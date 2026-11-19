Спецпосланники Трампа раскроют детали переговоров Шэньчжэне.

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Лидеры Европы, глава НАТО и посланники США встретятся в Берлине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Офис президента

Кратко:

Союзники Украины соберутся в Берлине 19 ноября

К переговорам присоединятся посланники Трампа

Европа опасается решений по войне без своего участия

Главные европейские союзники Украины намерены продемонстрировать поддержку Киева 19 ноября на встрече в Берлине. В ней также примут участие специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Как пишет Reuters, переговоры пройдут после встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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Встреча "Коалиции желающих", в которую входят лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также глава НАТО Марк Рютте, проходит на фоне того, что Европа настаивает на участии в переговорах при поддержке США по прекращению войны.

"Саммит в Шэньчжэне усилил опасения в Европе по поводу того, что решения, затрагивающие войну и будущее континента, могут быть приняты без участия европейских стран", - отмечает издание.

Немецкие официальные лица заявили, что встреча в Берлине будет посвящена подтверждению приверженности надежным и юридически обязательным гарантиям безопасности, которые вступят в силу после прекращения огня. По их словам, выбор времени для этого призван дать европейским союзникам Украины возможность быстро и согласованно отреагировать на любые заявления из Шэньчжэня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча даст возможность обсудить переговоры с Уиткоффом и Кушнером, а также узнать подробности переговоров, которые Трамп провел в Китае.

Обновлено. Спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер в соцсети Х сообщил, что главными темами встречи с "коалицией желающих" в четверг станут такие вопросы:

подготовка к следующему раунду переговоров;

гарантии безопасности для Украины;

более широкая система для будущей стабильности в Европе.

По словам Кушнера, он и Стив Виткофф отправляются в Берлин, чтобы проконсультироваться с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

"Наши приоритеты во время этой поездки - дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам прочного мира, а также совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата следующего раунда многосторонних переговоров", - написал спецпредставитель Трампа.

Также будет рассматриваться вопрос роли "коалиции желающих" в формировании послевоенных механизмов безопасности, а именно - "надежных гарантий для Украины и более широкой системы, которая укрепит стабильность в Европе и снизит риск будущих конфликтов".

"Дональд Трамп полон решимости положить конец этой ужасной войне и установить прочный мир, который сделает всю Европу более безопасной", - резюмировал Кушнер.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне - новости

Как писал Главред, в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС лидеры США, Китая и России уже провели серию переговоров.

18 ноября глава страны-агрессора РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Китае в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что рассчитывает на помощь Китая в завершении войны.

19 ноября в Китае встретились президент США Дональд Трамп и Путин. Совместных заявлений для СМИ по итогам переговоров не было.

Белый дом опубликовал видео встречи двух президентов. Войдя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Как заявил помощник главы страны-агрессора Юрий Ушаков, беседа Трампа и Путина во время встречи в Шэньчжэне длилась 35–40 минут, а главной темой стала война в Украине. После переговоров Путин находился в "просто прекрасном" настроении, однако никаких важных заявлений стороны не сделали.

Ушаков назвал переговоры "подготовительной встречей перед трехсторонними встречами" с лидером Китая Си Цзиньпином. Трамп в Шэньчжэне также провел отдельные двусторонние переговоры с Си.

Накануне саммита свою позицию озвучил украинский президент. Владимир Зеленский назвал условие, при котором Трамп и Си могут остановить войну за одну встречу. Речь идет об угрозах России санкциями и прекращении торговли с ней.

Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Остановит ли войну встреча Трампа, Путина и Си: мнение эксперта

Трехсторонний формат с участием Дональда Трампа, диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина не приблизит окончание войны в Украине. Кремль будет придерживаться жесткой позиции, а Пекин сознательно избегает роли активного участника урегулирования. Об этом заявил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду.

По его мнению, Пекин занимает в украинском вопросе выжидательную позицию и ограничивается общими формулировками, которые никого ни к чему не обязывают.

"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения. Он постоянно заявляет, что является сторонником мира, что нужно идти по пути деэскалации. При этом делает определенный реверанс в сторону России, говоря о предпосылках нынешней кризисной ситуации, которые также якобы нужно учитывать", - отметил эксперт.

Впрочем, за такими заявлениями, как убежден Розумный, не стоят реальные намерения. Китайское руководство взвешивает возможные потери от более глубокого вовлечения.

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