерно.
Впрочем, в большинстве регионов без дополнительного освещения не обойтись, и дорогие фитолампы для этого не обязательны.
"Обычные светодиодные лампы для мастерских дают томатам в помещении более чем достаточно света", - уверяют садоводы.
Лампы держат на расстоянии нескольких сантиметров над верхушкой и поднимают по мере роста, чтобы растение не вытягивалось. Если свет только искусственный, его включают на 12–14 часов в сутки, а в качестве дополнения к окну хватит ещё 4–6 часов.
Как опылить помидоры на подоконнике
Томаты самоопыляются, но в квартире нет насекомых и ветра, поэтому растениям стоит помочь. Проще всего - поставить рядом небольшой вращающийся вентилятор и включать его на несколько часов в день во время цветения: он разносит пыльцу и не дает воздуху застаиваться. Также можно ежедневно слегка встряхивать куст или переносить пыльцу с цветка на цветок ватной палочкой.
Чем подкормить помидоры на подоконнике и как их поливать
Поливать комнатные помидоры рекомендуется тогда, когда верхние 2,5–5 см почвы подсохнут. Под горшок ставят поддон, а воду льют под корень. Застой воды может привести к гниению корней.
Томаты очень требовательны к питанию, а в горшке запас питательных веществ ограничен. Поэтому раз в две недели их подкармливают половинной дозой универсального жидкого удобрения или еженедельно - компостным чаем или настоем биогумуса.
Детерминантные сорта в квартире пасынковать не обязательно, а горшки следует держать подальше от сквозняков и резких перепадов температуры. Если воздух из-за отопления очень сухой, поможет увлажнитель, а плоды следует собирать как можно чаще - так куст быстрее доводит до зрелости оставшийся урожай.
Смотрите видео - Пошаговый уход и сбор урожая томатов на подоконнике:
Как сообщал Главред, огородница Надежда Подлесняк выращивает преимущественно селекционные сорта томатов. Она рассказала, какие помидоры плодоносят в октябре и выдерживают холода.
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