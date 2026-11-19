Лидеры США, КНР и РФ начали трехсторонние переговоры в китайском Шэньчжэне.

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Трамп, Си Цзиньпин и Путин начали встречу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Трамп, Си Цзиньпин и Путин начали трехсторонние переговоры

Одна из главных тем встречи - сокращение ядерных арсеналов

Лидеры будут обсуждать войну в Украине

Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин начали трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. Переговоры проходят в рамках саммита АТЭС и стали первой встречей лидеров трех стран в таком формате.

Как сообщает Sky News, официально среди главных тем переговоров называлось сокращение ядерных вооружений. В то же время Трамп заявил, что стороны также будут обсуждать войну в Украине, которую он уже поднимал в ходе отдельных встреч с Си и Путиным.

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На повестке дня могут стоять и другие международные вопросы, в частности война в Иране и возобновление поставок топлива через Ормузский пролив.

Что заявили Си Цзиньпин и Путин

Си Цзиньпин открыл встречу речью о сотрудничестве Китая, США и России в ответ на глобальные вызовы. По его словам, три государства должны поддерживать мир и стабильность в мире и вносить больший вклад в развитие человечества.

Владимир Путин, со своей стороны, заявил о совместной ответственности трех стран за международный мир и безопасность. Он назвал США, Китай и Россию победителями Второй мировой войны и призвал сохранять и укреплять систему международного права.

Что сказал Трамп о переговорах и войне в Украине

Дональд Трамп назвал трехстороннюю встречу исторической. Он заявил, что лидерам трёх крупнейших стран мира есть о чём поговорить.

"Мы действительно создаем историю, сидя сегодня вместе", - сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что три государства несут особую ответственность за поддержание открытого и продуктивного диалога по вопросам, которые затрагивают не только их граждан, но и весь мир.

Президент США добавил, что раньше лидеры избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия, однако, по его мнению, такой подход не помогал решать проблемы.

Трамп подтвердил, что вопрос об Украине будет среди тем встречи, и отметил, что уже обсуждал его с Путиным.

Что сказали о завершении войны в Украине

Говоря о перспективах прекращения войны, Трамп заявил, что замечает определенные изменения. Он выразил надежду, что и Путин, и Украина заинтересованы в прекращении боевых действий.

"Я думаю, что происходят определенные изменения. Я думаю, что Путин, и я надеюсь, что и другая сторона, хотели бы увидеть завершение войны в Украине", - сказал американский президент.

Трамп также назвал честью возможность находиться рядом с Путиным во время трехсторонней встречи.

Заявления Трампа о завершении войны / Инфографика: Главред

Российский диктатор утверждает, что уже поднимал украинский вопрос на двусторонних встречах с Си и Трампом. Путин заявил о "многочисленных общих интересах" в урегулировании региональных конфликтов, в частности войны в Украине. По его словам, три страны могут внести значительный вклад в укрепление мира и стабильности.

Сокращение ядерных арсеналов

Американский лидер также подчеркнул важность сокращения ядерных арсеналов. Он заявил, что США, Россия и Китай как три крупнейшие ядерные державы имеют уникальную возможность обсудить этот вопрос.

Трамп заявил, что лидеры трех стран избрали иной курс, который может открыть новые возможности для решения важных международных проблем.

"Три крупнейшие ядерные державы мира - Соединенные Штаты, Россия и Китай - обладают уникальными возможностями для обсуждения вопросов сокращения количества ядерного оружия на Земле", - сказал президент США.

В то же время Трамп признал, что отказаться от ядерного оружия будет очень сложно.

Си Цзиньпин поблагодарил Трампа за его слова. После этого журналистов попросили покинуть зал, чтобы лидеры могли перейти к переговорам в закрытом формате.

Могут ли США, Китай и Россия договориться о прекращении войны

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Пекин последовательно избегает предметного разговора о войне.

"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения. Он постоянно заявляет, что является сторонником мира, что нужно идти по пути деэскалации. При этом делает определенный реверанс в сторону России, говоря о предпосылках нынешней кризисной ситуации, которые также якобы нужно учитывать", - подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, за миротворческими декларациями Пекина нет готовности брать на себя ответственность за урегулирование.

"Но это пустая риторика. Китай прекрасно понимает: вмешиваться в эту историю, брать на себя ответственность и что-то от кого-то требовать - для него ошибочная стратегия. Он не хочет в это ввязываться", - пояснил Розумный.

Саммит АТЭС в Китае - новости по теме

Как сообщал Главред, перед переговорами с Си Цзиньпином Дональд Трамп провел отдельную встречу с Владимиром Путиным в Шэньчжэне. Американский президент назвал российского диктатора своим другом и выразил надежду на продуктивный разговор. В то же время после переговоров лидеры не стали делать совместных заявлений для СМИ.

Саммит АТЭС сопровождался и показательными протокольными моментами. Во время ужина лидеров Путина посадили подальше от Трампа и Си Цзиньпина. Соответствующее видео появилось в сети.

Кроме того, журналисты обратили внимание на необычное сопровождение российского диктатора. В Шэньчжэне рядом с Путиным заметили военного с ядерной чемоданчиком. Этот чемоданчик содержит систему управления ядерными силами РФ и сопровождает главу Кремля во время зарубежных поездок.

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