Кратко:
- Союзники Украины соберутся в Берлине 19 ноября
- К переговорам присоединятся посланники Трампа
- Европа опасается решений по войне без своего участия
Главные европейские союзники Украины намерены продемонстрировать поддержку Киева 19 ноября на встрече в Берлине. В ней также примут участие специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Как пишет Reuters, переговоры пройдут после встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Встреча "Коалиции желающих", в которую входят лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также глава НАТО Марк Рютте, проходит на фоне того, что Европа настаивает на участии в переговорах при поддержке США по прекращению войны.
"Саммит в Шэньчжэне усилил опасения в Европе по поводу того, что решения, затрагивающие войну и будущее континента, могут быть приняты без участия европейских стран", - отмечает издание.
Немецкие официальные лица заявили, что встреча в Берлине будет посвящена подтверждению приверженности надежным и юридически обязательным гарантиям безопасности, которые вступят в силу после прекращения огня. По их словам, выбор времени для этого призван дать европейским союзникам Украины возможность быстро и согласованно отреагировать на любые заявления из Шэньчжэня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча даст возможность обсудить переговоры с Уиткоффом и Кушнером, а также узнать подробности переговоров, которые Трамп провел в Китае.
Обновлено. Спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер в соцсети Х сообщил, что главными темами встречи с "коалицией желающих" в четверг станут такие вопросы:
- подготовка к следующему раунду переговоров;
- гарантии безопасности для Украины;
- более широкая система для будущей стабильности в Европе.
По словам Кушнера, он и Стив Виткофф отправляются в Берлин, чтобы проконсультироваться с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
"Наши приоритеты во время этой поездки - дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам прочного мира, а также совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата следующего раунда многосторонних переговоров", - написал спецпредставитель Трампа.
Также будет рассматриваться вопрос роли "коалиции желающих" в формировании послевоенных механизмов безопасности, а именно - "надежных гарантий для Украины и более широкой системы, которая укрепит стабильность в Европе и снизит риск будущих конфликтов".
"Дональд Трамп полон решимости положить конец этой ужасной войне и установить прочный мир, который сделает всю Европу более безопасной", - резюмировал Кушнер.
Саммит АТЭС в Шэньчжэне - новости
Как писал Главред, в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС лидеры США, Китая и России уже провели серию переговоров.
18 ноября глава страны-агрессора РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Китае в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что рассчитывает на помощь Китая в завершении войны.
19 ноября в Китае встретились президент США Дональд Трамп и Путин. Совместных заявлений для СМИ по итогам переговоров не было.
Белый дом опубликовал видео встречи двух президентов. Войдя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.
Как заявил помощник главы страны-агрессора Юрий Ушаков, беседа Трампа и Путина во время встречи в Шэньчжэне длилась 35–40 минут, а главной темой стала война в Украине. После переговоров Путин находился в "просто прекрасном" настроении, однако никаких важных заявлений стороны не сделали.
Ушаков назвал переговоры "подготовительной встречей перед трехсторонними встречами" с лидером Китая Си Цзиньпином. Трамп в Шэньчжэне также провел отдельные двусторонние переговоры с Си.
Накануне саммита свою позицию озвучил украинский президент. Владимир Зеленский назвал условие, при котором Трамп и Си могут остановить войну за одну встречу. Речь идет об угрозах России санкциями и прекращении торговли с ней.
Остановит ли войну встреча Трампа, Путина и Си: мнение эксперта
Трехсторонний формат с участием Дональда Трампа, диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина не приблизит окончание войны в Украине. Кремль будет придерживаться жесткой позиции, а Пекин сознательно избегает роли активного участника урегулирования. Об этом заявил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду.
По его мнению, Пекин занимает в украинском вопросе выжидательную позицию и ограничивается общими формулировками, которые никого ни к чему не обязывают.
"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения. Он постоянно заявляет, что является сторонником мира, что нужно идти по пути деэскалации. При этом делает определенный реверанс в сторону России, говоря о предпосылках нынешней кризисной ситуации, которые также якобы нужно учитывать", - отметил эксперт.
Впрочем, за такими заявлениями, как убежден Розумный, не стоят реальные намерения. Китайское руководство взвешивает возможные потери от более глубокого вовлечения.
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